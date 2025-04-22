Σπαράγγια και ουρολοίμωξη: «Φάρμακο» επώδυνων λοιμώξεων

Τώρα είναι ο καιρός για τα σπαράγγια και όπως γνωρίζουμε πολύ καλά έχουν πολλά οφέλη για την υγεία μας. Αυτό το σταυρανθή λαχανικό μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους, να αποτρέψει τις λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTIs), να προάγει την αναπαραγωγική υγεία και να τονώσει τη διάθεση. Τα σπαράγγια περιέχουν επίσης θρεπτικά συστατικά - συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών A, C, E, K και B6, φυλλικού οξέος, σιδήρου, καλίου, χαλκού, ασβεστίου και πρωτεΐνης - και είναι μια πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών. Ας δούμε κάποια βασικά οφέλη για την υγεία μας:

1. Μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους

Όχι μόνο τα σπαράγγια είναι χαμηλά σε λιπαρά και θερμίδες (ένα φλιτζάνι έχει 27 θερμίδες), αλλά περιέχει επίσης 2,8 γραμμάρια (g) φυτικών ινών και μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους.

Το σώμα σας αφομοιώνει τις φυτικές ίνες αργά, με αποτέλεσμα να νιώθετε χορτάτοι μεταξύ των γευμάτων. Έρευνες έχουν βρει ότι οι φυτικές ίνες μπορούν να σας βοηθήσουν να αισθάνεστε χορτάτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά την κατανάλωσή τους και προάγουν την απώλεια βάρους.

Συνδυάστε τα σπαράγγια με ένα βραστό αυγό ή άλλη πηγή πρωτεΐνης για να μεγιστοποιήσετε τη χαμηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες του λαχανικού. Ο συνδυασμός σπαραγγιού πλούσιου σε φυτικές ίνες με πρωτεΐνη θα σας κάνει να νιώθετε ικανοποιημένοι.

2. Βοηθά στην πρόληψη των ουρολοιμώξεων

Η έρευνα δείχνει ότι τα σπαράγγια είναι ένα φυσικό διουρητικό , που σημαίνει ότι βοηθά στην απομάκρυνση της περίσσειας υγρών και αλατιού από το σώμα σας. Τα σπαράγγια χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική για να βοηθήσουν στη θεραπεία των ουρολοιμώξεων και άλλων προβλημάτων του ουροποιητικού.

Είναι πιθανό μια διατροφή πλούσια σε σπαράγγια να αποτρέψει την ανάπτυξη αυτών των επώδυνων λοιμώξεων. Το να πηγαίνετε πιο συχνά στην τουαλέτα μπορεί να μετακινήσει επιβλαβή βακτήρια έξω από το ουροποιητικό σύστημα.

3. Παρέχουν Αντιοξειδωτικά

Τα σπαράγγια -ιδιαίτερα τα μωβ- περιέχουν ανθοκυανίνες. Αυτές οι χρωστικές δίνουν στα φρούτα και τα λαχανικά κόκκινες, μπλε και μωβ αποχρώσεις. Οι ανθοκυανίνες έχουν επίσης αντιοξειδωτικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το σώμα σας να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες που βλάπτουν τα κύτταρα.

Το υπερβολικό ψήσιμο των σπαραγγιών, όπως συμβαίνει με όλα τα λαχανικά , μπορεί να προκαλέσει την έκπλυση των βιταμινών. Είναι καλύτερο να ψήσετε ή να βράσετε τα σπαράγγια για μόλις τέσσερα λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν.

4. Περιέχουν βιταμίνη Ε

Τα σπαράγγια είναι πηγή βιταμίνης Ε, ενός άλλου σημαντικού αντιοξειδωτικού. Αυτή η βιταμίνη βοηθά στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού σας συστήματος και προστατεύει τα κύτταρα από τις βλαβερές συνέπειες των ελεύθερων ριζών. Η έρευνα εξακολουθεί να προσπαθεί να καθορίσει εάν η βιταμίνη Ε μπορεί να αποτρέψει τον καρκίνο, τις καρδιακές παθήσεις, την άνοια, την ηπατική νόσο και το εγκεφαλικό.

5. Προάγουν την Αναπαραγωγική Υγεία

Τα πράσινα σπαράγγια περιέχουν υψηλό επίπεδο σαπωνίνης πρωτοδιοσκίνης. Αυτή η φυτική χημική ουσία δίνει στα σπαράγγια πικρή γεύση.

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2021 εξηγεί ότι η πρωτοδιοσκίνη υποστηρίζει την υγεία των ωοθηκών, ενισχύει τη λίμπιντο μετά την εμμηνόπαυση και μπορεί ακόμη και να καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα των ωοθηκών.

6. Οφέλη για την υγεία του εντέρου

Η έρευνα δείχνει ότι η ινουλίνη, ένα πρεβιοτικό στα σπαράγγια, ωφελεί την υγεία του εντέρου. Η ινουλίνη προάγει την υγιή ισορροπία των «καλών» βακτηρίων του εντέρου ή προβιοτικών , τα οποία μειώνουν τα αέρια και βοηθούν στην εύκολη πέψη των τροφών.

Η ινουλίνη είναι μια διαλυτή ίνα, που σημαίνει ότι τραβάει νερό στο έντερό σας για να μαλακώσει τα κόπρανα σας και να τα κάνει πιο εύκολα να περάσουν.

Η κατανάλωση περισσότερων σπαραγγιών μπορεί να διατηρήσει τακτικές τις κινήσεις του εντέρου σας και να αποτρέψει τη δυσκοιλιότητα .

7. Είναι πλούσια σε φολικό οξύ

Τέσσερα σπαράγγια περιέχουν το 22% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης φολικού οξέος, το οποίο υποστηρίζει την εγκυμοσύνη. Όλοι χρειάζονται φολικό οξύ, το οποίο βοηθά το σώμα σας να παράγει νέα κύτταρα.

Η λήψη επαρκούς ποσότητας φυλλικού οξέος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να αποτρέψει σημαντικές γενετικές ανωμαλίες στον εγκέφαλο ή τη σπονδυλική στήλη του εμβρύου.

Μια ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε το 2019 ανέφερε ότι οι άνθρωποι που έπαιρναν συμπληρώματα φυλλικού οξέος πριν μείνουν έγκυες είχαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν πρόωρο τοκετό από εκείνους που δεν το έκαναν.

8. Έχει βιταμίνη Κ

Ένα φλιτζάνι σπαράγγια, μαζί με άλλα πράσινα, φυλλώδη λαχανικά, είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης Κ. Αυτή η βιταμίνη είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία των οστών και την πήξη, που βοηθά το σώμα σας να σταματήσει την αιμορραγία μετά από ένα κόψιμο.

Η έρευνα εξακολουθεί να προσπαθεί να προσδιορίσει εάν η βιταμίνη παίζει επίσης ρόλο στην προστασία από κατάγματα των οστών. Ορισμένα στοιχεία δείχνουν ότι η βιταμίνη Κ είναι απαραίτητη για την υγεία των οστών, βοηθά στην παραγωγή ορισμένων πρωτεϊνών που σχετίζονται με τα οστά και ρυθμίζει την οστική απορρόφηση. Αυτή η διαδικασία προστατεύει την οστική πυκνότητα και τη μάζα διασπώντας τους ιστούς που προκαλούν οστική απώλεια.

(Με πληροφορίες από health.com)