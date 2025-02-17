Συμβουλές καρδιολόγου για να έχετε μια υγιή καρδιά

Για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς, ο καρδιολόγος Δρ. Francisco Lopez-Jimenez, έχει μερικές σημαντικές και απλές συμβουλές που θα ήθελε να μοιραστεί με όλους.
Η πρόληψη, όπως αναφέρει ο ίδιος, μπορεί να ξεκινήσει εστιάζοντας στα απλά πράγματα, όπως η σωστή διατροφή και η άσκηση.
Προσπαθώντας να τρώτε λίγο πιο υγιεινά, να μετακινείστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας να κάθεστε για πολύ. Απολαύστε μια βόλτα με έναν φίλο, για παράδειγμα για να ενισχύσετε τη σωματική και τη ψυχική σας ευεξία.
Επιλπέον, εάν σας συνταγογραφηθεί φάρμακο για υψηλή αρτηριακή πίεση ή υψηλή χοληστερόλη να ακολουθείτε πιστά τις εντολές του γιατρού σας.
Συμβουλές και στρατηγικές για μια υγιεινή διατροφή για την καρδιά
Ο Δρ. Francisco Lopez-Jimenez αναφέρει μερικές από τις συμβουλές του για να διατηρήσετε την υγεία της καρδιάς σας στα βέλτιστα επίπεδα. Δείτε ποιες είναι αυτές.
- Τρώτε περισσότερα λαχανικά και φρούτα για βιταμίνες, μέταλλα και υγεία της καρδιάς
- Επιλέξτε δημητριακά ολικής αλέσεως για φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά
- Επιλέξτε υγιεινά λιπαρά, όπως μονοακόρεστα και πολυακόρεστα
- Επιλέξτε πρωτεΐνες με χαμηλά λιπαρά, όπως άπαχο κρέας, πουλερικά, ψάρια και όσπρια
- Μειώστε την πρόσληψη αλατιού για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση.
- Ελέγξτε τα μεγέθη των μερίδων για να διαχειριστείτε την πρόσληψη θερμίδων
- Σχεδιάστε καθημερινά μενού δίνοντας έμφαση στα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τις άπαχες πρωτεΐνες και τα καλά λιπαρά.
- Απολαύστε περιστασιακά ορισμένες λιχουδιές με μέτρο χωρίς να ξεφύγετε εντελώς από το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής σας