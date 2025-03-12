ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

5 superfoods που ενισχύουν τον εγκέφαλο των παιδιών

Ευ Ζην
5 superfoods που ενισχύουν τον εγκέφαλο των παιδιών
Ελένη Νικολαδού
Τετάρτη, 12/03/2025 - 06:07

Από τα αυγά στα φασόλια. Τα superfoods για παιδιά.

Η σωστή ανάπτυξη και λειτουργία του εγκεφάλου των παιδιών μπορεί να γίνει από πολύ νωρίς, χάρη σε μια ισορροπημένη διατροφή. Γιαυτό καλό είναι να υποστηρίξετε την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού σας, δίνοντας έμφαση στη διατροφή του και σε κάποια superfoods τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη μνήμη, τη συγκέντρωση και τη συνολική γνωστική λειτουργία. Ας δούμε 5 superfoods.

1.Λιπαρά ψάρια

Λιπαρά ψάρια όπως ο σολομός, που είναι πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, DHA και EPA, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

2.Αυγά

Τα αυγά είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης. Είναι επίσης πλούσια σε χολίνη, μια πολύ θρεπτική ουσία που υποστηρίζει την υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη μνήμη.

3.Φιστικοβούτυρο

Εκτός από το ότι το φιστικοβούτυρο έχει βιταμίνη Ε, τα φιστίκια έχουν θειαμίνη, η οποία βοηθάει τον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα να μετατρέπουν την γλυκόζη στο σώμα μας σε ενέργεια.

4.Μούρα

Οι φράουλες, τα κεράσια, τα μύρτιλα και τα βατόμουρα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, ιδίως βιταμίνη C, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου καρκίνου.

5.Φασόλια

Τα κόκκινα φασόλια και τα φασόλια pinto, είναι πλούσιες πηγές ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ιδιαίτερα του ALA (λιποϊκό οξύ), που παίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.

