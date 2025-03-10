Το συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω

Όσοι έλαβαν το συγκεκριμένο συμπλήρωμα διατροφής για 3 χρόνια έγιναν «νεότεροι» έως και 4 μήνες.

Μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η τακτική λήψη συμπληρωμάτων διατροφής με ωμέγα-3 και βιταμίνη D μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της υγείας και να επιβραδύνει τη γήρανση.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Aging, έδειξε ότι όσοι λάμβαναν αυτά τα συμπληρώματα για τρία χρόνια εμφάνισαν επιβράδυνση της βιολογικής τους γήρανσης κατά 3 έως 4 μήνες. Τα οφέλη ήταν ακόμα μεγαλύτερα όταν συνδυάζονταν με τακτική άσκηση.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η βιολογική γήρανση συμβαίνει σε μοριακό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι δύο άτομα με την ίδια χρονολογική ηλικία μπορεί να γερνούν με διαφορετικούς ρυθμούς, ανάλογα με τη γενική τους υγεία.

Αν και η μείωση της βιολογικής γήρανσης κατά λίγους μήνες μπορεί να φαίνεται μικρή, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία, μειώνοντας την εμφάνιση ορισμένων παθήσεων που σχετίζονται με την ηλικία.

Τι έδειξε η μελέτη για τα συμπληρώματα διατροφής

Για τη μελέτη αυτή, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη DO-HEALTH, μια κλινική δοκιμή που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2012 και 2014 σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες, ηλικίας 70 ετών και άνω, χωρίστηκαν σε ομάδες που λάμβαναν είτε εικονικό φάρμακο είτε συμπληρώματα ωμέγα-3 και βιταμίνης D, είτε έκαναν άσκηση, είτε ακολούθησαν έναν συνδυασμό αυτών.

Όλοι οι συμμετέχοντες ζούσαν στην Ελβετία και περίπου οι μισοί ήταν σε καλή υγεία, χωρίς χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος στην αρχή και στο τέλος της μελέτης και τα ανέλυσαν με τέσσερα διαφορετικά βιολογικά ρολόγια. Αυτά τα ρολόγια βασίζονται στην επιγενετική και πιο συγκεκριμένα στις αλλαγές στη μεθυλίωση του DNA, έναν σημαντικό δείκτη της γήρανσης.

Η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Heike A. Bischoff-Ferrari, από το Πανεπιστήμιο της Βασιλείας και το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης, εξήγησε στο Medical News Today τα βασικά ευρήματα της μελέτης:

«Στις προηγούμενες αναλύσεις μας στο πλαίσιο του DO-HEALTH, διαπιστώσαμε ότι τα ωμέγα-3 μείωσαν τον κίνδυνο πτώσεων κατά 10% και των λοιμώξεων έως και 13%. Επιπλέον, ο συνδυασμός ωμέγα-3, βιταμίνης D και άσκησης μείωσε τον κίνδυνο προ-ευθραυστότητας κατά 39% και του διηθητικού καρκίνου κατά 61%».

«Δεδομένων αυτών των οφελών, θελήσαμε να εξετάσουμε αν αυτές οι παρεμβάσεις μπορούσαν επίσης να επιβραδύνουν τη βιολογική γήρανση. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήσαμε τους πιο αξιόπιστους μοριακούς δείκτες της βιολογικής ηλικίας: τα επιγενετικά ρολόγια».

Πώς τα συμπληρώματα διατροφής επιβράδυναν τη γήρανση

Οι επιστήμονες εξήγησαν ότι οι επιγενετικοί δείκτες της γήρανσης βασίζονται στη μεθυλίωση του DNA, δηλαδή στη διαδικασία προσθήκης ή αφαίρεσης μεθυλομάδων από το DNA.

Ένα από τα επιγενετικά ρολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη, το PhenoAge, έδειξε ότι όσοι λάμβαναν:

1 γραμμάριο πολυακόρεστων ωμέγα-3 λιπαρών οξέων από φύκια,

2.000 διεθνείς μονάδες (IU) βιταμίνης D ημερησίως, και

30 λεπτά άσκησης, τρεις φορές την εβδομάδα,

Είχαν επιβράδυνση της βιολογικής τους γήρανσης κατά 2,9 έως 3,8 μήνες μέσα σε τρία χρόνια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ τα ωμέγα-3 μόνα τους είχαν θετική επίδραση στη βιολογική γήρανση, ο συνδυασμός ωμέγα-3, βιταμίνης D και άσκησης παρείχε ακόμα μεγαλύτερα οφέλη.

«Ένα από τα πιο κρίσιμα ερωτήματα στον τομέα της επιβράδυνσης της γήρανσης είναι αν υπάρχει κάποια θεραπεία που μπορεί να αναζωογονήσει αποτελεσματικά τον άνθρωπο και όχι μόνο τα πειραματόζωα», δήλωσε η Dr. Bischoff-Ferrari.

Μπορεί αυτός ο συνδυασμός να παρατείνει την υγεία;

Ο Dr. Steve Horvath, ένας από τους επικεφαλής της έρευνας, τόνισε ότι «τα αποτελέσματα του DO-HEALTH δείχνουν πως τα ωμέγα-3, η βιταμίνη D και η άσκηση όχι μόνο μειώνουν τον κίνδυνο λοιμώξεων, πτώσεων, καρκίνου και προ-ευθραυστότητας, αλλά επιβραδύνουν και τη βιολογική γήρανση».

«Αυτό υποστηρίζει την εφαρμογή αυτών των τριών στρατηγικών ως μια συνδυαστική προσέγγιση για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας και την παράταση της υγιούς ζωής στους ηλικιωμένους. Επιπλέον, είναι οικονομικά προσιτές και ασφαλείς, όπως αποδείχθηκε από την τριετή παρακολούθηση της μελέτης».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι το επόμενο βήμα των ερευνητών είναι να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα του DO-HEALTH για να αναπτύξουν νέους τρόπους μέτρησης της βιολογικής γήρανσης και να διερευνήσουν περαιτέρω το πώς οι αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά για καλύτερα αποτελέσματα.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα, καθώς χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα.

Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις στη διατροφή και την άσκηση μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διαδικασία της γήρανσης, προσφέροντας μια προσιτή και ασφαλή στρατηγική για τη διατήρηση της υγείας όσο μεγαλώνουμε.