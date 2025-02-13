Τελικά, μπορείτε να πίνετε χυμό αν έχετε διαβήτη;

Τι δείχνει νέα μελέτη για τους χυμούς σε σχέση με τον διαβήτη .

Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να τρώμε φρούτα και λαχανικά, αλλά πολλοί δεν καταναλώνουν αρκετά. Η εύκολη λύση φαίνεται να είναι οι χυμοί, όμως η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει μειονεκτήματα και σίγουρα χρειάζεται προσοχή αν έχουμε διαβήτη.

Οι χυμοί περιέχουν αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα, αλλά δεν έχουν τις φυτικές ίνες που προσφέρουν τα ολόκληρα φρούτα και λαχανικά. Οι φυτικές ίνες είναι πολύτιμες για την υγεία, καθώς βοηθούν στη σωστή λειτουργία του εντέρου, στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και στην υποστήριξη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου. Επιπλέον, η επαρκής πρόσληψή τους συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Τελικά μπορούν τα άτομα με διαβήτη να πίνουν χυμό;

Επειδή οι χυμοί δεν περιέχουν φυτικές ίνες που επιβραδύνουν την πέψη, μπορούν να ανεβάσουν απότομα το σάκχαρο στο αίμα. Αν κάποιος με διαβήτη αντιμετωπίζει χαμηλά επίπεδα σακχάρου, ένας χυμός μπορεί να βοηθήσει.

Όμως, αν πίνετε συχνά χυμούς, το σάκχαρό σας μπορεί να εκτοξεύεται και μετά να πέφτει απότομα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο, όπως αποκαλύπτει το Eating Well. Και, φυσικά, εάν κάποιος με διαβήτη ή προδιαβήτη δεν λαμβάνει αγωγή και πίνει χυμούς, τότε και πάλι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του μπορούν να ανεβούν επικίνδυνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαιτολόγος Annemarie Aburrow προτείνει την αποφυγή των χυμών φρούτων. Αν και προσφέρουν βιταμίνες, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Όπως εξηγεί η ίδια στη Mirror: «Οι χυμοί φρούτων περιέχουν 'ελεύθερα σάκχαρα' λόγω της διαδικασίας χυμοποίησης, η οποία απελευθερώνει τα φυσικά σάκχαρα από τα φρούτα».

Αντί για χυμούς, συνιστά να προτιμάτε το νερό ή εκδοχές χωρίς προσθήκη ζάχαρης. «Προτιμήστε ένα μικρό ποτήρι (150ml) χυμού ή, ακόμα καλύτερα, φάτε ένα ολόκληρο φρούτο και πιείτε νερό», αναφέρει.

Επιπλέον, οι επιλογές όπως ροφήματα χωρίς ζάχαρη ή αναψυκτικά δίαιτας μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πρόσληψη ζάχαρης. Σύμφωνα με το Βρετανικό ίδρυμα Υγείας, αντικαθιστώντας τα ζαχαρούχα ποτά με εκδοχές χωρίς ζάχαρη, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ζάχαρης κατά σχεδόν 9 κιλά τον χρόνο.

Δίαιτες αποτοξίνωσης με χυμούς και φλεγμονή

Πολύ δημοφιλείς είναι και οι λεγόμενες δίαιτες αποτοξίνωσης όπου δεν καταναλώνεται τίποτα άλλο πέρα από χυμούς. Οι δίαιτες αυτές προσφέρουν καλύτερη πέψη, περισσότερη ενέργεια, λαμπερό δέρμα και απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα, ενώ μερικές από αυτές ισχυρίζονται ότι ενισχύουν και την υγεία του εντέρου.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο. Για να το εξετάσουν πιο προσεκτικά, ερευνητές από το Northwestern University διεξήγαγαν μια μικρή μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nutrients τον Ιανουάριο του 2025.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τρεις διαφορετικές διατροφές για τρεις ημέρες:

μία αποκλειστικά με χυμούς,

μία που συνδύαζε χυμούς και στερεά τροφή,

και μία φυτοφαγική διατροφή με πλήρη τρόφιμα, χωρίς χυμούς.

Βρήκαν ότι όσοι έπιναν μόνο χυμούς είχαν αύξηση συγκεκριμένων βακτηρίων στο στόμα, τα οποία βοηθούν στην πέψη των σακχάρων αλλά σχετίζονται και με φλεγμονές. Παρόμοιες αλλαγές παρατηρήθηκαν και στην ομάδα που κατανάλωνε χυμούς μαζί με φαγητό, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι αλλαγές παρατηρήθηκαν μόνο στο μικροβίωμα του στόματος, ενώ το μικροβίωμα του εντέρου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να επηρεαστεί το στόμα από τη διατροφή.