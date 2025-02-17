ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Συμβουλές καρδιολόγου για να έχετε μια υγιή καρδιά

Ευ Ζην
Συμβουλές καρδιολόγου για να έχετε μια υγιή καρδιά
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 17/02/2025 - 06:15

Για τη διατήρηση μιας υγιούς καρδιάς, ο καρδιολόγος Δρ. Francisco Lopez-Jimenez, έχει μερικές σημαντικές και απλές συμβουλές που θα ήθελε να μοιραστεί με όλους.

Η πρόληψη, όπως αναφέρει ο ίδιος, μπορεί να ξεκινήσει εστιάζοντας στα απλά πράγματα, όπως η σωστή διατροφή και η άσκηση.

Προσπαθώντας να τρώτε λίγο πιο υγιεινά, να μετακινείστε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποφεύγοντας να κάθεστε για πολύ. Απολαύστε μια βόλτα με έναν φίλο, για παράδειγμα για να ενισχύσετε τη σωματική και τη ψυχική σας ευεξία.

Επιλπέον, εάν σας συνταγογραφηθεί φάρμακο για υψηλή αρτηριακή πίεση ή υψηλή χοληστερόλη να ακολουθείτε πιστά τις εντολές του γιατρού σας.

Συμβουλές και στρατηγικές για μια υγιεινή διατροφή για την καρδιά

Ο Δρ. Francisco Lopez-Jimenez αναφέρει μερικές από τις συμβουλές του για να διατηρήσετε την υγεία της καρδιάς σας στα βέλτιστα επίπεδα. Δείτε ποιες είναι αυτές.

  • Τρώτε περισσότερα λαχανικά και φρούτα για βιταμίνες, μέταλλα και υγεία της καρδιάς
  • Επιλέξτε δημητριακά ολικής αλέσεως για φυτικές ίνες και θρεπτικά συστατικά
  • Επιλέξτε υγιεινά λιπαρά, όπως μονοακόρεστα και πολυακόρεστα
  • Επιλέξτε πρωτεΐνες με χαμηλά λιπαρά, όπως άπαχο κρέας, πουλερικά, ψάρια και όσπρια
  • Μειώστε την πρόσληψη αλατιού για να μειώσετε την αρτηριακή πίεση.
  • Ελέγξτε τα μεγέθη των μερίδων για να διαχειριστείτε την πρόσληψη θερμίδων
  • Σχεδιάστε καθημερινά μενού δίνοντας έμφαση στα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τις άπαχες πρωτεΐνες και τα καλά λιπαρά.
  • Απολαύστε περιστασιακά ορισμένες λιχουδιές με μέτρο χωρίς να ξεφύγετε εντελώς από το πρόγραμμα υγιεινής διατροφής σας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 17/02/2025 - 00:44

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η βιταμίνη που ενισχύει την καρδιά και μειώνει την πίεση, σύμφωνα με βιολόγο
Η βιταμίνη που ενισχύει την καρδιά και μειώνει την πίεση, σύμφωνα με βιολόγο 12 Φεβρουαρίου 2025
Γιατρός συμβουλεύει: Η άσκηση 2 λεπτών για μακροζωία και υγιή γήρανση 24 Φεβρουαρίου 2025
Γιατρός συμβουλεύει: Η άσκηση 2 λεπτών για μακροζωία και υγιή γήρανση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

5 φρούτα που βοηθούν στην καλή υγεία του εντέρου

5 φρούτα που βοηθούν στην καλή υγεία του εντέρου

Ευ Ζην
Οι τροφές με τις περισσότερες φυτικές ίνες για ένα υγιές πεπτικό σύστημα

Οι τροφές με τις περισσότερες φυτικές ίνες για ένα υγιές πεπτικό σύστημα

Ευ Ζην
Καρδιολόγος: Το νούμερο 1 σνακ γεμάτο φυτικές ίνες για μια υγιή καρδιά

Καρδιολόγος: Το νούμερο 1 σνακ γεμάτο φυτικές ίνες για μια υγιή καρδιά

Ευ Ζην
5 ασκήσεις στο σπίτι που επιβραδύνουν τη γήρανση

5 ασκήσεις στο σπίτι που επιβραδύνουν τη γήρανση

Μελέτες
Γιατί πρέπει να τρώτε φρούτα στο πρωινό σας

Γιατί πρέπει να τρώτε φρούτα στο πρωινό σας

Ευ Ζην
Πόσο υγιεινά είναι τα αποξηραμένα φρούτα;

