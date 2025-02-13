ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Τελικά, μπορείτε να πίνετε χυμό αν έχετε διαβήτη;

Ευ Ζην
Τελικά, μπορείτε να πίνετε χυμό αν έχετε διαβήτη;
Zlatko Đurić / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Πέμπτη, 13/02/2025 - 06:12

Τι δείχνει νέα μελέτη για τους χυμούς σε σχέση με τον διαβήτη.

Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να τρώμε φρούτα και λαχανικά, αλλά πολλοί δεν καταναλώνουν αρκετά. Η εύκολη λύση φαίνεται να είναι οι χυμοί, όμως η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να έχει μειονεκτήματα και σίγουρα χρειάζεται προσοχή αν έχουμε διαβήτη.

Οι χυμοί περιέχουν αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα, αλλά δεν έχουν τις φυτικές ίνες που προσφέρουν τα ολόκληρα φρούτα και λαχανικά. Οι φυτικές ίνες είναι πολύτιμες για την υγεία, καθώς βοηθούν στη σωστή λειτουργία του εντέρου, στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και στην υποστήριξη των ωφέλιμων βακτηρίων του εντέρου. Επιπλέον, η επαρκής πρόσληψή τους συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Τελικά μπορούν τα άτομα με διαβήτη να πίνουν χυμό;

Επειδή οι χυμοί δεν περιέχουν φυτικές ίνες που επιβραδύνουν την πέψη, μπορούν να ανεβάσουν απότομα το σάκχαρο στο αίμα. Αν κάποιος με διαβήτη αντιμετωπίζει χαμηλά επίπεδα σακχάρου, ένας χυμός μπορεί να βοηθήσει.

Όμως, αν πίνετε συχνά χυμούς, το σάκχαρό σας μπορεί να εκτοξεύεται και μετά να πέφτει απότομα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο, όπως αποκαλύπτει το Eating Well. Και, φυσικά, εάν κάποιος με διαβήτη ή προδιαβήτη δεν λαμβάνει αγωγή και πίνει χυμούς, τότε και πάλι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα του μπορούν να ανεβούν επικίνδυνα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η διαιτολόγος Annemarie Aburrow προτείνει την αποφυγή των χυμών φρούτων. Αν και προσφέρουν βιταμίνες, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Όπως εξηγεί η ίδια στη Mirror: «Οι χυμοί φρούτων περιέχουν 'ελεύθερα σάκχαρα' λόγω της διαδικασίας χυμοποίησης, η οποία απελευθερώνει τα φυσικά σάκχαρα από τα φρούτα».

Αντί για χυμούς, συνιστά να προτιμάτε το νερό ή εκδοχές χωρίς προσθήκη ζάχαρης. «Προτιμήστε ένα μικρό ποτήρι (150ml) χυμού ή, ακόμα καλύτερα, φάτε ένα ολόκληρο φρούτο και πιείτε νερό», αναφέρει.

Επιπλέον, οι επιλογές όπως ροφήματα χωρίς ζάχαρη ή αναψυκτικά δίαιτας μπορούν να μειώσουν σημαντικά την πρόσληψη ζάχαρης. Σύμφωνα με το Βρετανικό ίδρυμα Υγείας, αντικαθιστώντας τα ζαχαρούχα ποτά με εκδοχές χωρίς ζάχαρη, μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ζάχαρης κατά σχεδόν 9 κιλά τον χρόνο.

Δίαιτες αποτοξίνωσης με χυμούς και φλεγμονή

Πολύ δημοφιλείς είναι και οι λεγόμενες δίαιτες αποτοξίνωσης όπου δεν καταναλώνεται τίποτα άλλο πέρα από χυμούς. Οι δίαιτες αυτές προσφέρουν καλύτερη πέψη, περισσότερη ενέργεια, λαμπερό δέρμα και απομάκρυνση των τοξινών από το σώμα, ενώ μερικές από αυτές ισχυρίζονται ότι ενισχύουν και την υγεία του εντέρου.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο. Για να το εξετάσουν πιο προσεκτικά, ερευνητές από το Northwestern University διεξήγαγαν μια μικρή μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nutrients τον Ιανουάριο του 2025.

