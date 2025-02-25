ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φαγητό αργά το βράδυ: Τελικά παχαίνει ή όχι;

Φαγητό αργά το βράδυ: Τελικά παχαίνει ή όχι;
Τρίτη, 25/02/2025 - 06:07

Τι ισχύει τελικά για όσους τρώνε το φαγητό τους αργά το βράδυ.

«Εάν τρώτε το φαγητό σας αργά το βράδυ είναι πιθανό να πάρετε βάρος»: Πρόκειται για μια συμβουλή που επαναλαμβάνετε εδώ και δεκαετίες από διάφορους ειδικούς, ωστόσο τι ισχύει πραγματικά;

Τα δεδομένα παραμένουν ασαφή, λέει στον Guardian ο Dr. Adrian Brown, διαιτολόγος και ανώτερος ερευνητής στο University College London, με εξειδίκευση στη διαχείριση βάρους. «Έχουμε δεδομένα που δείχνουν ότι τα άτομα που τρώνε αργότερα το βράδυ τείνουν να έχουν υψηλότερο βάρος», εξηγεί. «Αλλά αυτές είναι απλώς συσχετίσεις και δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση τροφής αργά τη νύχτα 'προκαλεί' αύξηση βάρους».

Τι ισχύει τελικά για το φαγητό αργά το βράδυ

Ο Dr. Adrian Brown επισημαίνει ότι μεγάλο μέρος της έρευνας σε αυτόν τον τομέα εστιάζει στον κιρκάδιο ρυθμό μας. Αυτό το εσωτερικό ρολόι, που συγχρονίζεται με τους ρυθμούς της ημέρας, προετοιμάζει το σώμα μας για περιόδους σίτισης, νηστείας και ύπνου. Υπάρχουν ενδείξεις ότι όταν βγαίνουμε εκτός συγχρονισμού με αυτόν, μπορεί να επηρεαστεί το βάρος μας. Μελέτες σε εργαζόμενους νυχτερινής βάρδιας, για παράδειγμα, δείχνουν ότι «έχουν περισσότερες πιθανότητες να είναι παχύσαρκοι».

Για τους περισσότερους ανθρώπους, αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ της κατανάλωσης τροφής αργά το βράδυ και του σωματικού βάρους, αυτό μπορεί να σχετίζεται περισσότερο με το τι, πώς και γιατί τρώμε εκείνες τις ώρες, παρά με το πότε.

Ο ίδιος τονίζει ότι αν μεσολαβούν μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσα στα γεύματά σας και αισθάνεστε υπερβολική πείνα πριν από το επόμενο, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λιγότερο υγιεινές επιλογές τροφίμων. Αν έχετε αναπτύξει τη συνήθεια να τρώτε το βράδυ για να χαλαρώσετε –ίσως τσιμπολογώντας ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση– επιπλέον των κανονικών σας γευμάτων, αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τη συνολική ημερήσια πρόσληψη θερμίδων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η διακοπή του τσιμπολογήματος πριν από τις 9 μ.μ. μπορεί να είναι καλύτερη για την υγεία σας.

Αν ανησυχείτε για τις ώρες των γευμάτων σας και τον τρόπο που επηρεάζουν τη διατροφή σας, η συμβουλή του ειδικού είναι να απευθυνθείτε στον γιατρό σας, ώστε να σας παραπέμψει σε έναν επαγγελματία υγείας, όπως έναν διαιτολόγο, για να συζητήσετε πώς να δημιουργήσετε ένα διατροφικό πλάνο που να ταιριάζει στον τρόπο ζωής σας.