Πόσο υγιεινά είναι τα αποξηραμένα φρούτα;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΟΦ: Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες την Τετάρτη 18 Μαρτίου
Επικαιρότητα
12/03/2026 - 11:26
Το μικροβίωμα του εντέρου μπορεί να επηρεάζει τη γήρανση του εγκεφάλου
Μελέτες
12/03/2026 - 10:57
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλευρό των κωφών και βαρήκοων
Επικαιρότητα
12/03/2026 - 10:35
5 φρούτα που βοηθούν στην καλή υγεία του εντέρου
Ευ Ζην
12/03/2026 - 10:22
Οι βιταμίνες που βοηθάνε στην απώλεια βάρους
Ευ Ζην
12/03/2026 - 08:51
Γιατί ο σκύλος σας τρώει γρασίδι; Πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κτηνίατρο
Ευ Ζην
12/03/2026 - 07:45
Οι τροφές με τις περισσότερες φυτικές ίνες για ένα υγιές πεπτικό σύστημα
Ευ Ζην
12/03/2026 - 06:28
Στον «αέρα» ο Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας
Πολιτική Υγείας
12/03/2026 - 06:11
Τεράστια μελέτη για τα social media: Συνδέει τη χρήση από εφήβους με σοβαρούς κινδύνους για την ψυχική υγεία
Μελέτες
12/03/2026 - 06:00
Ζουν περισσότερο τα ζευγάρια που πίνουν μαζί; Τι λέει η επιστήμη
Μελέτες
11/03/2026 - 21:38
Πόσο υγιεινά είναι τα αποξηραμένα φρούτα;
Ευ Ζην
11/03/2026 - 20:34
4 τροφές που προστατεύουν τα μάτια σας
Ευ Ζην
11/03/2026 - 19:39
Τα 5 συμπληρώματα που οι περισσότεροι παίρνουν με λάθος τρόπο, σύμφωνα με έναν φαρμακοποιό
Ευ Ζην
11/03/2026 - 18:40
ΕΟΔΥ: Αυτά είναι τα νέα μέλη μετά τη μαζική παραίτηση
Επικαιρότητα
11/03/2026 - 18:21
Τι σημαίνει αν η γάτα σας σάς γρατζουνίζει
Ευ Ζην
11/03/2026 - 17:50
Στοχευμένο λίφτινγκ: Πώς οι μικροεπεμβάσεις προσφέρουν φυσικό αποτέλεσμα
Επικαιρότητα
11/03/2026 - 17:46
Α. Γεωργιάδης: «Τα πάντα θα γίνονται ηλεκτρονικά στα νοσοκομεία του ΕΣΥ μέχρι το καλοκαίρι»
Πολιτική Υγείας
11/03/2026 - 17:23
Επιστήμονες βρήκαν χάπι για την υπνική άπνοια
Φάρμακο
11/03/2026 - 16:49
Γεωργιάδης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου: «Ημέρα μεγάλης χαράς για το ΕΣΥ και τη Θεσσαλονίκη»
Πολιτική Υγείας
11/03/2026 - 16:11
Αντιβιοτικά: Μπορούν να επηρεάσουν το μικροβίωμα του εντέρου για αρκετά χρόνια, λέει μελέτη
Μελέτες
11/03/2026 - 15:59
ΗΠΑ: Ανιχνεύτηκαν «παντοτινά χημικά» στο 40% των μη βιολογικών φρούτων και λαχανικών
Επικαιρότητα
11/03/2026 - 15:31
Γιατί η μείωση του λίπους της κοιλιάς είναι το κλειδί για τη μακροζωία
Ευ Ζην
11/03/2026 - 15:02
Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Συγκέντρωση νοσοκομειακών γιατρών με αφορμή την επίσκεψη Γεωργιάδη
Επικαιρότητα
11/03/2026 - 14:36
ΠΦΣ: «Έχει διαπιστωθεί εκτέλεση συνταγών ΦΥΚ από ιδιωτικά φαρμακεία που δίνονται μόνο με προέγκριση (ΣΗΠ)»
Επικαιρότητα
11/03/2026 - 14:15
Είναι αλήθεια ότι εάν ξεριζώσετε μια άσπρη τρίχα, δύο νέες θα βγουν στη θέση της; - Καθηγητής Δερματολογίας απαντά
Ευ Ζην
11/03/2026 - 14:01
Δυόσμος: Τα 4 σημαντικά οφέλη στην υγεία που πρέπει να γνωρίζετε
Ευ Ζην
11/03/2026 - 13:36
Pfizer: Ολοκληρώθηκε ο 4ος κύκλος του προγράμματος Start4Health25 του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας
Επιχειρείν
11/03/2026 - 12:59
Οι τροφές «χωρίς ζάχαρη» που ανεβάζουν απότομα το σάκχαρο
Ευ Ζην
11/03/2026 - 12:31
Nestle: Αντικαθιστά το κακάο με ένα εναλλακτικό προϊόν από σπόρους
Επικαιρότητα
11/03/2026 - 12:27
Ισπανία: Ερευνητές δημιούργησαν τεχνητό κερατοειδή από λέπια ψαριού
Μελέτες
11/03/2026 - 11:44

ΔΗΜΟΦΙΛΗ