Οι επιστήμονες συνέκριναν τρεις διαφορετικές διατροφές για τρεις ημέρες:

  • μία αποκλειστικά με χυμούς,
  • μία που συνδύαζε χυμούς και στερεά τροφή,
  • και μία φυτοφαγική διατροφή με πλήρη τρόφιμα, χωρίς χυμούς.

Βρήκαν ότι όσοι έπιναν μόνο χυμούς είχαν αύξηση συγκεκριμένων βακτηρίων στο στόμα, τα οποία βοηθούν στην πέψη των σακχάρων αλλά σχετίζονται και με φλεγμονές. Παρόμοιες αλλαγές παρατηρήθηκαν και στην ομάδα που κατανάλωνε χυμούς μαζί με φαγητό, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι αλλαγές παρατηρήθηκαν μόνο στο μικροβίωμα του στόματος, ενώ το μικροβίωμα του εντέρου παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να επηρεαστεί το στόμα από τη διατροφή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 13/02/2025 - 02:59

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατρός προειδοποιεί: «Μείνετε μακριά από τα γκρέιπφρουτ αν παίρνετε φάρμακα»
Γιατρός προειδοποιεί: «Μείνετε μακριά από τα γκρέιπφρουτ αν παίρνετε φάρμακα» 12 Φεβρουαρίου 2025
Τσικνοπέμπτη: Η σαλάτα που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι 13 Φεβρουαρίου 2025
Τσικνοπέμπτη: Η σαλάτα που δεν πρέπει να λείπει από το τραπέζι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσες ώρες και πόσα λεπτά ύπνου την ημέρα βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη

Πόσες ώρες και πόσα λεπτά ύπνου την ημέρα βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη

Μελέτες
GLP-1: Τα φάρμακα που αλλάζουν το τοπίο σε διαβήτη, παχυσαρκία και καρδιαγγειακή υγεία

GLP-1: Τα φάρμακα που αλλάζουν το τοπίο σε διαβήτη, παχυσαρκία και καρδιαγγειακή υγεία

Επικαιρότητα
Ενέσεις απώλειας βάρους: Μπορούν να παραχθούν κοστίζοντας μόλις 3 δολάρια το μήνα

Ενέσεις απώλειας βάρους: Μπορούν να παραχθούν κοστίζοντας μόλις 3 δολάρια το μήνα

Φάρμακο
Ύπνος: Γιατί είναι τόσο σημαντικό να κοιμόμαστε 8 ώρες το βράδυ

Ύπνος: Γιατί είναι τόσο σημαντικό να κοιμόμαστε 8 ώρες το βράδυ

Μελέτες
Φάρμακα GLP-1: Μπορούν να θεραπεύσουν την ημικρανία; Τι έδειξε μελέτη

Φάρμακα GLP-1: Μπορούν να θεραπεύσουν την ημικρανία; Τι έδειξε μελέτη

Μελέτες
Το υψόμετρο της περιοχής που μένετε μπορεί να παίζει ρόλο στον έλεγχο του σακχάρου

Το υψόμετρο της περιοχής που μένετε μπορεί να παίζει ρόλο στον έλεγχο του σακχάρου

