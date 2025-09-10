ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ανακαλείται πολύ γνωστή βαφή μαλλιών λόγω κινδύνου για την υγεία

Επικαιρότητα
Newsroom
Τετάρτη, 10/09/2025 - 12:39

Ποιας εταιρείας είναι η βαφή μαλλιών που ανακαλείται.

Το προϊόν «INTENSIVE COLOR CREME LONG-LASTING INTENSITY, PERMANENT, 3x CARE, 6-79» της Schwarzkopf Palette ανακαλείται λόγω κινδύνου για την υγεία. Πρόκειται για μία πολύ δημοφιλή βαφή μαλλιών.

Οι συσκευασίες που επηρεάζονται φέρουν «Αριθμό παρτίδας 0827885432» και «Barcode 9000101214024». Επίσης περιέχουν ένα σωληνάριο κρέμας βαφής 50 ml, ένα μπουκαλάκι ενεργοποιητή 50 ml, ένα φακελάκι μάσκας περιποίησης 10 ml και ένα ζευγάρι γάντια. Η ανάκληση αφορά την αγορά της Τσεχίας, ενώ το προϊόν προέρχεται από την Γερμανία.

Σύμφωνα με τον κατάλογο των συστατικών, το προϊόν περιέχει 2-(4-τερτ-βουτυλοβενζυλ)προπιοναλδεΰδη (BMHCA), η χρήση της οποίας έχει απαγορευθεί στα καλλυντικά προϊόντα. Η BMHCA μπορεί να βλάψει το αναπαραγωγικό σύστημα, την υγεία των εμβρύων και να προκαλέσει ευαισθησία στο δέρμα. Το προϊόν – σύμφωνα με τα παραπάνω - δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα.

βαφη μαλλιων

