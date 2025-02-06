ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Μπούτι ή στήθος κοτόπουλο; Ποιο είναι το πιο υγιεινό

Ευ Ζην
Μπούτι ή στήθος κοτόπουλο; Ποιο είναι το πιο υγιεινό
Ελένη Νικολαδού
Πέμπτη, 06/02/2025 - 06:14

Σας αρέσει το κοτόπουλο και αναρωτιέστε εάν πρέπει να φάτε φτερούγα ή μπούτι για μια πιο υγιεινή επιλογή; Δείτε τι ισχύει.

Φαίνεται ότι πολλοί καταναλώνουν περισσότερο κοτόπουλο από οποιαδήποτε άλλη ζωική πρωτεΐνη. Η πρόσληψη έχει αυξηθεί σταθερά από τη δεκαετία του 1970, ενώ η αγορά προϊόντων κόκκινου κρέατος παρουσιάζει πτωτική τάση.

Το κοτόπουλο είναι ο «πρωταγωνιστής» του πιάτου ενός μεσημεριανού ή ενός δείπνου λόγω της τιμής του, της ευελιξίας στους τρόπους μαγειρέματος και του πιο υγιεινού διατροφικού του προφίλ σε σύγκριση με άλλα κρέατα.

Το κοτόπουλο είναι άλλωστε μια εξαιρετική πηγή υψηλής ποιότητας, άπαχης πρωτεΐνης που είναι γεμάτη με απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα, όπως ψευδάργυρο, σελήνιο, κάλιο, βιταμίνες Β και άλλα.

Λευκό κρέας

Το λευκό κρέας προέρχεται από το στήθος και τις φτερούγες κοτόπουλου. Έχει μια ήπια γεύση, καθιστώντας την κορυφαία επιλογή.

Είναι σημαντικά χαμηλότερο σε λίπος, χοληστερόλη και θερμίδες από τα πιο σκούρα κομμάτια κρέατος, καθιστώντας το μια πιο υγιεινή για την καρδιά επιλογή.

Το στήθος επίσης είναι επίσης πιο πλούσιο σε ορισμένες βιταμίνες και μέταλλα, ενώ λαμβάνετε περισσότερο ασβέστιο, φώσφορο και μαγνήσιο, τα οποία είναι σημαντικά για υγιή οστά, δόντια και μύες.

Ωστόσο, επειδή το λευκό κρέας είναι τόσο χαμηλό σε λιπαρά, απαιτείται προσεκτική προετοιμασία για να αποφευχθεί το υπερβολικό ψήσιμο, το οποίο μπορεί να κάνει το προϊόν στεγνό ή ακόμα και ελαστικό. Οι ειδικοί συνιστούν γρήγορες μεθόδους μαγειρέματος όπως το ψήσιμο στη σχάρα ή στο τηγάνι για καλύτερα αποτελέσματα.

Τα μπούτια στο κοτόπουλο

Τα μπούτια στο κοτόπουλο, έχουν μια πιο έντονη γεύση και πιο ζουμερή υφή. Το σκούρο κρέας είναι επίσης υψηλότερο σε λίπος, θερμίδες και νάτριο από το λευκό κρέας στο κοτόπουλο.

Επιπλέον, παρέχει περισσότερο σίδηρο και ψευδάργυρο από τα κομμάτια λευκού κρέατος. Αυτά τα μέταλλα παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη και την ανάπτυξη και βοηθούν στη διατήρηση της σωστής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το μπούτια έχουν συχνά «κακή» φήμη ως η λιγότερο υγιεινή επιλογή, αλλά αυτό δεν είναι απολύτως ακριβές. Αν και παρέχει περισσότερες θερμίδες, εξακολουθεί να είναι μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης υψηλής ποιότητας.

Φιλέτο κοτόπουλου

Το φιλέτο είναι ένα πολύ άπαχο κομμάτι, επομένως είναι χαμηλό σε θερμίδες και λιπαρά, ενώ παρέχει επίσης μια καλή ποσότητα πρωτεΐνης ανά μερίδα. Αυτό είναι ιδανικό για όσους μετρούν θερμίδες ή ακολουθούν κάποια διατροφή.

Μια μερίδα φιλέτο κοτόπουλου παρέχει 110 θερμίδες, 25 γραμμάρια πρωτεΐνης και 1 γραμμάριο λίπος.

Στήθος κοτόπουλου

Παρόμοια με το φιλέτο, το στήθος είναι μια έξυπνη επιλογή για όσους αναζητούν άπαχα κομμάτια κρέατος με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και χοληστερόλη.

Ωστόσο, το στήθος είναι πιο επιρρεπές στο υπερβολικό μαγείρεμα και έχει υψηλότερη τιμή σε σύγκριση με άλλα μέρη του κοτόπουλου. Είναι συχνά πιο ακριβά, όχι επειδή είναι υψηλότερης ποιότητας, αλλά απλώς λόγω της μεγαλύτερης ζήτησης και δημοτικότητάς τους.

Μια μερίδα στήθος κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και χωρίς δέρμα περιέχει 106 θερμίδες, 23 γραμμάρια πρωτεΐνης και 2 γραμμάρια λίπους.

Τι να προσέξετε

Ενώ όλα τα μέρη του κοτόπουλου μπορείτε να τα καταναλώσετε σε μια ισορροπημένη διατροφή, υπάρχουν μερικά προϊόντα κοτόπουλου που είναι καλύτερο να καταναλώνονται με μέτρο.

Η πέτσα στο κοτόπουλο

Η πέτσα του κοτόπουλου έχει υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και χοληστερόλη και θα πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο, ειδικά για όποιον ακολουθεί μια δίαιτα υγιεινή για την καρδιά ή χαμηλή σε λιπαρά.

Φτερούγες κοτόπουλου

Οι φτερούγες κοτόπουλου τρώγονται συνήθως με την πέτσα, αυξάνοντας τις ποσότητες λίπους και χοληστερόλης. Οι δε τηγανιτές φτερούγες αυξάνουν τη συνολική περιεκτικότητα σε λίπος και θερμίδες. Για να τις κάνετε πιο υγιεινές, επιλέξτε ψητές φτερούγες και αφαιρέστε την πέτσα πριν τις καταναλώσετε.

Ποιος είναι ο πιο υγιεινός τρόπος να μαγειρέψετε ένα κοτόπουλο;

Οι πιο υγιεινοί τρόποι για να προετοιμάσετε το κοτόπουλο είναι εκείνοι με ελάχιστα έως καθόλου επιπλέον λιπαρά, κατά τη διαδικασία μαγειρέματος.

Όταν μαγειρεύετε με λάδια, επιλέξτε προϊόντα που περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά όπως το ελαιόλαδο ή το λάδι αβοκάντο. Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της χοληστερόλης, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2025 - 03:08