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς να συνέλθετε από hangover: Τι πραγματικά βοηθά
Ευ Ζην
08/03/2026 - 08:38
Αντιγήρανση: Η ιδανική θερμοκρασία για να πλένετε το πρόσωπό σας
Ευ Ζην
08/03/2026 - 06:45
Σας ταλαιπωρούν οι ανοιξιάτικες αλλεργίες; Ενισχύστε φυσικά τον οργανισμό σας
Ευ Ζην
08/03/2026 - 06:29
Tower Pilates και τα οφέλη του - Αντικαθιστά πλέον το mat ή το reformer pilates
Ευ Ζην
08/03/2026 - 06:10
Νηστεία στη Σαρακοστή: Τι πρέπει να προσέξετε για να μην πάρετε κιλά
Ευ Ζην
08/03/2026 - 06:00
Me Time την άνοιξη: Γιατί είναι απαραίτητο για την ευεξία σας
Ευ Ζην
07/03/2026 - 13:32
Το ιδανικό βραδινό ρόφημα για απώλεια βάρους, σύμφωνα με τους διαιτολόγους
Ευ Ζην
07/03/2026 - 11:28
Οι βιταμίνες που ενισχύουν τον εγκέφαλο
Ευ Ζην
07/03/2026 - 09:15
Διατροφή και περίοδος: Οι τροφές που συμβάλλουν στην ορμονική ισορροπία
Ευ Ζην
07/03/2026 - 08:31
Δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε το πρωί; Συμβουλές για περισσότερη ενέργεια
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:44
Ichi-jū-san-sai: Το ιαπωνικό αντιφλεγμονώδες δείπνο για έλεγχο του βάρους
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:28
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Οι ανισότητες στο ΕΣΥ
Επικαιρότητα
07/03/2026 - 06:11
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για υγιείς αρτηρίες μετά τα 50
Ευ Ζην
07/03/2026 - 06:00
8 λόγοι για να τρώτε κάθε μέρα μανιτάρια
Ευ Ζην
06/03/2026 - 21:39
Απολύμανση σπιτιού: 7 χρυσοί κανόνες για ένα πιο υγιές περιβάλλον
Ευ Ζην
06/03/2026 - 20:35
Πώς μια θετική νοοτροπία μπορεί να οδηγήσει σε υγιή γεράματα – Τι αποκάλυψε μελέτη
Μελέτες
06/03/2026 - 19:09
Ποιες διατροφικές ελλείψεις συνδέονται με χρόνιο πόνο – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
06/03/2026 - 17:58
Κλιματική αλλαγή: Ο ρυθμός θέρμανσης του πλανήτη αυξήθηκε από 0,2 σε 0,35°C τα τελευταία χρόνια
Μελέτες
06/03/2026 - 17:53
«Ευαγγελισμός»: Έναρξη εργασιών για την ανακατασκευή της Σχολής και του Οίκου Αδελφών
Πολιτική Υγείας
06/03/2026 - 17:00
7 τροφές που μπορείτε να καταναλώνετε αντί να παίρνετε πολυβιταμίνη
Ευ Ζην
06/03/2026 - 16:57
Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Η ΠΟΕΔΗΝ διοργανώνει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 16:41
Αυτά τα 3 φυτά εσωτερικού χώρου θα σας βοηθήσουν να κοιμάστε καλύτερα
Ευ Ζην
06/03/2026 - 16:06
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε νερό με γαρύφαλλο
Ευ Ζην
06/03/2026 - 15:16
Χαμομήλι: 4 έξυπνες χρήσεις που πιθανόν δεν γνωρίζετε
Ευ Ζην
06/03/2026 - 15:15
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το μήνυμα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 14:39
ΕΟΦ: Νέα λίστα με τα φάρμακα που είναι σε έλλειψη στην ελληνική αγορά
Φάρμακο
06/03/2026 - 14:19
Ψυχολόγος: Τα πιο ευτυχισμένα ζευγάρια δεν υποτιμούν ποτέ 5 συνήθειες
Ευ Ζην
06/03/2026 - 14:07
Πολλαπλό Μυέλωμα: Ο FDA ενέκρινε νέα συνδυαστική θεραπεία
Επικαιρότητα
06/03/2026 - 14:05
Pfizer: Εγκρίθηκε στην Κίνα το GLP-1 Xianweiying για την παχυσαρκία
Φάρμακο
06/03/2026 - 13:27
Πόσες ώρες και πόσα λεπτά ύπνου την ημέρα βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη
Μελέτες
06/03/2026 - 13:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