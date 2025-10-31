7 φυτά που καθαρίζουν τον αέρα στο σπίτι και διώχνουν την μούχλα

Τα φυτά δεν βελτιώνουν μόνο την ψυχολογία μας αλλά μπορούν να μας φανούν χρήσιμα και με άλλους τρόπους.

Το φθινόπωρο και τον χειμώνα περνάμε περισσότερες ώρες στο σπίτι. Ας φροντίσουμε λοιπόν, να δημιουργήσουμε σε αυτό μία καθαρή ατμόσφαιρα, η οποία προάγει την υγεία και την ευεξία. Σε αυτό μπορούν να μας βοηθήσουν ορισμένα φυτά.

Ο Connor Towning, από την Beards & Daisies, ο οποίος ασχολείται με τα φυτά είπε στην Daily Mail ότι ορισμένα φυτά έχουν την ικανότητα να «απορροφούν υγρασία» από τον αέρα, βοηθώντας στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μούχλας. Τα φύλλα τους απορροφούν νερό, εξηγεί, το οποίο «ταξιδεύει» στις ρίζες. Αυτή είναι μια διαδικασία επιστημονικά γνωστή ως φυλλική απορρόφηση.

Ο ίδιος προσθέτει: «Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων εσωτερικής υγρασίας, ενός από τους κύριους παράγοντες που προκαλούν την ανάπτυξη μούχλας. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα φυτά σας, τοποθετήστε τα σε σημεία επιρρεπή στην υγρασία, όπως μπάνια ή κουζίνες».

- Σπαθίφυλλο ή κρίνος της ειρήνης (Peace lily)

Είναι γνωστό για τα γυαλιστερά πράσινα φύλλα του και τα λευκά «άνθη» του. Τα πράσινα φύλλα του φυτού είναι αυτά που απορροφούν την υγρασία και βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων υγρασίας σε ένα δωμάτιο.

Ο κρίνος της ειρήνης βοηθά επίσης στη διατήρηση του εσωτερικού αέρα καθαρού και στη μείωση της μούχλας. Είναι επίσης αποτελεσματικός στο φιλτράρισμα κοινών τοξινών όπως το βενζόλιο και η φορμαλδεΰδη και μπορεί να ανακουφίσει τα ήπια συμπτώματα αλλεργίας.

Ωστόσο, να έχετε υπόψιν σας ότι το συγκεκριμένο φυτό είναι τοξικό για τις γάτες και τους σκύλους εάν το μασήσουν. Επομένως, δεν ενδείκνυται για ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων. Το καλύτερο δωμάτιο για αυτό το φυτό είναι ένα με παράθυρο που βλέπει προς την ανατολή.

- Αγγλικός κισσός (English ivy)

Γνωστός και ως hedera helix, είναι εξαιρετικός στη μείωση της αερομεταφερόμενης μούχλας και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος και για άτομα με ήπιο άσθμα ή αναπνευστική ευαισθησία. Ωστόσο, είναι τοξικός για τα κατοικίδια ζώα.

Ο αγγλικός κισσός καλό είναι να τοποθετηθεί σε ένα δροσερό, μέτριας φωτεινότητας σημείο, όπως η κρεβατοκάμαρα. Πρέπει να ποτίζεται κάθε εννέα ημέρες ή όταν το επάνω μέρος του χώματος είναι στεγνό στην αφή. Φυλάξτε τον μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, καθώς τα φύλλα μπορεί να καούν εύκολα.

- Φτέρη της Βοστώνης (Sword fern)

Αυτό το φυτό ευδοκιμεί σε υγρές περιοχές, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικό στο να ελέγχει τη μούχλα. Επίσης, φιλτράρει ρύπους όπως η φορμαλδεΰδη και το ξυλόλιο, ενώ παράλληλα προσθέτει φυσικά υγρασία στον αέρα. Τα κατοικίδια ζώα μπορεί να παρουσιάσουν μικρές πεπτικές διαταραχές αν μασήσουν τα φύλλα του. Αυτό το φυτό ευδοκιμεί όταν τοποθετείται σε υγρό μέρος και όπου μπορεί να λάβει έντονο, έμμεσο ηλιακό φως.

- Χλωρόφυτο ή φυτό αράχνη (Spider plant)

Το φυτό αράχνη είναι πραγματικά εξαιρετικό στην απορρόφηση της υγρασίας και στο φιλτράρισμα του εσωτερικού αέρα, γεγονός που βοηθά στη μείωση της ανάπτυξης μούχλας κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Παράλληλα, αφαιρεί τους ρύπους και είναι πολύ εύκολο στη φροντίδα του. Παλαιότερες μελέτες έχουν δείξει ότι το φυτό αράχνη μπορεί να απομακρύνει το διοξείδιο του άνθρακα, το βενζόλιο, ακόμη και τον καπνό του τσιγάρου.

- Αρέκα (Areca palm)

Η Αρέκα βοηθά στην εξισορρόπηση της εσωτερικής υγρασίας, μειώνοντας τον κίνδυνο μούχλας σε υγρές περιοχές. Φιλτράρει επίσης τις κοινές τοξίνες εσωτερικού χώρου και είναι ασφαλής για τα κατοικίδια. Ευδοκιμεί σε έντονο, έμμεσο φως και προτιμά το τακτικό πότισμα για να διατηρείται το έδαφος ελαφρώς υγρό.

- Φιδόφυτο (Snake plant)

Απορροφά την υγρασία μέσω των φύλλων του, η οποία στη συνέχεια θα ταξιδέψει μέσω των ριζών του. Αναπτύσσεται είτε σε έντονο φως, είτε σε χαμηλό φωτισμό. Αγαπά τη ζέστη.

- Ασπλένιουμ

Προέρχεται από την τροπική νοτιοανατολική Ασία και έχει κυματιστά, αναδιπλούμενα φύλλα που μοιάζουν λίγο με μαρούλι. «Είναι ένας ισχυρός φυσικός καθαριστής αέρα, που φιλτράρει τις τοξίνες και τους ρύπους, ενώ ευδοκιμεί στο έμμεσο ηλιακό φως», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Ιδρύματος Φυτών & Λουλουδιών Ολλανδίας.

«Τα μοναδικά σγουρά φύλλα του δεν φαίνονται απλώς όμορφα. Βοηθούν στην εξισορρόπηση της υγρασίας και προάγουν μια πιο φρέσκια, υγιεινή ατμόσφαιρα. Είναι ιδανικό για μπάνια ή σκιερές γωνίες. Είναι ένα φυτό που δεν χρειάζεται απαιτητική φροντίδα. Συνδυάζει το στυλ με πραγματικά οφέλη καθαρισμού του αέρα», πρόσθεσε ο ίδιος.