Το χρώμα που πρέπει να αποφεύγετε στα πλαστικά μαγειρικά σκεύη

Σύμφωνα με τους New York Times, αυτό το χρώμα αυξάνει την έκθεση στα μικροπλαστικά και σε άλλες χημικές ουσίες.

«Ίσως ήρθε η ώρα να εγκαταλείψετε τα πλαστικά μαγειρικά σκεύη». Αυτή είναι η πρώτη πρόταση σε πρόσφατο ρεπορτάζ των New York Times, το οποίο αποκαλύπτει πως τα μαγειρικά σκεύη που είναι κατασκευασμένα από μαύρο πλαστικό περιέχουν ποσότητες μικροπλαστικών τοξικών χημικών ουσιών, που μπορεί να περάσουν στα τρόφιμα κατά το μαγείρεμα.

Όπως εξηγεί το συγκεκριμένο δημοσίευμα, τα πλαστικά μαγειρικά σκεύη μπορούν να απελευθερώσουν δυνητικά επιβλαβείς χημικές ουσίες ή μικροσκοπικά πλαστικά σωματίδια στα τρόφιμα ανεξαρτήτως χρώματος, ειδικά όταν εκτίθεται σε υψηλή θερμοκρασία ή αν έχει γρατσουνιές και φθορές.

Ορισμένες από αυτές τις χημικές ουσίες έχουν την τάση να συσσωρεύονται στον οργανισμό με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα έκθεσης. Μάλιστα, πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει αυτούς τους ρύπους με καρδιαγγειακές παθήσεις, πνευμονικά προβλήματα και άλλες σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Γιατί το μαύρο πλαστικό είναι πιο επικίνδυνο

«Ακόμα κι αν τεχνικά μπορεί να ανακυκλωθεί, το πλαστικό συχνά καταλήγει στα σκουπίδια. Το μαύρο πλαστικό—που χρησιμοποιείται σε κουζινικά σκεύη και συσκευασίες φαγητού—είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχωριστεί για ανακύκλωση, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος του να απορρίπτεται. Έτσι, για την παραγωγή νέων προϊόντων, χρησιμοποιείται συχνά πλαστικό από ανακυκλωμένα ηλεκτρονικά απόβλητα, όπως υπολογιστές, τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές.

Αυτό μπορεί να φαίνεται καλό για το περιβάλλον, αλλά, όπως προειδοποιούν εδώ και χρόνια οι ειδικοί, η ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων μπορεί να μεταφέρει τοξικές ουσίες στο νέο πλαστικό, συμπεριλαμβανομένων επιβραδυντικών φλόγας, μερικά από τα οποία έχουν απαγορευτεί από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA)», εξηγούν οι New York Times.

Τι μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε

Για όσους θέλουν να μειώσουν την έκθεσή τους, ο Andrew Turner, βιογεωχημικός στο Πανεπιστήμιο του Plymouth και ειδικός στη ρύπανση από πλαστικά, συνιστά να αντικαταστήσετε κατά προτεραιότητα τα μαύρα πλαστικά σκεύη που έρχονται σε επαφή με ζεστά λάδια και όξινες τροφές. «Τα ζεστά λάδια και τα οξέα είναι πιο αποτελεσματικοί διαλύτες από το καυτό νερό», εξήγησε ο ίδιος στους New York Times.

Ανεξαρτήτως χρώματος, αν θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας σε μικροπλαστικά και χημικές ουσίες που διαρρέουν από το πλαστικό, καλό είναι να περιορίσετε την έκθεση οποιουδήποτε πλαστικού σκεύους τροφίμων (ακόμα και αυτών που είναι BPA-free ή ανθεκτικά σε φούρνο μικροκυμάτων) σε υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμότητα, τα οξέα και η φθορά μπορούν να αλλοιώσουν το πλαστικό.

Αν δεν είστε σίγουροι αν ένα σκεύος είναι πλαστικό ή σιλικόνη, θυμηθείτε ότι η σιλικόνη μοιάζει με καουτσούκ και έχει αντιολισθητική, ελαστική υφή. Το σκληρό πλαστικό είναι πιο λείο και γλιστράει. Αν το χτυπήσετε με το νύχι σας ή σε μια σκληρή επιφάνεια, το πλαστικό κάνει έναν χαρακτηριστικό «κλικ» ή «κλακ» ήχο, ενώ η σιλικόνη παράγει έναν πιο απαλό ήχο.

Ένας ακόμα λόγος να αντικαταστήσετε τα πλαστικά σας σκεύη είναι ότι οι εναλλακτικές επιλογές είναι πιο ανθεκτικές και διαρκούν χρόνια.

Οι επιλογές είναι πολλές. Το ανοξείδωτο ατσάλι είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, ασφαλές για το πλυντήριο πιάτων και εύκολο στη συντήρηση, αλλά μπορεί να γρατσουνίσει αντικολλητικές και εμαγιέ επιφάνειες. Για πιο φιλικές προς τις αντικολλητικές επιφάνειες επιλογές, προτιμήστε τη σιλικόνη, το ξύλο ή το μπαμπού—με την προϋπόθεση ότι θα τα πλένετε στο χέρι.