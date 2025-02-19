Κάντε ένα διάλειμμα από τη χρήση των smartphone σας - Τι αναφέρουν ερευνητές

Κάντε ένα διάλειμμα από τη χρήση των smartphone σας - Τι αναφέρουν ερευνητές
Ελένη Νικολαδού
Τετάρτη, 19/02/2025 - 06:17

Ναι η μειωμένη χρήση των smartphone μας κάνει πιο χαρούμενους και πιο συγκεντρωμένους.

Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι περνούν σχεδόν πέντε ώρες την ημέρα χρησιμοποιώντας τα smartphone τους και οι μισοί που χρησιμοποιούν smartphone ανησυχούν ότι χρησιμοποιούν τις συσκευές τους υπερβολικά.

Ο Noah Castelo και οι συνεργάτες του προσπάθησαν εάν η συνεχής πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω smartphone βλάπτει τη γνωστική λειτουργία και την ψυχική υγεία. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύονται στο PNAS Nexus .

Οι συγγραφείς μελέτησαν 467 συμμετέχοντες από το Prolific.co, μια διαδικτυακή ομάδα εργασίας, για να εγκαταστήσουν μια εφαρμογή στα iPhone τους που απέκλεισε κάθε πρόσβαση στο Διαδίκτυο στα τηλέφωνά τους. Στους μισούς συμμετέχοντες είχαν μπλοκαριστεί τα τηλέφωνά τους για τις δύο πρώτες εβδομάδες.

Ο αποκλεισμός από το διαδίκτυο, μείωσε τον χρόνο οθόνης από 314 λεπτά την ημέρα κατά μέσο όρο σε 161 λεπτά και δημιούργησε σημαντικές βελτιώσεις στην υποκειμενική ευεξία, την ψυχική υγεία και στην ικανότητα παρατεταμένης προσοχής.

Παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, η οποία μάλιστα ήταν μεγαλύτερη από τη μέση επίδραση των φαρμακευτικών αντικαταθλιπτικών.

Οι συγγραφείς αποδίδουν τα θετικά αποτελέσματα της αποσύνδεσης στον αυξημένο χρόνο που αφιερώνεται στον κόσμο εκτός σύνδεσης, στη μείωση του χρόνου που αφιερώνεται στην επαφή με την τεχνολογία, στην αυξημένη κοινωνική σύνδεση, στα βελτιωμένα συναισθήματα αυτοελέγχου και στον καλύτερο και πιο ποιοτικό ύπνο.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο σε μια ηλεκτρονική συσκευή μπορεί πράγματι να σας ωφελήσει.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/02/2025 - 03:14

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Διατροφή για χοληστερίνη: Πρόγραμμα 7 ημερών για να τη μειώσετε φυσικά
Διατροφή για χοληστερίνη: Πρόγραμμα 7 ημερών για να τη μειώσετε φυσικά 23 Φεβρουαρίου 2025
Οι 4 παράγοντες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βιολογική γήρανση και τον πρόωρο θάνατο 20 Φεβρουαρίου 2025
Οι 4 παράγοντες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στη βιολογική γήρανση και τον πρόωρο θάνατο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Τα συμπτώματα της υπνικής άπνοιας που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Τα συμπτώματα της υπνικής άπνοιας που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Ευ Ζην
Στην Κίνα η πρώτη έγκριση συσκευής BCI για εμπορική χρήση παγκοσμίως

Στην Κίνα η πρώτη έγκριση συσκευής BCI για εμπορική χρήση παγκοσμίως

Επικαιρότητα
Η ιδανική θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο για μια υγιή καρδιά

Η ιδανική θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο για μια υγιή καρδιά

Μελέτες
Γιατί οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην κατάθλιψη;

Γιατί οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην κατάθλιψη;

Επικαιρότητα
Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεστε ανάλογα με την ηλικία σας;

Πόσες ώρες ύπνου χρειάζεστε ανάλογα με την ηλικία σας;

