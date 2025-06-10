ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Διαβήτης: Τα αναψυκτικά είναι πιο επικίνδυνα από τα γλυκά

Μελέτες
Διαβήτης: Τα αναψυκτικά είναι πιο επικίνδυνα από τα γλυκά
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 10/06/2025 - 12:46

Νέα μελέτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συσχέτιση των αναψυκτικών με τον διαβήτη.

Τα αναψυκτικά είναι από τα πιο δημοφιλή ροφήματα. Όμως, όταν πρόκειται για τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, μία νέα μελέτη επισημαίνει ότι είναι προτιμότερο να φάτε μία καραμέλα ή μία σοκολάτα παρά να πιείτε ένα αναψυκτικό.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Brigham Young της Γιούτα και σε ινστιτούτα στη Γερμανία υποστηρίζουν ότι είναι χειρότερο για την υγεία μας να πίνουμε ζάχαρη παρά να την τρώμε.

Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση ζάχαρης μέσω ροφημάτων συνδεόταν σταθερά με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Από τα 38 εκατομμύρια Αμερικανούς με διαβήτη, ένα ποσοστό μεταξύ 90 και 95% έχουν διαβήτη τύπου 2. Άλλες πηγές ζάχαρης έχουν χαμηλότερο κίνδυνο, διευκρινίζουν οι ερευνητές.

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που καταλήγει σε σαφείς σχέσεις δόσης-απόκρισης μεταξύ διαφορετικών πηγών ζάχαρης και κινδύνου διαβήτη τύπου 2», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η καθηγήτρια διατροφικής επιστήμης του BYU, Karen Della Corte.

«Υπογραμμίζει γιατί η κατανάλωση ζάχαρης - είτε από αναψυκτικά είτε από χυμούς - είναι πιο προβληματική για την υγεία από το να την καταναλώσουμε τρώγοντας ένα γλυκό», προσθέτει.

Η Karen Della Corte ήταν η κύρια συγγραφέας της έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Advances in Nutrition.

Ο λόγος για αυτήν τη διαφορά μπορεί να σχετίζεται με μεταβολικές επιδράσεις. Τα ροφήματα με γλυκιά γεύση περιέχουν απομονωμένα σάκχαρα ή σάκχαρα που εξάγονται από φρούτα και άλλες πηγές και στη συνέχεια προστίθενται σε επεξεργασμένα τρόφιμα.

Τα προστιθέμενα σάκχαρα βρίσκονται σε ενεργειακά ποτά, λεμονάδες, αθλητικά ποτά, αναψυκτικά, ψωμιά, δημητριακά, γιαούρτια, κονσερβοποιημένα τρόφιμα και άλλα προϊόντα. Εξαιτίας αυτού, υπάρχει μεγαλύτερη γλυκαιμική επίδραση - μια επίδραση στο σάκχαρο του αίματος - που θα υπερφορτώσει και θα διαταράξει τον μεταβολισμό στο ήπαρ, αυξάνοντας το λίπος στο ήπαρ και την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και οι ενέσεις συχνά χορηγούνται σε άτομα με διαβήτη που τη χρειάζονται για να διαχειριστούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους σε φυσιολογικά επίπεδα.

Από την άλλη, τα διαιτητικά σάκχαρα σε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των φρούτων και των δημητριακών ολικής αλέσεως, δεν προκαλούν μεταβολική υπερφόρτωση στο ήπαρ. Αντίθετα, οδηγούν σε βραδύτερες αντιδράσεις λόγω των συνοδευτικών φυτικών ινών, λιπών, πρωτεϊνών και άλλων ευεργετικών θρεπτικών συστατικών.

Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι ερευνητές μελέτησαν δεδομένα από περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους σε πολλές ηπείρους. Μια ανάλυση αυτών των δεδομένων διαπίστωσε ότι κάθε προσθήκη μιας μερίδας 350 γραμμαρίων αναψυκτικού και άλλων ζαχαρούχων ποτών την ημέρα μπορεί να αυξ΄σει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά ένα τέταρτο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 10/06/2025 - 12:52

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ναρκωτικά: Αύξηση στην Ευρώπη - Τα στοιχεία στην Ελλάδα
Ναρκωτικά: Αύξηση στην Ευρώπη - Τα στοιχεία στην Ελλάδα 10 Ιουνίου 2025
Η δίαιτα που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ 11 Ιουνίου 2025
Η δίαιτα που μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Coral Gas με το Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο

Η Coral Gas με το Magic Diabetes Bus «#parea, για τον διαβήτη» στον Ασπρόπυργο

Επιχειρείν
Τελικά μπορείτε να φάτε μπανάνες αν έχετε διαβήτη;

Τελικά μπορείτε να φάτε μπανάνες αν έχετε διαβήτη;

Ευ Ζην
Το υγιεινό σνακ που μειώνει τις λιγούρες για γλυκά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το υγιεινό σνακ που μειώνει τις λιγούρες για γλυκά, σύμφωνα με νέα μελέτη

Μελέτες
4 λόγοι που λαχταράτε ένα γλυκό πρωινό

4 λόγοι που λαχταράτε ένα γλυκό πρωινό

Ευ Ζην
Δίπλες - Η συνταγή που πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τα Χριστούγεννα

