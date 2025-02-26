ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φακές: Προστασία για την καρδιά, την αναιμία και την οστεοπόρωση

Φακές: Προστασία για την καρδιά, την αναιμία και την οστεοπόρωση
Ελένη Νικολαδού
Τετάρτη, 26/02/2025 - 06:11

Οι φακές είναι όσπρια πλούσια σε πρωτεΐνες, βιταμίνες και μέταλλα.

Τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν οι φακές, μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη για την υγεία, όπως η μείωση της χοληστερόλης, η προώθηση της αύξησης της μυϊκής μάζας, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού και η πρόληψη της αναιμίας.

Οι φακές είναι επίσης πλούσιες σε φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να σας κρατήσουν χορτάτους και να μειώσουν την πείνα.

Είναι μια εξαιρετική επιλογή για να συμπεριληφθούν σε δίαιτες απώλειας βάρους.

Υπάρχουν διάφορα είδη φακών, όπως πράσινες, κόκκινες, καφέ, μαύρες, κίτρινες ή πορτοκαλί. Αποτελεί όσπριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνταγές για σούπες, σαλάτες, ρύζι και μαγειρευτά. Ας δούμε τα κύρια οφέλη των φακών:

1.Προώθηση μυϊκής μάζας

Οι φακές είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη μυϊκή μάζα, ειδικά όταν καταναλώνεται με ρύζι, ζυμαρικά ή κινόα. Οι φακές που καταναλώνονται σε συνδυασμό με αυτά τα δημητριακά μπορούν να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι καταναλώνετε τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεστε για να αποκτήσετε μυϊκή μάζα.

Οι φακές είναι επίσης πλούσιες σε σίδηρο, ένα μέταλλο που είναι σημαντικό για τη μεταφορά του οξυγόνου στο αίμα. Αυτή η ιδιότητα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της φυσικής σας απόδοσης καθώς και στην προώθηση του σχηματισμού μυών.

2.Μείωση των επιπέδων χοληστερόλης

Οι φακές μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα, καθώς είναι πηγή διαλυτών και αδιάλυτων φυτικών ινών.

Τα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως οι φακές, μπορούν να μειώσουν την απορρόφηση λίπους στο έντερο και επίσης να διεγείρουν την έκκριση χολής που μπορεί να αναστείλει την παραγωγή χοληστερόλης στο συκώτι.

3.Προώθηση της απώλειας βάρους

Επειδή τα όσπρια είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και επιβραδύνουν τον ρυθμό με τον οποίο η τροφή αφομοιώνεται στο στομάχι, μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους. Μπορούν να σας κρατήσουν χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να μειώσουν την όρεξή σας.

4.Πρόληψη της αναιμίας

Οι φακές μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της αναιμίας επειδή είναι επίσης πλούσιες σε σίδηρο. Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο που είναι απαραίτητο για την παραγωγή της αιμοσφαιρίνης, ενός συστατικού των ερυθρών αιμοσφαιρίων που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες σε ολόκληρο το σώμα.

Οι φακές είναι επίσης πλούσιες σε φολικό οξύ, μια βιταμίνη που προάγει επίσης το σχηματισμό αιμοσφαιρίων.

5.Ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Οι φακές έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, η οποία είναι θρεπτική ουσία που παίζει ρόλο στον σχηματισμό των κυττάρων του ανοσοποιητικού. Επομένως, η κατανάλωση φακών μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, βοηθώντας στην πρόληψη ασθενειών και λοιμώξεων.

6.Προαγωγή της καρδιακής υγείας

Οι φακές μπορούν να προάγουν και να διατηρήσουν την υγεία της καρδιάς σας επειδή περιέχουν από τη φύση τους ισοφλαβόνες και πολυφαινόλες. Πρόκειται για βιοδραστικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση που μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στο αίμα, αποτρέποντας ασθένειες όπως η αθηροσκλήρωση και το έμφραγμα.

7.Πρόληψη του διαβήτη

Οι φακές μπορούν να παίξουν ρόλο στην πρόληψη του διαβήτη, καθώς είναι πλούσιες σε φυτικές ίνες που επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα και στην πρόληψη της αντίστασης στην ινσουλίνη.

8.Πρόληψη της οστεοπόρωσης

Οι φακές περιέχουν ισοφλαβόνες, οι οποίες μπορούν να προάγουν την παραγωγή ορμονών που βοηθούν στην απορρόφηση του ασβεστίου στα οστά. Ως εκ τούτου, οι φακές μπορούν να καταναλωθούν για τη μείωση της απώλειας οστικής μάζας και την πρόληψη της οστεοπόρωσης.

Δοκιμάστε αυτή τη γρήγορη και εύκολη συνταγή με φακές.

Φακές και πατατοσαλάτα

Συστατικά

  • 100 γρ. μουλιασμένες φακές
  • 450 γρ. πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε κύβους
  • 1 μέτριο κρεμμύδι κομμένο σε μικρούς κύβους
  • 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο
  • 2 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο
  • αλάτι και πιπέρι για γεύση

Εκτέλεση

Βάζουμε τις φακές σε μια κατσαρόλα και τις σκεπάζουμε με νερό. Μαγειρέψτε για 20 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν. Στραγγίζουμε τις φακές και τις αφήνουμε στην άκρη. Σε μια άλλη κατσαρόλα βάζουμε τις πατάτες σε βραστό νερό και τις βράζουμε για 10 λεπτά.

Προσθέτουμε τα κρεμμύδια, τις φακές, το λάδι, το ξύδι, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύοντας καλά και μετά σερβίρουμε.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/02/2025 - 02:50

