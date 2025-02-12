ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς θα πετύχετε βαθύ ύπνο για να ξυπνάτε ανανεωμένοι κάθε πρωί

Ευ Ζην
Jp Valery / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Τετάρτη, 12/02/2025 - 06:14

Ο βαθύς ύπνος είναι απαραίτητος για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

Ο βαθύς ύπνος είναι μια πολύ σημαντική φάση του ύπνου που σας βοηθά να ξυπνάτε νιώθοντας αναζωογονημένοι. Έχει πολλά οφέλη για την υγεία, όπως η αποκατάσταση και η αναδόμηση των οστών και των μυών, αλλά και η ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και η ρύθμιση των ορμονών στον οργανισμό. Συνήθως, ο βαθύς ύπνος λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της νύχτας.

Παρακάτω, θα δείτε πώς μπορείτε να αυξήσετε το χρόνο κατά τον οποίο ο ύπνος σας είναι βαθύς, σύμφωνα με τους ειδικούς του οργανισμού «Sleep Foundation». Εάν τα προβλήματα ύπνου δεν βελτιωθούν μετά την εφαρμογή αυτών των συμβουλών ή αν επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή σας, καλό είναι να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Συμβουλές για βαθύ ύπνο

Ο καλύτερος τρόπος για περισσότερο βαθύ ύπνο είναι να κοιμάστε αρκετές ώρες συνολικά και να σας παίρνει ο ύπνος σε μικρό χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα ξαπλώσετε στο κρεβάτι. Δείτε παρακάτω μερικές επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές για να το πετύχετε αυτό.

Πηγαίντε στο κρεβάτι κάθε μέρα την ίδια ώρα

Πηγαίνετε στο κρεβάτι και ξυπνάτε την ίδια ώρα κάθε μέρα. Αν και μπορεί να είναι δελεαστικό να μένετε ξύπνιοι αργά ή να κοιμάστε πολύ το Σαββατοκύριακο, οι μελέτες έχουν δείξει ότι ένα ασταθές πρόγραμμα ύπνου επηρεάζει το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να προκαλεί δυσκολία στο να μας πάρει ο ύπνος και χαμηλή ποιότητα ύπνου. Η διατήρηση ενός αυστηρού προγράμματος ύπνου βοηθά τους ανθρώπους να κοιμηθούν πιο γρήγορα και να πετυχαίνουν τον βαθύ ύπνο.

Διαχειριστείτε καλύτερα το άγχος

Το άγχος και η ανησυχία μπορούν να δυσκολέψουν τον ύπνο. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι τα άτομα με μεγάλο άγχος όχι μόνο δυσκολεύονται να κοιμηθούν, αλλά και καταγράφουν λιγότερο βαθύ ύπνο. Οι χαλαρωτικές δραστηριότητες που μειώνουν το άγχος μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να κοιμηθούν πιο βαθιά.

Οι ασκήσεις χαλάρωσης, η βαθιά αναπνοή, η γιόγκα και ο διαλογισμός μπορούν φυσικά να μειώσουν την ανησυχία και να βελτιώσουν τον ύπνο (δείτε εδώ τις ασκήσεις χαλάρωσης που σας βοηθούν να κοιμηθείτε γρήγορα, σύμφωνα με την επιστήμη).

Αποφύγετε την καφεΐνη και το αλκοόλ

Η καφεΐνη και το αλκοόλ μειώνουν την ποιότητα του ύπνου και εμποδίζουν την απόκτηση βαθύ ύπνου. Εάν, λοιπόν, θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας, θα πρέπει να αποφεύγετε την καφεΐνη και το αλκοόλ το βράδυ.