Δίπλες - Η συνταγή που πρέπει να δοκιμάσετε φέτος τα Χριστούγεννα

Επικαιρότητα
Τι να προσέξετε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι αν έχετε διαβήτη

Τι να προσέξετε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι αν έχετε διαβήτη

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Pfizer: «Ημέρα Καινοτομίας & Συνεργασίας 2025» στη Θεσσαλονίκη
Επικαιρότητα
22/12/2025 - 18:14
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν προσθέτετε μαύρο πιπέρι στα γεύματά σας κάθε μέρα
Ευ Ζην
22/12/2025 - 17:46
Νέα Δημοκρατία: Πού θα είναι υποψήφιος ο Μάριος Θεμιστοκλέους και οι 4 γ.γ. που παραιτήθηκαν
Πολιτική Υγείας
22/12/2025 - 17:25
Καρδιολόγος: Το υποτιμημένο θρεπτικό συστατικό που προστατεύει την καρδιά μετά τα 50
Ευ Ζην
22/12/2025 - 16:50
Κυτισινικλίνη: Η φυτική ουσία – «όπλο» κατά του καπνίσματος
Μελέτες
22/12/2025 - 16:28
Ανάκληση γνωστού air fryer – Μη ασφαλής η συσκευή
Επικαιρότητα
22/12/2025 - 15:59
Δράσεις με στόχο τη διασφάλιση της Ψυχικής Υγείας στον Αθλητισμό
Επικαιρότητα
22/12/2025 - 15:26
Τι να προσέχετε όταν πίνετε χυμό πορτοκάλι αν είστε άρρωστοι
Ευ Ζην
22/12/2025 - 15:04
Στους κορυφαίους εκπαιδευτές χειρουργών παγκοσμίως συγκαταλέγεται ο Καθηγητής του Αριστοτελείου Γεώργιος Τσουλφάς
Επικαιρότητα
22/12/2025 - 14:27
Είναι αλήθεια ότι το τρέξιμο καταστρέφει τα γόνατα;
Ευ Ζην
22/12/2025 - 14:01
Χειμερινές λοιμώξεις σε έξαρση: Πυρετός, γρίπη και ιοί δοκιμάζουν την αντοχή των πολιτών
Επικαιρότητα
22/12/2025 - 13:25
Η επιστήμη αποκάλυψε ότι μεγαλώνουμε τα χαρισματικά παιδιά με λάθος τρόπο
Μελέτες
22/12/2025 - 13:17
Νέα συστηματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος
Μελέτες
22/12/2025 - 13:01
3 απλές συνήθειες για να παραμείνετε υγιείς την εορταστική περίοδο
Ευ Ζην
22/12/2025 - 12:45
Τα 2 συμπτώματα στη μέση ηλικία που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας
Μελέτες
22/12/2025 - 12:21
Πώς να μειώσετε τις θερμίδες στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ευ Ζην
22/12/2025 - 08:37
Πώς μπορεί να «ανιχνευτεί» η άνοια μόλις από την παιδική ηλικία
Μελέτες
22/12/2025 - 07:42
Χριστουγεννιάτικη σαλάτα με σπανάκι, φέτα και βαλσάμικο - Εύκολη συνταγή
Ευ Ζην
22/12/2025 - 06:30
Η δίαιτα που μειώνει την πείνα στις γυναίκες - Τι έδειξε νέα μελέτη
Μελέτες
22/12/2025 - 06:11
Η επόμενη πανδημία και οι προειδοποιήσεις Τσιόδρα
Επικαιρότητα
22/12/2025 - 06:00
Τι να προσέξετε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι αν έχετε διαβήτη
Ευ Ζην
21/12/2025 - 12:38
Πλήρες γάλα ή 2%: Ποιο είναι καλύτερο για την υγεία των οστών σας;
Ευ Ζην
21/12/2025 - 09:33
Βασιλόπιτα πολίτικη: Αυτή είναι η παραδοσιακή και συνάμα αυθεντική συνταγή
Επικαιρότητα
21/12/2025 - 06:33
Πρέπει να λέτε στο παιδί σας ότι υπάρχει Άγιος Βασίλης ή όχι; Οι ψυχολόγοι απαντούν
Επικαιρότητα
21/12/2025 - 06:20
Δεν είναι μόνο η άσκηση και τα παζλ - Η δραστηριότητα που κρατάει τον εγκέφαλο νέο
Μελέτες
21/12/2025 - 06:09
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ : Εγκαίνια του Ανοικτού Κέντρου Παιδιών στη Θεσσαλονίκη
Επιχειρείν
20/12/2025 - 18:31
Κολπική Ξηρότητα: Η αντιμετώπισή της είναι δικαίωμα κάθε γυναίκας
Επικαιρότητα
20/12/2025 - 18:24
Καρδιά: Γερνά πιο γρήγορα κάθε φορά που ανησυχείτε για τα οικονομικά σας
Μελέτες
20/12/2025 - 12:36
Χριστούγεννα με σκύλο: Συμβουλές για να περάσετε με ασφάλεια τις γιορτές
Ευ Ζην
20/12/2025 - 09:25
Δοκιμασίες φυσικής κατάστασης - Πώς αξιολογούν την υγεία μας
Ευ Ζην
20/12/2025 - 07:39

ΔΗΜΟΦΙΛΗ