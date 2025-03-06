ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Οι καλύτεροι τρόποι για να φάτε ωμά σπαράγγια

Ευ Ζην
Οι καλύτεροι τρόποι για να φάτε ωμά σπαράγγια
Ελένη Νικολαδού
Πέμπτη, 06/03/2025 - 06:26

Απολαύστε τα σπαράγγια ωμά. Ας δούμε τους δύο τρόπους.

Πολλά λαχανικά είναι εξίσου νόστιμα ωμά ή μαγειρεμένα: καρότα, σπανάκι, ντομάτες και πιπεριές για παράδειγμα. Σχετικά με τα σπαράγγια; Κι όμως... μπορείτε να τα φάτε ωμά.

Ας δούμε συμβουλές διατροφολόγου για να μάθουμε τη διαφορά μεταξύ ωμού και μαγειρεμένου σπαραγγιού και δείτε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να απολαύσετε ωμά.

Δεν είναι μυστικό ότι τα σπαράγγια είναι ένα πολύ θρεπτικό λαχανικό. Είναι μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, βιταμινών Α, C και Ε και βασικών θρεπτικών συστατικών όπως το φυλλικό οξύ και το κάλιο.

Η Sylvia Klinger, εγγεγραμμένη διαιτολόγος, αναφέρει την διατροφική διαφορά μεταξύ ωμού και μαγειρεμένου σπαραγγιού. Σημειώνει ότι η διαφορά είναι μικρή, αλλά υπάρχουν μερικά θρεπτικά συστατικά που επηρεάζονται όταν το λαχανικό μαγειρεύεται.

Βιταμίνες

Τα ωμά σπαράγγια έχουν γενικά υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Αυτή η βιταμίνη είναι ευαίσθητη στη θερμότητα και μπορεί να χαθεί κατά το μαγείρεμα. Από την άλλη πλευρά, το μαγείρεμα των σπαραγγιών μπορεί να αυξήσει την πρόσληψη βιταμινών Α και Ε.

Αντιοξειδωτικά

Τα σπαράγγια είναι μια αντιοξειδωτική δύναμη, είτε μαγειρεμένα είτε ωμά, αλλά το παρατεταμένο μαγείρεμα μπορεί να αποδυναμώσει την αντιοξειδωτική τους δράση.

Φυτικές ίνες

Η περιεκτικότητα σε ίνες μεταξύ ωμού και μαγειρεμένου σπαραγγιού είναι πολύ παρόμοια. Η μόνη διαφορά είναι ότι για άτομα με πεπτικές ευαισθησίες, το μαγειρεμένο σπαράγγι είναι καλύτερη επιλογή.

Για μια καλή ισορροπία θρεπτικών συστατικών, η Klinger συνιστά να ενσωματώσετε στη διατροφή σας τόσο ωμά όσο και μαγειρεμένα σπαράγγια.

2 τρόποι για να φάτε ωμά σπαράγγια

Υπάρχουν δύο βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν τρώτε ωμά σπαράγγια: πόσο φρέσκο ​​και για την εποχή του είναι και πώς να το προετοιμάσετε.

Τα σπαράγγια μπορούν να βρεθούν γενικά όλο το χρόνο στα παντοπωλεία, αλλά είναι τα πιο νόστιμα και τρυφερά από τις αρχές της άνοιξης έως τα μέσα του καλοκαιριού. Μετά την περίοδο αιχμής τους, δεν είναι τόσο γλυκά και μπορούν να γίνουν σκληρά, ειδικά αν δεν είναι μαγειρεμένα.

Κόψτε τα σε λεπτές φέτες

Τα κομμάτια σπαραγγιού σε λεπτές φέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε σαλάτες. Κόψτε τις άκρες τους για να φτιάξετε λεπτές φέτες. Ταιριάζουν πολύ σε πιάτα όπως σαλάτες με δημητριακά και μπολ μαζί με ξηρούς καρπούς και κρεμώδη τυριά όπως φέτα ή κατσικίσιο τυρί.

Μαριναρισμένα

Αυτό προσθέτει γεύση, αλλά και μαλακώνει λίγο το λαχανικό. Δεν χρειάζεται να τα μαρινάρετε για πολύ. Θα χρειαστούν περίπου 25-30 λεπτά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 06/03/2025 - 03:11

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ο υδατάνθρακας που ανεβάζει το σάκχαρο περισσότερο και από τη ζάχαρη
Ο υδατάνθρακας που ανεβάζει το σάκχαρο περισσότερο και από τη ζάχαρη 06 Μαρτίου 2025
Χορταστική σαλάτα με φασόλια για τη νηστεία της Σαρακοστής – Συνταγή 06 Μαρτίου 2025
Χορταστική σαλάτα με φασόλια για τη νηστεία της Σαρακοστής – Συνταγή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επίσκεψη Γεωργιάδη στην Ουάσινγκτον – Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων για την Υγεία

Επίσκεψη Γεωργιάδη στην Ουάσινγκτον – Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων για την Υγεία

Πολιτική Υγείας
Τα πιο υγιεινά λαχανικά που μπορείτε να δώσετε στο σκύλο σας

Τα πιο υγιεινά λαχανικά που μπορείτε να δώσετε στο σκύλο σας

Ευ Ζην
«Μαϊμού» κούκλες Labubu: Τι κινδύνους κρύβουν για την υγεία

«Μαϊμού» κούκλες Labubu: Τι κινδύνους κρύβουν για την υγεία

Επικαιρότητα
Το υγιεινό σνακ που μειώνει τις λιγούρες για γλυκά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το υγιεινό σνακ που μειώνει τις λιγούρες για γλυκά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μελέτες
«Κόκκινο νήμα»: Μόσιαλος, Δραγασάκης και Ξανθός για την Υγεία σε συνθήκες χρεοκοπίας

