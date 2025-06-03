Ηλεκτρονικά παραπεμπτικά εξετάσεων: Σε ισχύ για 60 ημέρες

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ενημερώνει ιατρούς και πολίτες ότι από σήμερα όλα τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά των εξετάσεων έχουν την ίδια ημερομηνία λήξεως (60 ημερών), είτε εκτελούνται στον δημόσιο, είτε στον ιδιωτικό τομέα.

Μέχρι τώρα ίσχυαν δύο μέτρα και σταθμά: 3 εβδομάδες στον ιδιωτικό και 8 εβδομάδες στον δημόσιο τομέα, προκαλώντας πολλά προβλήματα.

H εξέλιξη αυτή που προήλθε από επαφές και συνεργασία του ΠΙΣ με τον ΕΟΠΥΥ και την ΗΔΙΚΑ, διευκολύνει τόσο τους γιατρούς, όσο και τους πολίτες.