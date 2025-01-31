ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γιόγκα: Αύξηση ευελιξίας, μείωση άγχους - Οι ασκήσεις

Ευ Ζην
Ελένη Νικολαδού
Παρασκευή, 31/01/2025 - 06:20

Οι ασκήσεις γιόγκα μπορούν να ηρεμήσουν το μυαλό σας και να βελτιώσουν την ευλυγισία.

Εάν θέλετε να αποτρέψετε τυχόν προβλήματα κινητικότητας στο μέλλον, πρέπει να φροντίσετε τα πόδια, τα γόνατα, τους γοφούς και τους αστραγάλους σας. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να το κάνετε αυτό είναι η γιόγκα σε τακτική βάση.

Οι συνεδρίες γιόγκα συνήθως ξεκινούν με πιο απλές στάσεις. Ωστόσο η καθιστή στάση γιόγκα σε σταυροπόδι, μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει τη στάση του σώματος. Ας δούμε ποια είναι τα οφέλη από τις στάσεις της γιόγκα:

1.Μειώνει το άγχος

Μια καθιστή στάση γιόγκα σε σταυροπόδι, όπως η σουκασάνα, ενθαρρύνει τη βαθιά αναπνοή. Αυτό μπορεί να ενεργοποιήσει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, βοηθώντας στη μείωση του στρες και του άγχους.

2.Βελτιώνει τη στάση του σώματος

Το να κάθεσαι με ίσια πλάτη και πόδια σταυρωμένα ενθαρρύνει τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης. Αυτό προάγει μια φυσική καμπύλη στο κάτω μέρος της πλάτης και βοηθά στην ανάπτυξη μιας καλύτερης συνολικής στάσης ενισχύοντας τον πυρήνα και ευθυγραμμίζοντας το σώμα.

3.Βελτιώνει την ευλυγισία στο κάτω μέρος του σώματος

Οι στάσεις γιόγκα σε σταυροπόδι όπως η Padmasana μπορούν να βελτιώσουν την ευλυγισία στο κάτω μέρος του σώματος.

Τέτοιες ασκήσεις ανοίγουν τους καμπτήρες του ισχίου και τεντώνουν το κάτω μέρος του σώματος. Μπορούν να ανοίξουν βαθιά τους γοφούς και τη βουβωνική χώρα, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση της έντασης από το κάτω μέρος του σώματος.

yoga

Ακολουθούν μερικές στάσεις γιόγκα σε σταυροπόδι

1.Sukhasana (Εύκολη στάση)

Καθίστε με τα πόδια σταυρωμένα στο χαλάκι, βάζοντας τα χέρια σας στα γόνατά σας. Κρατήστε τη σπονδυλική σας στήλη όρθια και τους ώμους χαλαρούς. Κλείστε τα μάτια σας και συγκεντρωθείτε στην αναπνοή σας.

2.Padmasana (πόζα Lotus)

Για να εκτελέσετε τη στάση Lotus, σταυρώστε τα πόδια σας στο χαλάκι, ακουμπώντας κάθε πόδι στον αντίθετο μηρό. Διατηρήστε μια ευθεία σπονδυλική στήλη με τα χέρια στα γόνατά σας. Αναπνεύστε βαθιά.

3.Ardha Padmasana (Half Lotus Pose)

Καθίστε και σταυρώστε το ένα πόδι, τοποθετώντας το πόδι του στον αντίθετο μηρό. Λυγίστε το άλλο πόδι με το πόδι να ακουμπά στο έδαφος. Κρατήστε τη σπονδυλική σας στήλη ίσια και τους ώμους χαλαρούς.

4.Siddhasana (Ολοκληρωμένη πόζα)

Καθίστε με τη μία φτέρνα πιεσμένη στο περίνεο και την άλλη φτέρνα τοποθετημένη πάνω από αυτό. Διατηρήστε μια όρθια σπονδυλική στήλη και ακουμπήστε τα χέρια σας στα γόνατά σας. Επικεντρωθείτε στην αναπνοή σας.

Τα άτομα με τραυματισμούς στα γόνατα, τους γοφούς ή την πλάτη δεν πρέπει να κάνουν αυτές τις στάσεις για να αποφύγουν τον πόνο.

Όσοι επίσης πάσχουν από αρθρίτιδα ή φλεγμονή στο κάτω μέρος του σώματος θα πρέπει να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν εκτελέσουν αυτές τις ασκήσεις.

Τέλος, η ανεπαρκής ευλυγισία στο κάτω μέρος της πλάτης και της λεκάνης μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία.

