Ανακαλείται conditioner μαλλιών – Ανιχνεύθηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες

Ανακαλείται conditioner μαλλιών – Ανιχνεύθηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες
Τρίτη, 21/10/2025 - 13:55

Ποιας εταιρείας είναι το conditioner μαλλιών που ανακαλείται.

Οι αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για την ανάκληση ενός conditioner μαλλιών, στο οποίο ανιχνεύθηκαν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Το conditioner είναι από τη Βραζιλία, ονομάζεται Jaborandi e Camélia do campo και ανήκει στο brand Skala. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, επηρεάζονται όλες οι παρτίδες. Το προϊόν κυκλοφορεί σε συσκευασία των 1000 γραμμαρίων και barcode 789704200496.

Όπως έγινε γνωστό, το προϊόν περιέχει ένα μείγμα των συντηρητικών μεθυλοχλωροϊσοθειαζολινόνη (MCI) και μεθυλισοθειαζολινόνη (MI) (μετρούμενη τιμή: 0,0005 %), τα οποία απαγορεύονται στα καλλυντικά που δεν ξεπλένονται μετά από τη χρήση. Η MCI και η MI προκαλούν σοβαρά εγκαύματα στο δέρμα και οφθαλμική βλάβη και μπορούν να γίνουν αιτία αλλεργικής δερματικής αντίδρασης.

