Έντερο: Ο φυσικός τρόπος κατά του φουσκώματος και της δυσπεψίας

Ευ Ζην
Έντερο: Ο φυσικός τρόπος κατά του φουσκώματος και της δυσπεψίας
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 03/02/2025 - 06:17

Φροντίστε να συμπεριλάβετε αυτά τα τρόφιμα για την υγεία του εντέρου σας.

Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση μπορεί να είναι χρήσιμα για την υγεία του εντέρου.

Φούσκωμα, δυσπεψία και παλινδρόμηση οξέος είναι όλα συμπτώματα κακής υγείας του εντέρου. Ενώ η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να σας βοηθήσει, ορισμένοι πιστεύουν ότι κάποιες φυσικές θεραπείες μπορεί να καταπραΰνουν και τα πεπτικά προβλήματα.

Η συμπερίληψη τροφίμων που έχουν υποστεί ζύμωση στη διατροφή σας μπορεί να κάνει τη διαφορά όσον αφορά την υγεία του εντέρου. Με επιστημονική υποστήριξη και μακρά ιστορία παραδοσιακής χρήσης, η κατανάλωση προϊόντων που έχουν υποστεί ζύμωση για την υγεία του εντέρου μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για τη βελτίωση της πέψης, της ανοσίας και της συνολικής ευεξίας.

Η κατανάλωση διαθέσιμων τροφών που παρασκευάζονται μετά τη ζύμωση, όπως το γιαούρτι, το Kimchi και το Tempeh, μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τις φλεγμονές.

Τι είναι τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση;

Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση είναι εκείνα που έχουν υποστεί μια φυσική διαδικασία που ονομάζεται ζύμωση, κατά την οποία μικροοργανισμοί όπως βακτήρια, μαγιά ή μύκητες διασπούν συστατικά των τροφίμων, όπως σάκχαρα, σε απλούστερες ενώσεις όπως οξέα, αλκοόλ και αέρια.

Αυτό όχι μόνο διατηρεί το φαγητό αλλά ενισχύει επίσης τη θρεπτική του αξία, καθιστώντας το πλούσιο σε προβιοτικά, ζωντανούς μικροοργανισμούς ωφέλιμους για το μικροβίωμα του εντέρου σας.

Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση μπορούν να επηρεάσουν το μικροβίωμα του εντέρου τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα και θα πρέπει να θεωρούνται σημαντικό στοιχείο της διατροφής σας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι καλή ιδέα να τρώτε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση για την υγεία του εντέρου και τη γενική ευεξία σας.

4 οφέλη των τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση για την υγεία του εντέρου

Υπάρχουν πολλά οφέλη από την κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση για να έχετε ένα υγιές έντερο.

εντερο μικροβίωμα

1.Προωθούν την πέψη

Η κατανάλωση τροφών που έχουν υποστεί ζύμωση για την υγεία του εντέρου μπορεί να κάνει θαύματα καθώς πρόκειται για τροφές πλούσιες σε προβιοτικά. Αυτό βοηθά στην αναπλήρωση και τη διαφοροποίηση του μικροβιώματος του εντέρου.

Η διαδικασία της ζύμωσης μπορεί να ενισχύσει την πεπτικότητα σύνθετων υδατανθράκων και πρωτεϊνών μέσω της διάσπασης του αμύλου. Οι τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση βοηθούν στην πιο αποτελεσματική διάσπαση των τροφίμων και αποτρέπουν κοινά πεπτικά προβλήματα όπως φούσκωμα, δυσκοιλιότητα και διάρροια.

2.Συμβάλλουν στην απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών

Τα προβιοτικά και τα ένζυμα στα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση βελτιώνουν την απορρόφηση ζωτικών θρεπτικών συστατικών όπως οι βιταμίνες Β και Κ, ο σίδηρος και το μαγνήσιο βελτιστοποιώντας τη λειτουργία του εντέρου.

3.Ενισχύουν το ανοσοποιητικό

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πρέπει να έχετε τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση για την υγεία του εντέρου είναι ότι μπορεί να κάνει το έντερο σας πιο δυνατό. Περίπου το 70% του ανοσοποιητικού συστήματος βρίσκεται στο έντερο.

Τα προβιοτικά βακτήρια και οι βιοδραστικές ενώσεις που υπάρχουν σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση ασκούν αντιικές δράσεις κατά των ιών. Ένα υγιές μικροβίωμα που υποστηρίζεται από τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση βοηθά στη ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων και μειώνει τον κίνδυνο λοιμώξεων και χρόνιων φλεγμονών.

4.Μειώνουν τη φλεγμονή

Τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας (SCFAs) όπως το βουτυρικό κατά τη διάρκεια της πέψης. Τα SCFA έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της υγείας και καλής λειτουργίας του εντέρου.

Τροφές που έχουν υποστεί ζύμωση

Μερικά από τα τρόφιμα που είναι ευρέως γνωστό ότι έχουν υποστεί ζύμωση είναι τα εξής:

  • Γιαούρτι
  • Κεφίρ
  • Κίμτσι
  • Ξινολάχανο
  • Miso
  • Tempeh
  • Πίκλες που έχουν υποστεί ζύμωση

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2025 - 10:35

