Το «σιωπηλό» σημάδι της υψηλής χοληστερίνης που μπορεί να εμφανιστεί στα πόδια

Το «σιωπηλό» σημάδι της υψηλής χοληστερίνης που μπορεί να εμφανιστεί στα πόδια
Lucrezia Carnelos / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Τετάρτη, 19/03/2025 - 06:20

Η υψηλή χοληστερίνη συνήθως δεν προκαλεί προειδοποιητικά συμπτώματα - όμως υπάρχουν κάποια που αξίζει να προσέξετε.

Η χοληστερίνη (ή χοληστερόλη) είναι μια λιπαρή ουσία που παίζει σημαντικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες του σώματος. Όταν όμως υπάρχει σε υπερβολική ποσότητα η «κακή» χοληστερόλη, μπορεί να προκαλέσει αθηροσκλήρωση, δηλαδή σκλήρυνση των αρτηριών.

Η υψηλή χοληστερίνη είναι ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες Έλληνες και το οποίο αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για εγκεφαλικό και καρδιαγγειακά νοσήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στη χώρα μας, τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν το νούμερο 1 αίτιο θανάτου.

Υψηλή χοληστερίνη: Τα πιο συχνά συμπτώματα και το «σημάδι» που εμφανίζεται στα πόδια

Επειδή τα άτομα με υψηλή χοληστερόλη συχνά δεν εμφανίζουν συμπτώματα, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι έχουν πρόβλημα μέχρι να κάνουν αιματολογικές εξετάσεις. Υπάρχουν, ωστόσο, κάποια σημάδια που – σύμφωνα με το BBC – θα πρέπει να έχετε υπόψη σας:

  • Πρησμένοι τένοντες ή εξογκώματα γύρω από αρθρώσεις, όπως στους αχίλλειους τένοντες
  • Κιτρινωπά εξογκώματα ή κηλίδες στο δέρμα
  • Αποθέσεις μικρών λιπιδίωνστο δέρμα ή στα βλέφαρα (ξανθέλασμα)
  • Στυτική δυσλειτουργία
  • Αποθέσεις σε σχήμα ημισελήνου στον κερατοειδή (κερατοειδικός δακτύλιος)

Ωστόσο, ακόμη κι αν δεν έχετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχετε υψηλή χοληστερίνη. Ο γιατρός σας μπορεί να σας συστήσει να κάνετε εξετάσεις, ανάλογα με την ηλικία, το βάρος ή αν έχετε άλλες παθήσεις όπως διαβήτη ή υπέρταση. Αν είστε άνω των 40 ετών, είναι πιθανό να ελέγξετε τα επίπεδα της χοληστερόλης σας στο πλαίσιο ενός προληπτικού ελέγχου υγείας.

Οι φυσιολογικές τιμές της χοληστερίνης είναι:

  • Ολική χοληστερίνη: κάτω από 5 mmol/L
  • HDL (καλή χοληστερίνη): πάνω από 1,0 mmol/L για τους άνδρες και πάνω από 1,2 mmol/L για τις γυναίκες
  • Μη-HDL (κακή χοληστερίνη): κάτω από 4 mmol/L

Πώς θα μειώσετε τη χοληστερίνη σας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του NHS, μπορείτε να μειώσετε αποτελεσματικά τη χοληστερόλη σας μειώνοντας την κατανάλωση λιπαρών τροφών. Δεν χρειάζεται όμως να αποφεύγετε τελείως τα λιπαρά – αρκεί να προτιμάτε τα πιο υγιεινά, δηλαδή τα ακόρεστα.

Οι ειδικοί προτείνουν να τρώτε περισσότερους ξηρούς καρπούς και σπόρους, πολλά φρούτα και λαχανικά, καστανό ρύζι και προϊόντα ολικής άλεσης, όπως ψωμί και ζυμαρικά. Καλό είναι επίσης να βάζετε στη διατροφή σας το ελαιόλαδο και τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός και το σκουμπρί.

Μπορείτε, ακόμα, να μειώσετε τη χοληστερίνη σας αν σταματήσετε το κάπνισμα και περιορίσετε την κατανάλωση αλκοόλ.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