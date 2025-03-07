ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γήρανση: 3 τρόποι για να την επιβραδύνουμε

Μελέτες
Γήρανση: 3 τρόποι για να την επιβραδύνουμε
Ελένη Νικολαδού
Παρασκευή, 07/03/2025 - 06:10

Πρόσφατη μελέτη εντόπισε τη σχέση μεταξύ βιταμινών και άσκησης για την επιβράδυνσης της γήρανσης.

Ο συνδυασμός ωμέγα-3, βιταμίνης D και άσκησης μπορεί να επιβραδύνει τη γήρανση, αναφέρει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Aging. Οι ερευνητές παρακολούθησαν 2.157 άτομα (ηλικίας 70 και άνω) που ζούσαν σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες για τρία χρόνια σε μια τυχαιοποιημένη δειγματοληψία και τους έβαλαν να λαμβάνουν έναν συνδυασμό 2.000 μονάδων (IU) βιταμίνης D και ενός γραμμαρίου ωμέγα-3 λιπαρών οξέων καθημερινά, ενώ συμμετείχαν σε μια ρουτίνα 30 λεπτών προπόνησης ενδυνάμωσης τρεις φορές την εβδομάδα.

Μετά από τρία χρόνια συλλογής δειγμάτων αίματος, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 777 από αυτούς που έλαβαν μόνο το συμπλήρωμα ωμέγα-3 κατάφεραν να μειώσουν τη βιολογική τους ηλικία κατά περίπου τέσσερις μήνες.

Τι είναι η βιολογική ηλικία;

Η βιολογική ηλικία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει πώς γερνάει το σώμα μας. Επηρεάζεται από τη γενετική μας, τον τρόπο ζωής και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Πώς επηρεάζουν τα ωμέγα-3 τη γήρανση;

Σύμφωνα με τον νευροεπιστήμονα Dayan Goodenowe, το κύριο ωμέγα-3 που βρίσκεται στην ανθρώπινη φυσιολογία είναι το εικοσιδυαεξανοϊκό οξύ (DHA). «Το DHA είναι ένα πολυακόρεστο λιπαρό οξύ που είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της νεανικής ρευστότητας των μεμβρανών του σώματος», αναφέρει.

Και ενώ το σώμα μας μπορεί να παράγει DHA από το απαραίτητο διατροφικό ωμέγα-3 λιπαρό οξύ, καθώς μεγαλώνουμε, η ικανότητά μας να παράγουμε DHA μειώνεται και το οξειδωτικό στρες στο σώμα μας αυξάνεται.

Αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στο να γίνονται οι μεμβράνες μας πιο άκαμπτες και λιγότερο εύκαμπτες καθώς γερνάμε.

Ένα συμπλήρωμα διατροφής DHA βοηθά στη μείωση των επιπτώσεων της γήρανσης στις μεμβράνες μας διασφαλίζοντας ότι οι μεμβράνες του σώματος έχουν τα βέλτιστα επίπεδα DHA.

Τα ωμέγα-3 έχουν επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, οι οποίες μπορεί επίσης να συμβάλλουν στη διαδικασία γήρανσης.

Πώς μπορούν η βιταμίνη D και η προπόνηση δύναμης να επιβραδύνουν τη βιολογική γήρανση;

Η προπόνηση δύναμης δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη των μυών. Αφορά επίσης την αύξηση της οστικής πυκνότητας.

Η προπόνηση μπορεί επίσης να τονώσει τα οστά σας να γίνουν πιο δυνατά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μυών σας, καταπολεμώντας κάποιες από τις αδυναμίες που συνδέουμε με τη γήρανση.

Όσο για τη βιταμίνη D , οι περισσότεροι από εμάς δεν λαμβάνουμε αρκετή ποσότητα στην καθημερινή μας διατροφή χωρίς να προσθέσουμε συμπλήρωμα, πράγμα που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι ήδη σε έλλειμμα, γεγονός που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μας σε οποιαδήποτε ηλικία.

Η βιταμίνη D είναι άλλωστε απαραίτητη για την υγεία των οστών και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

«Για να επιβραδύνετε τη γήρανση πρέπει να εστιάσετε στη διατήρηση της λειτουργικότητας», συμπληρώνει ο Goodenowe. «Αυτό σημαίνει να παρακολουθείτε τη διατροφή και την άσκηση και να προσθέτετε συμπληρώματα στη διατροφή σας για να αντισταθμίσετε τα πράγματα που χρειάζεται το σώμα σας που αλλάζει καθώς μεγαλώνετε. Αφού μιλήσετε πρώτα με τον γιατρό σας» καταλήγει.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/03/2025 - 03:03

