Συμβουλές καρδιολόγου για να έχετε μια υγιή καρδιά

Για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς, ο καρδιολόγος Δρ. Francisco Lopez-Jimenez, έχει μερικές σημαντικές και απλές συμβουλές που θα ήθελε να μοιραστεί με όλους.

Η πρόληψη, όπως αναφέρει ο ίδιος, μπορεί να ξεκινήσει εστιάζοντας στα απλά πράγματα, όπως η σωστή διατροφή και η άσκηση.

Προσπαθώντας να τρώτε λίγο πιο υγιεινά, να μετακινείστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας να κάθεστε για πολύ. Απολαύστε μια βόλτα με έναν φίλο, για παράδειγμα για να ενισχύσετε τη σωματική και τη ψυχική σας ευεξία.

Επιλπέον, εάν σας συνταγογραφηθεί φάρμακο για υψηλή αρτηριακή πίεση ή υψηλή χοληστερόλη να ακολουθείτε πιστά τις εντολές του γιατρού σας.

Συμβουλές και στρατηγικές για μια υγιεινή διατροφή για την καρδιά

Ο Δρ. Francisco Lopez-Jimenez αναφέρει μερικές από τις συμβουλές του για να διατηρήσετε την υγεία της καρδιάς σας στα βέλτιστα επίπεδα. Δείτε ποιες είναι αυτές.