7 τρόποι για να αποφύγετε τα μικρόβια στο γυμναστήριο

Ευ Ζην
Ελένη Νικολαδού
Τετάρτη, 05/02/2025 - 06:22

Η άσκηση στο γυμναστήριο και όσα μπορείτε να κάνετε για να κρατήσετε μακριά τους ιούς.

Όσο πιο υγιείς είστε, τόσο καλύτερα το σώμα σας αντιμετωπίζει τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, με την τακτική άσκηση να αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά για καλύτερη υγεία.

Τα πράγματα γίνονται δύσκολα τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, όταν το κρυολόγημα, η γρίπη και άλλοι ιοί είναι πολύ πιθανό να κυκλοφορούν και στο γυμναστήριο που επισκέπτεστε.

«Πρέπει να σταθμίσετε τα οφέλη της άσκησης έναντι των κινδύνων να μολυνθείτε πραγματικά στο γυμναστήριο», αναφέρει ο Scott Roberts, επίκουρος καθηγητής μολυσματικών ασθενειών στο Yale School of Medicine.

«Σίγουρα είναι λιγότερο επικίνδυνο από το να βρίσκεσαι σε ένα σπίτι ή να μοιράζεσαι ένα δωμάτιο ή ένα μπάνιο, με κάποιον που έχει COVID, για παράδειγμα, όπου υπάρχει πιο παρατεταμένος βαθμός συνεχούς έκθεσης και μια μόλυνση μπορεί να κατακλύσει το ανοσοποιητικό σου σύστημα», συμπληρώνει ο ίδιος. Ας δούμε όμως ποιες συμβουλές μας δίνει:

1.Εμβολιασμός

Ο εμβολιασμός είναι ο πιο σημαντικός τρόπος για να προστατευτείτε από ανεπιθύμητους ιούς του αναπνευστικού. Είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη κατά της μόλυνσης.

Παρόλο που τα εμβόλια δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα αρρωστήσετε, μειώνουν τη σοβαρότητα της ασθένειας. Για την καλύτερη άμυνά σας, λάβετε ένα ετήσιο εμβόλιο κατά της γρίπης και το πιο πρόσφατο εμβόλιο κατά του COVID, εφόσον είστε στις ευπαθείς ομάδες.

Το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκκο, το οποίο προστατεύει από τα βακτήρια που μπορούν να προκαλέσουν πνευμονία, συνιστάται πλέον για ενήλικες 50 ετών και άνω.

Και μην ξεχνάτε το νεότερο εμβόλιο RSV, του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού, το οποίο συνιστάται για άτομα 75 ετών και άνω ή άτομα 60 έως 74 ετών με παθήσεις υψηλού κινδύνου όπως καρδιακές παθήσεις, πνευμονικές παθήσεις ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

2.Μάθετε να αποφεύγετε τους ιούς

Οι ιοί του αναπνευστικού μεταδίδονται με διαφορετικούς τρόπους. Ο COVID εξαπλώνεται κυρίως μέσω των αναπνευστικών σταγονιδίων και των αερολυμάτων που σχηματίζονται όταν κάποιος ασκείται.

Τα κρυολογήματα, η γρίπη και ο RSV μεταδίδονται κυρίως αγγίζοντας μολυσμένες επιφάνειες, όπως πόμολα πόρτας, διακόπτες φώτων και εξοπλισμό γυμναστηρίου, για παράδειγμα. Για να αποφύγετε τον COVID, προτιμήστε να βρίσκεστε σε ένα σημείο στο γυμναστήριο όπου υπάρχει ένα παράθυρο δίπλα. Επίσης, φροντίστε να έχετε μια απόσταση με τους γύρω σας.

3.Απολύμανση

Για να αποφύγετε το κρυολόγημα, τη γρίπη και τον RSV, σκουπίστε τις επιφάνειες όπου μπορούν να εγκατασταθούν αυτοί οι ιοί με ένα απολυμαντικό μαντηλάκι.

Σύμφωνα με τον Καναδό μικροβιολόγο Jason Tetro, ο ιός της γρίπης μπορεί να επιβιώσει για τέσσερις ώρες. Και μην ξεχνάτε τα ελεύθερα βάρη, τα οποία σπάνια καθαρίζονται και είναι από τα πιο επικίνδυνα για ιούς αντικείμενα στο γυμναστήριο.

Ωστόσο, το πώς καθαρίζετε τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα άσκησης κάνει τη διαφορά. Το σκούπισμα και μετά το στέγνωμα της υγρής επιφάνειας με μια πετσέτα δε σας παρέχει κάποιο όφελος.

Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή το εξής: πόσος χρόνος πρέπει να παραμείνει υγρό ένα απολυμαντικό προϊόν για να είναι αποτελεσματικό. Αυτό μπορεί να είναι από 30 δευτερόλεπτα έως αρκετά λεπτά (η ετικέτα οδηγιών του προϊόντος έχει συνήθως αυτές τις πληροφορίες).

Πόσοι από εμάς όμως είναι πρόθυμοι να περιμένουν τρία έως πέντε λεπτά;

Γι'αυτό οι ειδικοί προτείνουν να επενδύσετε σε γάντια άρσης βαρών, που καλύπτουν την παλάμη και τη βάση των δακτύλων, αφήνοντας ελεύθερα τα ακροδάχτυλα.

4.Αποφύγετε τις ώρες αιχμής

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος μόλυνσης ήταν υψηλότερος το βράδυ, όταν το γυμναστήριο φτάνει στη μέγιστη χωρητικότητα και τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα ήταν υψηλότερα.

5.Σκεφτείτε να φοράτε μάσκα

Εάν ανησυχείτε ιδιαίτερα, μια μάσκα μπορεί να είναι μια καλή ιδέα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση μάσκας είναι ασφαλής για τις περισσότερες δραστηριότητες. Φροντίστε όμως να επιλέγετε την μάσκα σε ασκήσης που δεν θα σας φέρουν σε δύσκολη κατάσταση όταν είστε με την μάσκα.

6.Φέρτε τον δικό σας εξοπλισμό

Όσον αφορά τους κινδύνους, για παράδειγμα ένα χαλάκι γιόγκα μπορεί πράγματι να μεταφέρει πολλά μικρόβια. Συνετό είναι λοιπόν να φέρνετε το δικό σας από το σπίτι.

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι τα χαλάκια γιόγκα, φιλοξενούν ακόμη περισσότερα βακτήρια από τους αλτήρες και τις μπάρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν επίσης ένα καλό αποθετήριο για ιούς.

7.Κάντε την προπόνησή σας σε εξωτερικούς χώρους

Σκεφτείτε να περπατήσετε, να τρέξετε ή να κάνετε ποδήλατο έξω. «Πιστεύω πολύ στη μείωση του κινδύνου σε εξωτερικούς χώρους για όλους αυτούς τους ιούς», καταλήει ο Δρ. Roberts. Η άσκηση σε εξωτερικούς χώρους, ακόμη και μία ή δύο φορές την εβδομάδα, μειώνει τον κίνδυνο μόλυνσης και είναι πολύ αναζωογονητική.

