Aνθρακούχο νερό και απώλεια βάρους - Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Μελέτες
Aνθρακούχο νερό και απώλεια βάρους - Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 27/01/2025 - 06:14

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ανθρακούχο νερό έχει κερδίσει χιλιάδες θαυμαστές.

Υπάρχουν αρκετοί που πιστεύουν ότι το ανθρακούχο νερό μπορεί να αυξήσει το βάρος, σύμφωνα με μια μελέτη η οποία εντόπισε ότι τα ανθρακούχα ποτά διεγείρουν την όρεξη αυξάνοντας τη γκρελίνη, την ορμόνη της πείνας. Ωστόσο, αυτή η έρευνα έγινε σε αρσενικούς αρουραίους και σε μόνο 20 άτομα και δεν έχει επαναληφθεί ποτέ.

Η πιο δημοφιλής θεωρία, είναι ότι το ανθρακούχο νερό μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια βάρους. Οι φυσαλίδες στο ανθρακούχο νερό μπορεί να τονώσουν το αίσθημα πληρότητας και το ίδιο το νερό βοηθά το σώμα να κάψει λίπος ενισχύοντας τον μεταβολισμό. Στην πραγματικότητα, το νερό είναι ένα κρίσιμο μέρος της λιπόλυσης, με το οποίο το σώμα μετατρέπει το αποθηκευμένο λίπος σε ενέργεια. Το ανθρακούχο νερό μπορεί επίσης να μειώσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Αυτό είναι ευεργετικό για την απώλεια βάρους.

Όταν καταναλώνετε ανθρακούχο νερό, το CO2 απορροφάται στα αιμοφόρα αγγεία του στομάχου, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Μόλις εισέλθει στο αίμα, το CO2 μετατρέπεται γρήγορα σε διττανθρακικά ιόντα ως μέρος μιας διαδικασίας που διατηρεί την ισορροπία του pH. Αυτή η μετατροπή στη συνέχεια προκαλεί τα ερυθρά αιμοσφαίρια να γίνουν πιο αλκαλικά.

Η... παγίδα με τα ανθρακούχα νερά

Αυτή η αυξημένη αλκαλικότητα επιταχύνει τη διαδικασία κατανάλωσης γλυκόζης στα ερυθρά αιμοσφαίρια, μειώνοντας έτσι τα επίπεδα γλυκόζης.

Ενώ λοιπόν πράγματι με αυτά τα στοιχεία, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μειώνονται όταν προστίθεται CO2 στο αίμα, η νέα μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ποσότητα της γλυκόζης που καίγεται κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας δεν θα ήταν αρκετή για οποιαδήποτε σημαντική απώλεια βάρους.

Τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν μπορούν να «κάψουν» πλήρως τη γλυκόζη και θα ανακυκλωθεί από το συκώτι.

Αν αποδεικνυόταν ότι τα ανθρακούχα ποτά οδηγούν σε απώλεια βάρους, πολύ πιο πιθανό θα ήταν χάρη στο αίσθημα πληρότητας που αισθάνονται κάποιοι μετά από την κατανάλωση ανθρακούχου.

Δώστε προσοχή ωστόσο... Τα ανθρακούχα ποτά με ζάχαρη αναγνωρίζονται ως πηγή υπερβολικών θερμίδων και πιθανόν να κάνουν ακριβώς το αντίθετο.

Ως εκ τούτου, το ανθρακούχο νερό από μόνο του, είναι απίθανο να συμβάλει σημαντικά στην απώλεια βάρους. Η ισορροπημένη διατροφή και η τακτική άσκηση παραμένουν απαραίτητες διαδιακασίες, για την αποτελεσματική διαχείριση του βάρους.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/01/2025 - 03:10

