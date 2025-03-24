Αγιορείτικος μπακαλιάρος λεμονάτος στην κατσαρόλα - Συνταγή για εκλεκτούς

Ο μπακαλιάρος έχει την τιμητική του, σας δούμε όμως μια διαφορετική συνταγή.

25η Μαρτίου αύριο και τα τηγάνια για τον μπακαλιάρο θα πάρουν… φωτιά. Αν και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο μπακαλιάρος με κουρκούτι και η παραδοσιακή σκορδαλιά αποτελούν έναν αψεγάδιαστο συνδυασμό, εμείς θα δούμε και τον λεμονάτο μπακαλιάρο που πραγματικά θα γλύφεται τα δάχτυλά σας.

Τα υλικά

-λίγο αλάτι

-αρεκτό σκόρδο

-πιπέρι τριμμένο και σε κόκκους

-μαϊντανό ψιλοκομμένο

-λεμόνι

-λάδι

-πατάτα

-καρότο

-κρεμμύδι και σελινόριζα αλλά και σέλινο

Δείτε αναλυτικά την προετοιμασία του μπακαλιάρου από την Παναγιά Πορταϊτισσα

{https://www.youtube.com/watch?v=TlLv2w91K-E&t=125s}

Μην ξεχνάτε ότι ο μπακαλιάρος είναι μία εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, πλούσιος σε βιταμίνες Β12, Β6, Β9, Α, Κ. Τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά είναι πολύτιμα για τον οργανισμό μας, αφού ωφελούν το νευρικό σύστημα, την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων και προστατεύουν το καρδιαγγειακό σύστημα.