«Κόκκινο νήμα»: Μόσιαλος, Δραγασάκης και Ξανθός για την Υγεία σε συνθήκες χρεοκοπίας

Επικαιρότητα
Ισχύει ότι τα τακούνια αλλοιώνουν το σχήμα των ποδιών σας;

Ισχύει ότι τα τακούνια αλλοιώνουν το σχήμα των ποδιών σας;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς να μειώσετε τις θερμίδες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ευ Ζην
22/12/2025 - 08:37
Πώς μπορεί να «ανιχνευτεί» η άνοια μόλις από την παιδική ηλικία
Μελέτες
22/12/2025 - 07:42
Χριστουγεννιάτικη σαλάτα με σπανάκι, φέτα και βαλσάμικο - Εύκολη συνταγή
Ευ Ζην
22/12/2025 - 06:30
Η δίαιτα που μειώνει την πείνα στις γυναίκες - Τι έδειξε νέα μελέτη
Μελέτες
22/12/2025 - 06:11
Η επόμενη πανδημία και οι προειδοποιήσεις Τσιόδρα
Επικαιρότητα
22/12/2025 - 06:00
Τι να προσέξετε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι αν έχετε διαβήτη
Ευ Ζην
21/12/2025 - 12:38
Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία των οστών σας;
Ευ Ζην
21/12/2025 - 09:33
Βασιλόπιτα πολίτικη: Αυτή είναι η παραδοσιακή και συνάμα αυθεντική συνταγή
Επικαιρότητα
21/12/2025 - 06:33
Πρέπει να λέτε στο παιδί σας ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης ή όχι; Οι ψυχολόγοι απαντούν
Επικαιρότητα
21/12/2025 - 06:20
Δεν είναι μόνο η άσκηση και τα παζλ - Η δραστηριότητα που κρατάει τον εγκέφαλο νέο
Μελέτες
21/12/2025 - 06:09
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ : Εγκαίνια του Ανοικτού Κέντρου Παιδιών στη Θεσσαλονίκη
Επιχειρείν
20/12/2025 - 18:31
Κολπική Ξηρότητα: Η αντιμετώπισή της είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας
Επικαιρότητα
20/12/2025 - 18:24
Καρδιά: Γερνά πιο γρήγορα κάθε φορά που ανησυχείτε για τα οικονομικά σας
Μελέτες
20/12/2025 - 12:36
Χριστούγεννα με σκύλο: Συμβουλές για να περάσετε με ασφάλεια τις γιορτές
Ευ Ζην
20/12/2025 - 09:25
Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης - Πώς αξιολογούν την υγεία μας
Ευ Ζην
20/12/2025 - 07:39
Ρολό χοιρινό με κάστανα - Η απόλυτη συνταγή για ρεβεγιόν Χριστουγέννων
Ευ Ζην
20/12/2025 - 06:44
Συναγερμός για τη «σούπερ γρίπη» σε Ελλάδα και Ευρώπη - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
Επικαιρότητα
20/12/2025 - 06:20
Η «ανεξέλεγκτη» πλευρά της δωρεάς σπέρματος και το ηθικό... ναρκοπέδιο
Μελέτες
20/12/2025 - 06:07
Η Coral Gas με το Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο
Επιχειρείν
19/12/2025 - 21:54
Ψωρίαση: Νέο πειραματικό χάπι γεννά ελπίδες για τη θεραπεία ασθενών
Φάρμακο
19/12/2025 - 21:33
Οι τροφές που μειώνουν το στρες και «ρίχνουν» φυσικά την κορτιζόλη
Ευ Ζην
19/12/2025 - 19:28
ΙΣΑ: Συνάντηση για την ορθή και δεοντολογική ιατρική διαφήμιση
Επικαιρότητα
19/12/2025 - 18:21
Αθήνα: Πέθανε στον ύπνο του βρέφος 5 μηνών – Διερευνώνται τα αίτια
Επικαιρότητα
19/12/2025 - 18:08
Βόλος: Κρούσμα ψώρας σε σχολείο – Οι συστάσεις των αρχών
Επικαιρότητα
19/12/2025 - 18:04
Νέα μελέτη: Μια διατροφική αλλαγή αύξησε τη διάρκεια ζωής ποντικιών έως και 33%
Μελέτες
19/12/2025 - 17:18
Το αρχαίο αφέψημα με αντιφλεγμονώδη δράση και οφέλη για τον εγκέφαλο
Ευ Ζην
19/12/2025 - 16:34
Δεν ξέρουμε τι τρώμε – Τοξικά και λιγότερο θρεπτικά τα τρόφιμα σήμερα
Μελέτες
19/12/2025 - 15:55
Πώς μια ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει λιπώδες ήπαρ ακόμη και σε άτομα με φυσιολογικό βάρος
Μελέτες
19/12/2025 - 15:19
Επίσκεψη Γεωργιάδη στην Ουάσινγκτον – Στόχος η προσέλκυση επενδύσεων για την Υγεία
Πολιτική Υγείας
19/12/2025 - 14:37
Ανησυχία για την πριγκίπισσα της Νορβηγίας - Θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα
Επικαιρότητα
19/12/2025 - 14:09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