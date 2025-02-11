ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το φυσικό αφέψημα που «γιατρεύει» το βήχα - Πώς θα το φτιάξετε

Το φυσικό αφέψημα που «γιατρεύει» το βήχα - Πώς θα το φτιάξετε
Cecilia Rodríguez Suárez / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Τρίτη, 11/02/2025 - 06:19

Ποιο ρόφημα να επιλέξετε αν υποφέρετε από βήχα.

Ο βήχας είναι ένα αντανακλαστικό που χρησιμοποιεί το σώμα για να καθαρίσει τους αεραγωγούς. Αν και είναι συνηθισμένος όταν είστε άρρωστοι, μπορεί επίσης να προκληθεί από αλλεργίες, άσθμα και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Όταν έχετε βήχα, ειδικά κατά τη διάρκεια μιας ασθένειας, μπορεί να είναι ενοχλητικός. Επιπλέον, μπορεί να σας εξαντλήσει και να διαταράξει τον ύπνο σας, κάνοντάς σας να αισθάνεστε ακόμα πιο αδύναμοι.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τρόποι που μπορούν να σας βοηθήσουν να καταπραΰνετε τον βήχα και να ανακουφίσετε τους αεραγωγούς σας. Ένα από τα πιο απλά και αποτελεσματικά φυσικά μέσα είναι η κατανάλωση ζεστού τσαγιού και άλλων ζεστών ροφημάτων. Ποια είδη τσαγιού, λοιπόν, αξίζει να δοκιμάσετε;

Οι ευεργετικές ιδιότητες του τζίντζερ

Το τζίντζερ είναι η ρίζα του φυτού Zingiber officinale και χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες ως φυσικό φάρμακο για διάφορες παθήσεις, από την αρθρίτιδα μέχρι τον πόνο στην κοιλιά.

Ακόμα και σήμερα, πολλοί το καταναλώνουν όταν έχουν βήχα ή κρυολόγημα. Έρευνες δείχνουν ότι το τζίντζερ έχει φαρμακευτικές ιδιότητες που μπορεί να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος και του πονόλαιμου.

Σύμφωνα με ανάλυση επιστημονικών μελετών, το τζίντζερ μπορεί να:

  • προλάβει το κρυολόγημα
  • καταπραΰνει τον πονόλαιμο
  • μειώσει τη συμφόρηση
  • μειώσει τη φλεγμονή

Μια μελέτη του 2015 αναφέρει ότι το τζίντζερ διαθέτει ισχυρές αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες, οι οποίες μπορεί να συμβάλλουν στην ανακούφιση ενός ερεθισμένου λαιμού και αεραγωγών λόγω του βήχα.

Επιπλέον, έρευνα του 2016 σε ζώα έδειξε ότι το εκχύλισμα τζίντζερ μείωσε σημαντικά τον βήχα σε ινδικά χοιρίδια.

Πώς το αφέψημα από τζίντζερ βοηθά στον πονόλαιμο

Το τζίντζερ έχει πικάντικη γεύση και θερμαντική δράση, ενώ οι φαρμακευτικές του ιδιότητες μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση του πονόλαιμου και των λοιμώξεων του λαιμού. Ορισμένες έρευνες δείχνουν ότι το τζίντζερ μπορεί να έχει ακόμα πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση όταν συνδυάζεται με το μέλι, το οποίο επίσης διαθέτει αντιμικροβιακές ιδιότητες.

Πώς θα φτιάξετε τσάι με τζίντζερ για τον πονόλαιμο

Καθαρίστε και κόψτε σε λεπτές φέτες 3 κομμάτια τζίντζερ μήκους περίπου 2,5 εκατοστών.

  • Προσθέστε τα σε 4 φλιτζάνια βραστό νερό.
  • Αφήστε το να βράσει για περίπου 15 λεπτά.
  • Σουρώστε το ρόφημα πριν το πιείτε. Μπορείτε να προσθέσετε ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι για επιπλέον αντιμικροβιακή δράση και πιο γλυκιά γεύση.

