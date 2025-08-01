ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

3 τοξικά αντικείμενα που μπορεί να έχετε στην κρεβατοκάμαρα – Πετάξτε τα αμέσως

Ευ Ζην
3 τοξικά αντικείμενα που μπορεί να έχετε στην κρεβατοκάμαρα – Πετάξτε τα αμέσως
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 01/08/2025 - 15:36

Ψάξτε στην κρεβατοκάμαρα για αντικείμενα που μπορεί να διαταράσσουν τον ύπνο σας.

Ο βραδινός ύπνος είναι πολύ σημαντικός για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Γι’ αυτό θα πρέπει να φροντίζουμε για την καθαριότητα, και τον καλό αερισμό της κρεβατοκάμαράς μας. Αρκούν όμως, μόνο αυτά;

Κάποιες φορές μπορεί να έχουμε ορισμένα αντικείμενα στην κρεβατοκάμαρα, τα οποία χωρίς να το συνειδητοποιούμε μας βλάπτουν.

Σε αυτό το σημείο έρχεται να προσφέρει τις πολύτιμες γνώσεις του ένας γιατρός του Χάρβαρντ. Σύμφωνα με τον 42χρονο γαστρεντερολόγο Δρ. Saurabh Sethi, με έδρα την Καλιφόρνια, τα αντικείμενα που μπορεί να μας κάνουν κακό και θα πρέπει να πετάξουμε αμέσως από την κρεβατοκάμαρά μας είναι τα παλιά μαξιλάρια, τα συνθετικά αρωματικά χώρου και, φυσικά το στρώμα μας (αν είναι παλιό και σε κακή κατάσταση).

Σε ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε ο γιατρός στη σελίδα του στο Instagram, το οποίο έχει 2,1 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 34.000 likes εξηγεί τους κινδύνους.

View this post on Instagram

A post shared by Saurabh Sethi (@doctor.sethi)

Τα παλιά μαξιλάρια, διευκρινίζει, μπορούν να «συσσωρεύσουν ακάρεα σκόνης, ιδρώτα και αλλεργιογόνα με την πάροδο του χρόνου». Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα μικροσκοπικά ακάρεα συχνά ευδοκιμούν σε μαξιλάρια και, παρόλο που τα πλάσματα αυτά δεν είναι μεγαλύτερα από έναν κόκκο αλατιού, αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για το άσθμα.

«Εάν το μαξιλάρι σας είναι άνω του ενός έως δύο ετών, πιθανότατα είναι καιρός να το αντικαταστήσετε», λέει. Στη συνέχεια, τονίζει γιατί τα δοχεία με τα αρωματικά χώρου δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, λέγοντας ότι απελευθερώνουν φθαλικές ενώσεις και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), οι οποίες «συνδέονται με αναπνευστικά προβλήματα και ορμονικές διαταραχές».

Οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) είναι μικροσκοπικές χημικές ουσίες που τα δοχεία αποβάλλουν στον αέρα, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να εισχωρήσουν στους πνεύμονες.

Ο Δρ. Sethi αναφέρθηκε επίσης σε μια μελέτη, στην οποία διαπιστώθηκε ότι το 86% των αρωματικών χώρου περιείχαν φθαλικές ενώσεις - χημικές ουσίες που συνδέονται με το άσθμα και τις βλάβες στην αναπαραγωγική ικανότητα.

Έτσι, αντ' αυτού, προέτρεψε τους ανθρώπους να δοκιμάσουν μια πιο φυσική επιλογή, όπως τα αιθέρια έλαια που εξάγονται από τα φυτά.

Τέλος, προτρέπει τους ανθρώπους να πετάξουν στρώματα που είναι άνω των επτά έως δέκα ετών. Όπως σημειώνει, «μπορεί να μειώσουν την ποιότητα του ύπνου και να προκαλέσουν χρόνιο πόνο στην πλάτη».

Το 2023, ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα στρώματα που δεν είναι πλέον σκληρά, λόγω πολυετούς χρήσης, συνδέονται με πόνο στην πλάτη. Έτσι, ο γιατρός συμβουλεύει, «εάν το στρώμα σας είναι παλιό, θα πρέπει να το πετάξετε το συντομότερο δυνατό».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/08/2025 - 15:51

