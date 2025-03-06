Οι καλύτεροι τρόποι για να φάτε ωμά σπαράγγια

Πολλά λαχανικά είναι εξίσου νόστιμα ωμά ή μαγειρεμένα: καρότα, σπανάκι, ντομάτες και πιπεριές για παράδειγμα. Σχετικά με τα σπαράγγια; Κι όμως... μπορείτε να τα φάτε ωμά.

Ας δούμε συμβουλές διατροφολόγου για να μάθουμε τη διαφορά μεταξύ ωμού και μαγειρεμένου σπαραγγιού και δείτε ποιοι είναι οι καλύτεροι τρόποι για να απολαύσετε ωμά.

Δεν είναι μυστικό ότι τα σπαράγγια είναι ένα πολύ θρεπτικό λαχανικό. Είναι μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών, βιταμινών Α, C και Ε και βασικών θρεπτικών συστατικών όπως το φυλλικό οξύ και το κάλιο.

Η Sylvia Klinger, εγγεγραμμένη διαιτολόγος, αναφέρει την διατροφική διαφορά μεταξύ ωμού και μαγειρεμένου σπαραγγιού. Σημειώνει ότι η διαφορά είναι μικρή, αλλά υπάρχουν μερικά θρεπτικά συστατικά που επηρεάζονται όταν το λαχανικό μαγειρεύεται.

Βιταμίνες

Τα ωμά σπαράγγια έχουν γενικά υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Αυτή η βιταμίνη είναι ευαίσθητη στη θερμότητα και μπορεί να χαθεί κατά το μαγείρεμα. Από την άλλη πλευρά, το μαγείρεμα των σπαραγγιών μπορεί να αυξήσει την πρόσληψη βιταμινών Α και Ε.

Αντιοξειδωτικά

Τα σπαράγγια είναι μια αντιοξειδωτική δύναμη, είτε μαγειρεμένα είτε ωμά, αλλά το παρατεταμένο μαγείρεμα μπορεί να αποδυναμώσει την αντιοξειδωτική τους δράση.

Φυτικές ίνες

Η περιεκτικότητα σε ίνες μεταξύ ωμού και μαγειρεμένου σπαραγγιού είναι πολύ παρόμοια. Η μόνη διαφορά είναι ότι για άτομα με πεπτικές ευαισθησίες, το μαγειρεμένο σπαράγγι είναι καλύτερη επιλογή.

Για μια καλή ισορροπία θρεπτικών συστατικών, η Klinger συνιστά να ενσωματώσετε στη διατροφή σας τόσο ωμά όσο και μαγειρεμένα σπαράγγια.

2 τρόποι για να φάτε ωμά σπαράγγια

Υπάρχουν δύο βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν τρώτε ωμά σπαράγγια: πόσο φρέσκο ​​και για την εποχή του είναι και πώς να το προετοιμάσετε.

Τα σπαράγγια μπορούν να βρεθούν γενικά όλο το χρόνο στα παντοπωλεία, αλλά είναι τα πιο νόστιμα και τρυφερά από τις αρχές της άνοιξης έως τα μέσα του καλοκαιριού. Μετά την περίοδο αιχμής τους, δεν είναι τόσο γλυκά και μπορούν να γίνουν σκληρά, ειδικά αν δεν είναι μαγειρεμένα.

Κόψτε τα σε λεπτές φέτες

Τα κομμάτια σπαραγγιού σε λεπτές φέτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε σαλάτες. Κόψτε τις άκρες τους για να φτιάξετε λεπτές φέτες. Ταιριάζουν πολύ σε πιάτα όπως σαλάτες με δημητριακά και μπολ μαζί με ξηρούς καρπούς και κρεμώδη τυριά όπως φέτα ή κατσικίσιο τυρί.

Μαριναρισμένα

Αυτό προσθέτει γεύση, αλλά και μαλακώνει λίγο το λαχανικό. Δεν χρειάζεται να τα μαρινάρετε για πολύ. Θα χρειαστούν περίπου 25-30 λεπτά.