Όσα «λένε» τα νύχια των ποδιών μας για την υγεία μας

Από λοιμώξεις, διαβήτη μέχρι και προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος μπορούν να μας δείξουν τα νύχια των ποδιών μας.

Τα νύχια των ποδιών μας παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγείας μας και είναι καιρός να τους δίνουμε μεγαλύτερη σημασίας. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Daily Mail, η Sheena Bagga, φαρμακοποιός που συνταγογραφεί από το LloydsPharmacy Online Doctor , αποκάλυψε 8 συμπτώματα που πρέπει να προσέχουμε σχετικά με την υγεία των δακτύλων των ποδιών και των νυχιών μας.

«Ενώ συχνά παραβλέπονται, τα νύχια των ποδιών μας παίζουν τεράστιο ρόλο στη συνολική υγεία μας και είναι σημαντικό να δίνουμε προσοχή στην κατάστασή τους» αναφέρει.

«Ενώ τα δάχτυλα των ποδιών του καθενός φαίνονται διαφορετικά, τα υγιή νύχια θα πρέπει να έχουν λεία επιφάνεια με ανοιχτό ροζ ή ημιδιαφανές χρώμα χωρίς μεγάλη διακύμανση στην απόχρωση». Και συμπληρώνει η Sheena Bagga: «Ενώ πολλές φορές τα προβλήματα με τα δάχτυλα των ποδιών και τα νύχια αντιμετωπίζονται εύκολα, μπορεί να είναι και προπομπός διαβήτη, κακής κυκλοφορίας του αίματος ή ότι έχουμε διατροφικές ελλείψεις».

Λοιπόν, αναγνωρίζετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα;

Κίτρινος αποχρωματισμός

Αυτό μπορεί να υποδηλώνει μόλυνση του νυχιού του ποδιού, εξήγησε η κα Bagga, και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε μέρος του νυχιού. Προκαλεί αποχρωματισμό, θρυμματισμό ή πάχυνση του νυχιού.

Μια άλλη αιτία μπορεί να είναι η ψωρίαση των νυχιών, όπου η πλάκα του νυχιού μπορεί να σχηματίσει κοιλώματα ή να ανασηκωθεί από την κοίτη του νυχιού που βρίσκεται από κάτω.

Για να αποτρέψετε μολύνσεις των νυχιών των ποδιών, είναι καλή πρακτική να διατηρείτε τα νύχια σας κοντά και καθαρά. Είναι επίσης σημαντικό να φοράτε ένα καθαρό ζευγάρι κάλτσες κάθε μέρα, αλλά και σωστά εφαρμοστά παπούτσια.

Σκούρες ρίγες νυχιών

Αυτό είναι γνωστό ως μελανονυχία και μπορεί να εμφανιστεί ως μια καφέ ή μαύρη λωρίδα που εκτείνεται κατά μήκος του νυχιού.

Τις περισσότερες φορές πρόκειται απλώς για μια φυσιολογική διακύμανση στην χρώση του νυχιού. Ωστόσο, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, αποτελεί ενδεικτικό σημάδι υπονύχιου μελανώματος, ενός τύπου καρκίνου του δέρματος.

«Για να βοηθήσετε στην πρόληψη της μελανονυχίας, είναι σημαντικό να επικεντρωθείτε στην καλή υγιεινή των νυχιών και των ποδιών», είπε η κα Bagga. «Θα πρέπει επίσης να προσπαθήσετε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό στο νύχι - εάν τραυματίσετε το νύχι σας, αφήστε το να επουλωθεί πλήρως και σωστά και αποφύγετε να το τσιμπήσετε».

Πρησμένα δάχτυλα ποδιών

Αυτό μπορεί να προκληθεί από μια σειρά παθήσεων, όπως λεμφικά προβλήματα, κακή ροή αίματος ή ακόμα και ουρική αρθρίτιδα.

Η ουρική αρθρίτιδα είναι ένας τύπος φλεγμονώδους αρθρίτιδας που χαρακτηρίζεται από ξαφνικό, έντονο πόνο στις αρθρώσεις, συχνά στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, που προκαλείται από τη συσσώρευση κρυστάλλων ουρικού οξέος στις αρθρώσεις. Είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί σε άτομα που είναι υπέρβαρα και η κατανάλωση μιας υγιεινής διατροφής που βοηθά στην απώλεια βάρους μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση της πάθησης.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν λιγότερο σοβαρές αιτίες πρηξίματος των δακτύλων των ποδιών, όπως η καθιστική ζωή ή ορθοστασία για μεγάλα χρονικά διαστήματα, η χρήση παπουτσιών που μας «χτυπάνε», το υπερβολικό βάρος, η αφυδάτωση ή η κατανάλωση τροφής με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι.

