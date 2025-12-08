ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Νικόλαος Παρασκευής: Συνταγή για υγιεινά μελομακάρονα

Επικαιρότητα
Newsroom
Δευτέρα, 08/12/2025 - 11:23

Οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς πλησιάζουν. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το γιορτινό τραπέζι θα γεμίσει με μελομακάρονα.

Ο διαιτολόγος - διατροφολόγος Νικόλαος Παρασκευής προτείνει μία εύκολη και ταυτόχρονα υγιεινή συνταγή για μελομακάρονα.

Μερίδες: περίπου 35–40 κομμάτια
Προετοιμασία: 15–20 λεπτά
Ψήσιμο: 18–22 λεπτά
Αναμονή: 10 λεπτά
Διατήρηση: έως 1 εβδομάδα σε θερμοκρασία δωματίου

Υλικά

Για το σιρόπι

• 220 ml νερό
• 1 ξυλάκι κανέλας
• 1 λεπτή λωρίδα φλούδας πορτοκαλιού
• 300–350 γρ. μέλι

Για τα μελομακάρονα

• 500 γρ. νιφάδες βρώμης (θα αλεστούν σε αλεύρι)
• 1 ½ κ.γ. μπέικιν
• ½ κ.γ. αλάτι
• 1 κ.γ. κανέλα
• ½ κ.γ. γαρίφαλο
• 70 γρ. ελαιόλαδο
• 90 γρ. ηλιέλαιο
• 70–80 γρ. μέλι
• 40 γρ. κονιάκ
• Ξύσμα από 1 πορτοκάλι
• Χυμός από 1 πορτοκάλι
• ½ κ.γ. σόδα

Για το σερβίρισμα

• Θρυμματισμένα καρύδια ή οποιοιδήποτε ανάλατοι ξηροί καρποί

Εκτέλεση

1. Προετοιμάζουμε το σιρόπι

Σε μικρή κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη φλούδα πορτοκαλιού και την κανέλα. Μόλις αρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε για 2 λεπτά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί. Αφήνουμε να κρυώσει τελείως.

2. Ετοιμάζουμε το «αλεύρι» βρώμης

Αλέθουμε τις νιφάδες βρώμης μέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη. Μεταφέρουμε σε μπολ και προσθέτουμε το μπέικιν, το αλάτι, την κανέλα και το γαρίφαλο.

3. Ανακατεύουμε τα υγρά υλικά

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε τα έλαια, το μέλι, το κονιάκ και το ξύσμα πορτοκαλιού. Σε ποτηράκι ενώνουμε τον χυμό πορτοκαλιού με τη σόδα (θα αφρίσει) και το προσθέτουμε στο μπολ.

4. Φτιάχνουμε τη ζύμη

Ρίχνουμε το μείγμα των στερεών και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να δημιουργηθεί μαλακή ζύμη. Την αφήνουμε να «σταθεί» για 10 λεπτά ώστε να σφίξει.

5. Πλάσιμο

Πλάθουμε μικρά κομμάτια ~20 γρ. και τα τοποθετούμε σε λαμαρίνα με λαδόκολλα. Πιέζουμε την επιφάνειά τους με πιρούνι για σχέδιο.

6. Ψήσιμο

Ψήνουμε στους 170°C στον αέρα για 18–22 λεπτά, μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

7. Σιρόπιασμα

Όσο είναι καυτά, τα βουτάμε για 6–8 δευτερόλεπτα στο κρύο σιρόπι, γυρνώντας και τις δύο πλευρές. Μεταφέρουμε σε λαδόκολλα και πασπαλίζουμε με καρύδια.

Επειδή είναι με βρώμη, είναι πιο ευαίσθητα από τα κλασικά μελομακάρονα — θέλουν λίγο προσεκτικό χειρισμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 11:31

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευ Ζην
Ευ Ζην
Ευ Ζην
Ευ Ζην
Ευ Ζην
Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