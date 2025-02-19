Κάντε ένα διάλειμμα από τη χρήση των smartphone σας - Τι αναφέρουν ερευνητές

Ναι η μειωμένη χρήση των smartphone μας κάνει πιο χαρούμενους και πιο συγκεντρωμένους.

Κατά μέσο όρο, οι άνθρωποι περνούν σχεδόν πέντε ώρες την ημέρα χρησιμοποιώντας τα smartphone τους και οι μισοί που χρησιμοποιούν smartphone ανησυχούν ότι χρησιμοποιούν τις συσκευές τους υπερβολικά.

Ο Noah Castelo και οι συνεργάτες του προσπάθησαν εάν η συνεχής πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω smartphone βλάπτει τη γνωστική λειτουργία και την ψυχική υγεία. Τα αποτελέσματά τους δημοσιεύονται στο PNAS Nexus .

Οι συγγραφείς μελέτησαν 467 συμμετέχοντες από το Prolific.co, μια διαδικτυακή ομάδα εργασίας, για να εγκαταστήσουν μια εφαρμογή στα iPhone τους που απέκλεισε κάθε πρόσβαση στο Διαδίκτυο στα τηλέφωνά τους. Στους μισούς συμμετέχοντες είχαν μπλοκαριστεί τα τηλέφωνά τους για τις δύο πρώτες εβδομάδες.

Ο αποκλεισμός από το διαδίκτυο, μείωσε τον χρόνο οθόνης από 314 λεπτά την ημέρα κατά μέσο όρο σε 161 λεπτά και δημιούργησε σημαντικές βελτιώσεις στην υποκειμενική ευεξία, την ψυχική υγεία και στην ικανότητα παρατεταμένης προσοχής.

Παρατηρήθηκε επίσης βελτίωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, η οποία μάλιστα ήταν μεγαλύτερη από τη μέση επίδραση των φαρμακευτικών αντικαταθλιπτικών.

Οι συγγραφείς αποδίδουν τα θετικά αποτελέσματα της αποσύνδεσης στον αυξημένο χρόνο που αφιερώνεται στον κόσμο εκτός σύνδεσης, στη μείωση του χρόνου που αφιερώνεται στην επαφή με την τεχνολογία, στην αυξημένη κοινωνική σύνδεση, στα βελτιωμένα συναισθήματα αυτοελέγχου και στον καλύτερο και πιο ποιοτικό ύπνο.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, το να ξοδεύετε λιγότερο χρόνο σε μια ηλεκτρονική συσκευή μπορεί πράγματι να σας ωφελήσει.