«Η διατήρηση μιας υγιεινής, ισορροπημένης διατροφής μπορεί να βοηθήσει σε ορισμένα από αυτά τα κοινά προβλήματα, μαζί με την τακτική άσκηση και κίνηση», συμβούλεψε η κα Bagga.

Λευκά νύχια ποδιών

Οι λευκές γραμμές ή οι γνωστές κηλίδες στο νύχι, που ονομάζονται επίσης «λευκονυχία», συχνά προκαλούνται από τραύμα, όπως ένα χτύπημα στο δάχτυλο του ποδιού. Ωστόσο, μερικές φορές μπορεί να αποτελούν ένδειξη έλλειψης πρωτεϊνών, ψευδαργύρου ή σιδήρου.

Αν και σπάνια, τα εντελώς λευκά νύχια είναι λίγο πιο ανησυχητικά και θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη συστηματικής ασθένειας σε άλλο μέρος του σώματος, προειδοποίησε η κα Bagga, συμπεριλαμβανομένης της κίρρωσης του ήπατος, του υπερθυρεοειδισμού ή του διαβήτη.

Μπλε αποχρωματισμός νυχιού

Αν τα νύχια σας έχουν μια μπλε απόχρωση και παρατηρήσετε ότι τα δάχτυλα των ποδιών σας είναι ασυνήθιστα κρύα, μπορεί να είναι σημάδι ότι δεν έχουν σωστή κυκλοφορία του αίματος, είπε η κα Bagga.

Αυτό είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα μιας πάθησης που ονομάζεται νόσος Raynaud, η οποία προκαλεί στένωση των μικρότερων αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα τα άκρα.

«Η τακτική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, η οποία μπορεί να είναι ευεργετική για τη διαχείριση των συμπτωμάτων του Raynaud, ενώ παράλληλα σας βοηθά να διατηρήσετε ένα υγιές βάρος», πρόσθεσε.

Κνησμός στα δάχτυλα των ποδιών

Το πόδι του αθλητή είναι μια κοινή μυκητιασική λοίμωξη που εμφανίζεται ως κνησμώδεις λευκές κηλίδες ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών σας. Μπορεί επίσης να επηρεάσει τα πέλματα ή τα πλάγια μέρη των ποδιών σας, προκαλώντας μερικές φορές φουσκάλες γεμάτες με υγρό.

Για να αποτρέψετε το πόδι του αθλητή, φροντίστε να στεγνώνετε εντελώς τα πόδια σας μετά το πλύσιμο, ειδικά ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών σας, είπε η κα Bagga, καθώς και να φοράτε καθαρές κάλτσες κάθε μέρα.

Έλκη στα δάχτυλα ή τα πόδια

Σε αντίθεση με μια φουσκάλα που εμφανίζεται κάτω από το δέρμα, ένα έλκος είναι ένα σπάσιμο στην επιφάνεια του δέρματος, που εμφανίζεται ως ανοιχτή πληγή.

Είναι πολύ σημαντικό η άμεση φροντίδα για να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης, προειδοποίησε ο γιατρός.

«Κατά τη διάρκεια που η πληγή είναι εκτεθειμένη, μπορεί να σας κάνει ευάλωτους στην ανάπτυξη λοίμωξης, η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηριασμό», είπε η κα Bagga.

Νύχια σαν «κουτάλι»

Η κα Bagga συμβούλευσε τους ανθρώπους να ελέγχουν τα νύχια των ποδιών τους σε τακτική βάση, καθώς αν αρχίσουν να αλλάζουν σχήμα και να φαίνονται καμπυλωτά ή σαν «κουτάλι», αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει έλλειψη σιδήρου ή αναιμία.

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για την παραγωγή υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων και τη διατήρηση της σωστής υγείας των νυχιών, επομένως είναι σημαντικό να μιλήσετε με έναν πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που μπορεί να σας συστήσει τη λήψη ενός συμπληρώματος, κατέληξε.