Μελέτες
4 σημαντικά οφέλη που προσφέρει το τσάι λεβάντας

4 σημαντικά οφέλη που προσφέρει το τσάι λεβάντας

Μελέτες

Τα 3 συμπτώματα που δείχνουν ότι ίσως πρέπει να μειώσετε τον καφέ
Ευ Ζην
15/03/2026 - 11:59
Ψυχολόγος: Τα ζευγάρια με τις πιο δυνατές σχέσεις κάνουν 5 πράγματα κάθε Σαββατοκύριακο
Ευ Ζην
15/03/2026 - 09:19
Πώς η άσκηση συμβάλλει σε ένα υγιές έντερο
Ευ Ζην
15/03/2026 - 07:51
5 λόγοι για τους οποίους πρέπει να πίνουμε ζεστό νερό
Ευ Ζην
15/03/2026 - 06:45
Γιατί οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο ύπνο από τους άντρες
Ευ Ζην
15/03/2026 - 06:29
Χοιρινή μπριζόλα με σκόρδο, βούτυρο και σπανάκι - Η απόλυτη συνταγή
Ευ Ζην
15/03/2026 - 06:10
Περιεμμηνόπαυση: Το στάδιο πριν την εμμηνόπαυση που συχνά περνά απαρατήρητο
Μελέτες
15/03/2026 - 06:00
Η VANTIVE τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού 2026
Επιχειρείν
14/03/2026 - 14:00
Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Πώς η Samsung αντιμετωπίζει την υπνική άπνοια για να δώσει ενέργεια στις μέρες σας
Επιχειρείν
14/03/2026 - 13:46
Οι 2 βιταμίνες που παίρνει ένας γιατρός για υγεία και ευεξία
Ευ Ζην
14/03/2026 - 12:01
Σκύλος: Οι καλύτερες ράτσες για μια οικογένεια με παιδιά
Ευ Ζην
14/03/2026 - 09:17
Συμπληρώματα ω-3 μείωσαν τον κίνδυνο καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά 43% σε νεφροπαθείς
Μελέτες
14/03/2026 - 07:50
Είναι αρκετό το περπάτημα για να παραμείνετε υγιείς;
Ευ Ζην
14/03/2026 - 06:43
6 εύκολα αντιφλεγμονώδη γεύματα για να υποδεχτείτε την άνοιξη
Ευ Ζην
14/03/2026 - 06:27
Το 33% των θανάτων στην ΕΕ οφείλεται σε καρδιαγγειακές παθήσεις - Η θέση της Ελλάδας
Μελέτες
14/03/2026 - 06:12
Οι νέοι που νίκησαν τον καρκίνο μπορεί να εμφανίζουν σημάδια ταχείας γήρανσης
Μελέτες
14/03/2026 - 06:00
Η καλύτερη ώρα για να φάτε γιαούρτι για την υγεία του εντέρου
Ευ Ζην
13/03/2026 - 20:40
5 ιδανικά σνακ πριν τον ύπνο που βοηθούν τον μεταβολισμό σας μετά τα 50
Ευ Ζην
13/03/2026 - 19:14
Ποιοι συστήνεται να αποφεύγουν την ιβουπροφαίνη - Προειδοποίηση των ειδικών
Φάρμακο
13/03/2026 - 18:10
ΕΦΕΤ: Ανάκληση συσκευής παρασκευής γάλακτος – Οδηγίες σε καταναλωτές
Επικαιρότητα
13/03/2026 - 17:38
Lidl: Ανακαλούνται σοκολατάκια – Κίνδυνος αλλεργίας
Επικαιρότητα
13/03/2026 - 17:15
Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου: Τα συμπτώματα της υπνικής άπνοιας που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Ευ Ζην
13/03/2026 - 16:55
Εκλογές για νέο ΔΣ στον ΠΙΣ – Η απόφαση Γεωργιάδη
Πολιτική Υγείας
13/03/2026 - 16:33
Στην Κίνα η πρώτη έγκριση συσκευής BCI για εμπορική χρήση παγκοσμίως
Επικαιρότητα
13/03/2026 - 16:05
7 σνακ για την υγεία της καρδιάς
Ευ Ζην
13/03/2026 - 15:32
Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή – Ο φετινός εορτασμός εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίμων
Επικαιρότητα
13/03/2026 - 15:17
Κοσμοιατρική: Αρωγός στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας
Επιχειρείν
13/03/2026 - 15:15
Δωρεάν επιμορφωτικά προγράμματα για 12.000 επαγγελματίες υγείας – Άρχισαν οι αιτήσεις
Επικαιρότητα
13/03/2026 - 14:30
Πόσες φυτικές ίνες την ημέρα μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου του παχέος εντέρου
Ευ Ζην
13/03/2026 - 14:28
ΙΣΑ: Αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εξετάσεων
Επικαιρότητα
13/03/2026 - 14:09

