Καρύδια: Ο καλύτερος ξηρός καρπός για την αντιγήρανση

Τα καρύδια είναι πλούσια σε λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες και απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα.

Τα καρύδια, αυτό το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά σνακ, είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός τρόπος για την καταπολέμηση των καρδιακών παθήσεων και την αποτροπή του καρκίνου.

Όπως αποδεικνύεται, είναι μια διατροφική δύναμη που υποστηρίζει την υγιή γήρανση περισσότερο από κάθε άλλο ξηρό καρπό.

Εκτός από το ότι είναι πλούσια σε λιπαρά οξέα, τα καρύδια είναι επίσης μια καλή πηγή υγιεινών για την καρδιά λιπαρών, είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, γεμάτα με μικροθρεπτικά συστατικά και γεμάτα με αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν τη συνολική υγεία και ευεξία μας.

Ενώ όλοι οι ξηροί καρποί περιέχουν υγιή λίπη, τα καρύδια είναι ιδιαίτερα πλούσια σε πολυακόρεστα λιπαρά, ειδικά ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, και είναι οι μόνοι ξηροί καρποί που περιέχουν σημαντικές ποσότητες του υγιούς ωμέγα-3 λιπαρού άλφα-λινολενικού οξέος.

Μόλις λίγα μόνο καρύδια, μας παρέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά όπως πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και μαγνήσιο.

Τι ρόλο παίζουν τα καρύδια στην αντιγήρανση;

Τα καρύδια περιέχουν πολλαπλά συστατικά όπως λιπαρά οξέα, φυτικές ίνες και απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα που έχουν αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα στο σώμα.

Η κατανάλωση καρυδιών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ασθενειών, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, κατάθλιψη και διαβήτη και να βελτιώσει τη γνωστική λειτουργία, όλα προστατεύοντας παράλληλα από τη γνωστική έκπτωση που σχετίζεται με την ηλικία.

Ερευνητές εξηγούν ότι πολλά από τα οφέλη προέρχονται από την ικανότητά τους να καταπολεμούν την οξειδωτική βλάβη στο σώμα και να βελτιώνουν διάφορους δείκτες υγείας, λόγω των ισχυρών αντιοξειδωτικών που βρίσκονται στα καρύδια.

Όσον αφορά την αντιγήρανση, τα καρύδια υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς και του εντέρου, μειώνουν τη φλεγμονή και προάγουν ένα υγιές βάρος, τα οποία προάγουν τη βέλτιστη υγεία και μακροζωία.

Ερευνητές, μεταξύ άλλων, παρακολούθησαν 33.931 γυναίκες στα τέλη της δεκαετίας του '50 και στις αρχές της δεκαετίας του '60, αξιολογώντας τη διατροφή τους, τη σωματική τους υγεία, τη μνήμη και την κατάσταση της χρόνιας νόσου.

Τελικά, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν τουλάχιστον δύο μερίδες καρύδια την εβδομάδα είχαν 20% περισσότερες πιθανότητες να ταξινομηθούν ως υγιείς ενήλικες σε σύγκριση με εκείνες που δεν έτρωγαν καρύδια.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη είναι η ικανότητά τους να μειώνουν τη χοληστερόλη, συγκεκριμένα την LDL (την κακή χοληστερόλη).

Πόσο συχνά πρέπει να τρώτε καρύδια;

Ο FDA υποστηρίζει την κατανάλωση ξηρών καρπών μία φορά την ημέρα. Μια διατροφή που περιλαμβάνει λίγα καρύδια ημερησίως, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής νόσου.

Ωστόσο, υπάρχει και το θέμα του λίπους... Ενώ οι ξηροί καρποί περιλαμβάνουν γενικώς υγιή λίπη, ακόμα και τα καρύδια πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο. Οι ειδικοί συνιστούν να καταναλώνετε ανάλατους ξηρούς καρπούς, 4 με 5 μερίδων την εβδομάδα.