Διαβήτης: Τα αναψυκτικά είναι πιο επικίνδυνα από τα γλυκά

Νέα μελέτη κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη συσχέτιση των αναψυκτικών με τον διαβήτη .

Τα αναψυκτικά είναι από τα πιο δημοφιλή ροφήματα. Όμως, όταν πρόκειται για τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη, μία νέα μελέτη επισημαίνει ότι είναι προτιμότερο να φάτε μία καραμέλα ή μία σοκολάτα παρά να πιείτε ένα αναψυκτικό.

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Brigham Young της Γιούτα και σε ινστιτούτα στη Γερμανία υποστηρίζουν ότι είναι χειρότερο για την υγεία μας να πίνουμε ζάχαρη παρά να την τρώμε.

Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η κατανάλωση ζάχαρης μέσω ροφημάτων συνδεόταν σταθερά με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

Από τα 38 εκατομμύρια Αμερικανούς με διαβήτη, ένα ποσοστό μεταξύ 90 και 95% έχουν διαβήτη τύπου 2. Άλλες πηγές ζάχαρης έχουν χαμηλότερο κίνδυνο, διευκρινίζουν οι ερευνητές.

«Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που καταλήγει σε σαφείς σχέσεις δόσης-απόκρισης μεταξύ διαφορετικών πηγών ζάχαρης και κινδύνου διαβήτη τύπου 2», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η καθηγήτρια διατροφικής επιστήμης του BYU, Karen Della Corte.

«Υπογραμμίζει γιατί η κατανάλωση ζάχαρης - είτε από αναψυκτικά είτε από χυμούς - είναι πιο προβληματική για την υγεία από το να την καταναλώσουμε τρώγοντας ένα γλυκό», προσθέτει.

Η Karen Della Corte ήταν η κύρια συγγραφέας της έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Advances in Nutrition.

Ο λόγος για αυτήν τη διαφορά μπορεί να σχετίζεται με μεταβολικές επιδράσεις. Τα ροφήματα με γλυκιά γεύση περιέχουν απομονωμένα σάκχαρα ή σάκχαρα που εξάγονται από φρούτα και άλλες πηγές και στη συνέχεια προστίθενται σε επεξεργασμένα τρόφιμα.

Τα προστιθέμενα σάκχαρα βρίσκονται σε ενεργειακά ποτά, λεμονάδες, αθλητικά ποτά, αναψυκτικά, ψωμιά, δημητριακά, γιαούρτια, κονσερβοποιημένα τρόφιμα και άλλα προϊόντα. Εξαιτίας αυτού, υπάρχει μεγαλύτερη γλυκαιμική επίδραση - μια επίδραση στο σάκχαρο του αίματος - που θα υπερφορτώσει και θα διαταράξει τον μεταβολισμό στο ήπαρ, αυξάνοντας το λίπος στο ήπαρ και την αντίσταση στην ινσουλίνη.

Η ινσουλίνη είναι η ορμόνη που βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και οι ενέσεις συχνά χορηγούνται σε άτομα με διαβήτη που τη χρειάζονται για να διαχειριστούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους σε φυσιολογικά επίπεδα.

Από την άλλη, τα διαιτητικά σάκχαρα σε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των φρούτων και των δημητριακών ολικής αλέσεως, δεν προκαλούν μεταβολική υπερφόρτωση στο ήπαρ. Αντίθετα, οδηγούν σε βραδύτερες αντιδράσεις λόγω των συνοδευτικών φυτικών ινών, λιπών, πρωτεϊνών και άλλων ευεργετικών θρεπτικών συστατικών.

Για να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα, οι ερευνητές μελέτησαν δεδομένα από περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανθρώπους σε πολλές ηπείρους. Μια ανάλυση αυτών των δεδομένων διαπίστωσε ότι κάθε προσθήκη μιας μερίδας 350 γραμμαρίων αναψυκτικού και άλλων ζαχαρούχων ποτών την ημέρα μπορεί να αυξ΄σει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 κατά ένα τέταρτο.