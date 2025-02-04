Οι 4 καλύτερες χειμωνιάτικες σούπες που πρέπει να δοκιμάσετε

Ο χειμώνας είναι η καλύτερη εποχή για να απολαύσετε τις αγαπημένες σας σούπες .

Είτε λαχταράτε κάτι πλούσιο και αλμυρό είτε ελαφρύ αλλά χορταστικό, αυτές οι 4 χειμωνιάτικες σούπες θα σας εντυπωσιάσουν με τη γεύση τους! Ας δούμε τις συνταγές.

1.Σούπα με κοτόπουλο και ρύζι

Αυτή η σούπα είναι πλούσια σε γεύση, γεμάτη με τρυφερά κομμάτια κοτόπουλου, μαλακό ρύζι και λαχανικά όπως καρότα, σέλινο και κρεμμύδια. Τα διακριτικά βότανα, όπως το θυμάρι και ο μαϊντανός, προσθέτουν γεύση.

Συστατικά

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 μέτρια καρότα, καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους

2 κοτσάνια σέλινου, κομμένα σε κύβους

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

6 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο

Μαγειρεμένο κοτόπουλο (ψιλοκομμένο ή κομμένο σε κύβους)

1 φλιτζάνι λευκό ρύζι

1 φύλλο δάφνης

1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο θυμάρι (ή 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο ​​θυμάρι)

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού (προαιρετικά)

φρέσκος μαϊντανός ή θυμάρι για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά σε μια μεγάλη κατσαρόλα. Προσθέστε το κρεμμύδι, τα καρότα και το σέλινο. Σοτάρετε για περίπου 5-7 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να γίνει διάφανο το κρεμμύδι.

Προσθέστε το σκόρδο και τα καρυκεύματα: Ρίξτε το ψιλοκομμένο σκόρδο και μαγειρέψτε για άλλα 1-2 λεπτά, μέχρι να μυρίσει. Προσθέστε το ξερό θυμάρι, τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύετε καλά.

Ρίξτε το ζωμό από το κοτόπουλο, και αφήστε το μείγμα να πάρει μια βράση. Μόλις πάρει βράση, προσθέστε το ρύζι και ανακατεύετε. Χαμηλώνετε τη φωτιά και σκεπάζετε την κατσαρόλα. Αφήστε το να σιγοβράσει για περίπου 15 λεπτά ή μέχρι να ψηθεί και να μαλακώσει το ρύζι.

Ρίξτε το μαγειρεμένο κοτόπουλο και συνεχίστε το ψήσιμο για άλλα 5 λεπτά να ζεσταθεί.

Δοκιμάστε τη σούπα και προσαρμόστε το καρύκευμα εάν χρειάζεται. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο αλάτι ή πιπέρι ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αν σας αρέσει λίγη οξύτητα, προσθέστε μια κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού για να ολοκληρώσετε τη σούπα.

Ρίξτε τη σούπα σε μπολ, γαρνίρετε με φρέσκο ​​μαϊντανό ή θυμάρι και σερβίρετε ζεστή με ψωμί ή κράκερ.

2.Σούπα πατάτας

Η πατατόσουπα είναι ένα κλασικό, κρεμώδες και χορταστικό χειμωνιάτικο πιάτο.

Συστατικά

4 μεγάλες πατάτες, ξεφλουδισμένες και κομμένες σε μικρούς κύβους

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο ή βούτυρο

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

4 φλιτζάνια ζωμό κότας (ή ζωμό λαχανικών για χορτοφαγική εκδοχή)

2 φλιτζάνια γάλα

1 φλιτζάνι τριμμένο τυρί τσένταρ

1/2 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος (προαιρετικά)

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, για γεύση

1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο θυμάρι (ή 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο ​​θυμάρι, ψιλοκομμένο)

1/2 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα (προαιρετικά)

4 φέτες μπέικον (προαιρετικά, για γαρνίρισμα)

Φρέσκο ​​σχοινόπρασο ή φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα (για γαρνίρισμα)

Εκτέλεση

Αν χρησιμοποιείτε μπέικον, μαγειρέψτε το σε μια μεγάλη κατσαρόλα ή τηγάνι σε μέτρια φωτιά μέχρι να γίνει τραγανό (περίπου 5-7 λεπτά). Αφαιρείτε και στραγγίζετε σε απορροφητικό χαρτί. Το θρυμματίζετε σε μικρά κομμάτια και το αφήνετε στην άκρη για γαρνίρισμα.

Στην ίδια κατσαρόλα ρίχνετε το ελαιόλαδο ή το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σοτάρετε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει και να γίνει διάφανο. Ρίχνετε το ψιλοκομμένο σκόρδο και μαγειρεύετε για άλλα 1-2 λεπτά, μέχρι να μυρίσει.

Προσθέστε τις πατάτες κομμένες στην κατσαρόλα και ανακατέψτε. Ρίξτε μέσα το ζωμό κοτόπουλου ή λαχανικών. Φέρτε το μείγμα σε βράση, στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά και αφήστε το να σιγοβράσει για 15-20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να τρυπηθούν εύκολα με ένα πιρούνι.

Μόλις μαλακώσουν οι πατάτες, πολτοποιήστε τις πατάτες μέσα στην κατσαρόλα ώστε να γίνει η σούπα σας παχύρρευστη.

Ανακατέψτε το γάλα, το τυρί τσένταρ, την κρέμα γάλακτος (αν χρησιμοποιείτε), το θυμάρι, την καπνιστή πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Συνεχίστε να ανακατεύετε μέχρι να λιώσει τελείως το τυρί και να γίνει κρεμώδης η σούπα. Αφήστε το να σιγοβράσει για άλλα 5-10 λεπτά.

Δοκιμάστε τη σούπα και προσαρμόστε το καρύκευμα, προσθέτοντας περισσότερο αλάτι, πιπέρι ή πάπρικα. Ρίξτε τη σούπα σε μπολ και προσθέστε από πάνω το θρυμματισμένο μπέικον, επιπλέον τριμμένο τυρί τσένταρ και φρεσκοκομμένο σχοινόπρασο ή φρέσκα κρεμμυδάκια.

3.Γαλλική κρεμμυδόσουπα

Μια από τις πιο αγαπημένες σούπες για τον χειμώνα! Η γαλλική κρεμμυδόσουπα συνδυάζει τη γλύκα του καραμελωμένου κρεμμυδιού με την πλούσια γεύση του ζωμού βοείου κρέατος.

Συστατικά

4 μεγάλα κρεμμύδια, κομμένα σε λεπτές φέτες

3 κουταλιές της σούπας βούτυρο

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη (βοηθά να καραμελώσουν τα κρεμμύδια)

1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι

1/2 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/4 ποτήρι λευκό ξηρό κρασί (προαιρετικό, αλλά προσθέτει γεύση)

6 φλιτζάνια ζωμό βοδινού (ή ζωμό λαχανικών για πιο ελαφριά εκδοχή)

1 κουταλιά της σούπας φρέσκα φύλλα θυμαριού (ή 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο θυμάρι)

1 φύλλο δάφνης

1 κουταλιά της σούπας ξύδι βαλσάμικο (προαιρετικά)

8 φέτες γαλλικής μπαγκέτας

1/2 φλιτζάνι τριμμένη παρμεζάνα (προαιρετικά, για έξτρα γεύση)

Εκτέλεση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, λιώστε το βούτυρο και το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τα κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές φέτες, πασπαλίστε με μια πρέζα αλάτι και μαγειρέψτε, ανακατεύοντας συχνά, για 35-40 λεπτά.

Μόλις τα κρεμμύδια καραμελώσουν καλά, προσθέστε το σκόρδο και μαγειρεύετε για περίπου 1-2 λεπτά. Ρίχνετε το ξηρό λευκό κρασί και το αφήνετε να σιγοβράσει για 2-3 λεπτά.

Ρίξτε το ζωμό βοδινού, και προσθέστε το θυμάρι και τη δάφνη. Αφήνετε τη σούπα να σιγοβράσει, στη συνέχεια χαμηλώνετε τη φωτιά και την αφήνετε να ψηθεί για 20-30 λεπτά. Αυτό δίνει χρόνο στις γεύσεις να ενωθούν. Δοκιμάζετε και αλατοπιπερώνετε με επιπλέον αλάτι, πιπέρι και βαλσαμικό ξύδι (αν χρησιμοποιείτε).

Όσο η σούπα σιγοβράζει, τοποθετήστε στην τοστιέρα σας τις φέτες γαλλικής μπαγκέτας σε ένα ταψί και ψήστε τις μέχρι να ροδίσουν. Μετά θα τις βάλετε μέσα στη σούπα σας.

Αφαιρέστε το φύλλο δάφνης από τη σούπα. Ρίξτε τη ζεστή σούπα σε μπολ και πασπαλίστε με όσο τυρί θέλετε.

4.Σούπα με αρακά

Χορταστική, απλή και γρήγορη συνταγή που σίγουρα θα απολαύσετε.

Συστατικά

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο ή βούτυρο

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 μέτρια καρότα, καθαρισμένα και κομμένα σε κύβους

2 κοτσάνια σέλινου, κομμένα σε κύβους

1 ½ φλιτζάνι αρακά

6 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο (ή ζωμό λαχανικών για χορτοφαγική εκδοχή)

1 φύλλο δάφνης

1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένο θυμάρι (ή 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο ​​θυμάρι)

½ κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα (προαιρετικά)

1 ½ φλιτζάνι μαγειρεμένο ζαμπόν, κομμένο σε κύβους

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, για γεύση

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού (προαιρετικά)

Φρέσκος μαϊντανός, ψιλοκομμένος (προαιρετικά, για γαρνίρισμα)

Εκτέλεση

Ζεσταίνετε το ελαιόλαδο ή το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, τα καρότα και το σέλινο. Σοτάρετε για περίπου 5-7 λεπτά, μέχρι τα λαχανικά να αρχίσουν να μαλακώνουν και το κρεμμύδι να είναι μαλακό επίσης.

Ρίξτε το ψιλοκομμένο σκόρδο και μαγειρέψτε για άλλα 1-2 λεπτά, μέχρι να μυρίσει. Προσθέστε το ξερό θυμάρι, την καπνιστή πάπρικα (αν χρησιμοποιείτε) και μια πρέζα αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύετε καλά.

Προσθέστε τον ξεπλυμένο αρακά, το ζωμό κοτόπουλου και το φύλλο δάφνης στην κατσαρόλα. Φέρτε το μείγμα σε βράση και στη συνέχεια χαμηλώστε τη φωτιά στο χαμηλό. Σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε να σιγοβράσει για 45-60 λεπτά ή μέχρι ο αρακάς να μαλακώσει.

Προσθέστε το ζαμπόν αφού έχει μαλακώσει ο αρακάς, και συνεχίστε να σιγοβράζετε για άλλα 10 λεπτά.

Δοκιμάστε τη σούπα και προσαρμόστε το καρύκευμα με περισσότερο αλάτι, πιπέρι ή θυμάρι όπως εσείς θέλετε. Ρίξτε τη σούπα σε μπολ και γαρνίρετε με φρέσκο ​​ψιλοκομμένο μαϊντανό αν θέλετε.