Ευ Ζην
Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα ξεχωρίσετε τα φρέσκα θαλασσινά
Ελένη Νικολαδού
Παρασκευή, 28/02/2025 - 06:16

Σίγουρα όλοι μας σε λίγες ημέρες που είναι η Καθαρά Δευτέρα, θα αναζητήσουμε φρέσκα θαλασσινά για το οικογενειακό τραπέζι.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θα ξεχωρίσουμε τα φρέσκα θαλασσινά, για την Καθαρά Δευτέρα, καθώς αυτά έχουν καλύτερη ποιότητα και γεύση.

Για τα δίθυρα οστρακοειδή δηλαδή μύδια, στρείδια, κυδώνια, γυαλιστερές, αχιβάδες, χτένια, εφόσον πωλούνται με κέλυφος, οι ειδικοί τονίζουν ότι αυτά θα πρέπει να είναι ζωντανά. Συγκεκριμένα το κέλυφος θα πρέπει να είναι κλειστό και να ανοίγει πολύ δύσκολα, ή αν είναι μερικώς ανοιχτό με την ελάχιστη πίεση πάνω του, αυτό να κλείνει μόνο του ερμητικά.

Επίσης, το περιεχόμενο πρέπει να είναι υγρό, καθαρό και άοσμο, ενώ η σάρκα πρέπει να είναι υγρή, δυνατά προσκολλημένη στο κέλυφος (συστολή του σώματος με τσίμπημα καρφίτσας ή σταγόνων λεμονιού).

Για τα μαλακόστρακα δηλαδή γαρίδες, καραβίδες, αστακούς, καβούρια κλπ που έχουν και τη μεγαλύτερη ζήτηση αυτές τις μέρες, η οσμή πρέπει να είναι αυτή της θάλασσας.

Τα «πόδια» τους να είναι σκληρά και στερεά κολλημένα στο σώμα, αλλά και η μεμβράνη του θώρακα να είναι τεντωμένη, ανθεκτική και διαφανής. Επίσης οι οφθαλμοί να γεμίζουν την κόγχη των ματιών, ενώ το κεφάλι και ο θώρακας να είναι ανοιχτόχρωμα, όχι μελανού χρώματος και να μην έχουν μαύρες κηλίδες.

Θα πρέπει επίσης τα μαλακόστρακα να παρουσιάζουν αντανακλαστικές κινήσεις στα μάτια, στις κεραίες και στα πόδια όταν είναι ζωντανά.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, οι φρέσκιες γαρίδες γλιστρούν εύκολα από το χέρι, ενώ οι αλλοιωμένες δίνουν την αίσθηση ζέστης, όταν βυθίζουμε τα χέρια μας στο κιβώτιο που τις περιέχει.

Ειδική αναφορά κάνουν οι ειδικοί και για τον παραδοσιακό ταραμά ο οποίος πρέπει να έχει χρώμα ομοιόμορφο, σύσταση μαλθακή και η γεύση του να μην είναι πικρή ή όξινη. Για τον ταραμά άλλωστε η αλλοίωση φαίνεται από την μούχλα, την ξήρανση και την τάγγιση.

Όλα τα αλιευτικά προϊόντα τονίζουν όλοι οι ειδικοί, όταν πωλούνται συσκευασμένα πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες σημάνσεις από την κτηνιατρική νομοθεσία δηλαδή, αναγνωριστικό σήμα, είδος αλιεύματος, ημερομηνίες συσκευασίας και λήξης, ενώ για τα αλιευτικά προϊόντα που πωλούνται «χύμα», οι προβλεπόμενες σημάνσεις πρέπει να φυλάσσονται από τους λιανοπωλητές μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/02/2025 - 03:08

