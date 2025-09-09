Η πρωτοβουλία της Παπαστράτος για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή ευθύνης και πρόληψης.

Η προστασία της νέας γενιάς από την πρόσβαση σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης αποτελεί ένα από τα πλέον κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη, παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο και τις προσπάθειες της Πολιτείας, οι ανήλικοι εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να προμηθεύονται τσιγάρα και συναφή προϊόντα. Πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση, που εγείρει ανησυχίες όχι μόνο στον τομέα της δημόσιας υγείας αλλά και στον ευρύτερο κοινωνικό ιστό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Παπαστράτος, παραμένοντας πιστή στο όραμά της για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο και στη διαχρονική της δέσμευση για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, παρουσίασε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στην Αίγλη Ζαππείου, τη νέα της πρωτοβουλία με τίτλο «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους». Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη στρατηγική που εστιάζει στην πρόληψη, την εκπαίδευση και την αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας, με στόχο την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι οι μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις απαιτούν τη συμμαχία της Πολιτείας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων.

Η ανάγκη για δράση

Η Παπαστράτος ανέθεσε στην εταιρεία ερευνών MRB τη χαρτογράφηση του φαινομένου. Τα ευρήματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ανέδειξαν ότι:

Το 25% των πολιτών δεν γνωρίζει ότι απαγορεύεται η πώληση τσιγάρων στους ανήλικους.

Το 49% των λιανοπωλητών θεωρεί ότι δεν εφαρμόζονται πάντα αποτελεσματικά οι κανόνες ελέγχου της ανηλικότητας στα σημεία πώλησης προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, καταγράφηκε μια σαφής και καθολική συμφωνία γύρω από την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων:

Το 91% των πολιτών και το 98% των λιανοπωλητών αναγνωρίζουν τη μεγάλη σημασία της αποτροπής της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Το 90% και των δύο κοινών θεωρεί αναγκαία τη συνεργασία Πολιτείας και καπνοβιομηχανίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Το 92% των πολιτών τονίζει πως η προστασία των ανηλίκων αποτελεί ευθύνη όλων.

Η έρευνα, λοιπόν, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης, η κοινωνία απαιτεί ξεκάθαρες απαντήσεις και ουσιαστικές πρωτοβουλίες. Γιατί η πρόσβαση των ανηλίκων στα προϊόντα καπνού και νικοτίνης δεν είναι απλώς μια νομική παράβαση, αλλά μια σοβαρή απειλή για το μέλλον της νέας γενιάς.

Οι τρεις πυλώνες της πρωτοβουλίας

Η στρατηγική της Παπαστράτος στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες που συνδυάζουν την υπευθυνότητα, την ενημέρωση και την τεχνολογία:

1. Υπεύθυνες πρακτικές στην αγορά και εκπαίδευση

Η Παπαστράτος αναλαμβάνει την εκπαίδευση και πιστοποίηση περίπου 20.000 λιανοπωλητών σε όλη τη χώρα, προκειμένου να θωρακιστεί η «πρώτη γραμμή» της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ταυτόχρονα, ειδικές σημάνσεις θα τοποθετηθούν στα σημεία πώλησης, ώστε να είναι σαφές το μήνυμα «Απαγορεύεται η πώληση σε ανηλίκους».

2. Κοινωνική ευαισθητοποίηση

Με την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Τεχνητής Νοημοσύνης, θα ξεκινήσει μια εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης. Στόχος είναι να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα ευθύνης σε ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να μην είναι πλέον ανεκτό να φτάνουν προϊόντα καπνού και νικοτίνης στα χέρια ανηλίκων.

3. Τεχνολογική καινοτομία

Η Παπαστράτος συνεργάζεται με την Πολιτεία για την ανάπτυξη «έξυπνων εργαλείων» που θα διασφαλίζουν την αξιόπιστη επαλήθευση της ενηλικότητας στις online αγορές. Πρόκειται για μία λύση που θωρακίζει την αγορά, προστατεύει τους ανηλίκους και ταυτόχρονα σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

«Η προστασία των ανηλίκων είναι ευθύνη όλων μας, και η Παπαστράτος αναλαμβάνει έμπρακτα τον ρόλο που της αναλογεί»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, κ. Γιώργος Μαργώνης, ανέδειξε τον κοινωνικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας: «Σε συνεργασία με την Πολιτεία, τα Υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώνουμε δυνάμεις και συγκροτούμε μια ισχυρή συμμαχία για ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Όταν το προϊόν φτάνει στα χέρια των ανηλίκων, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και για να αλλάξει, χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση. Η προστασία των ανηλίκων είναι ευθύνη όλων μας, και η Παπαστράτος αναλαμβάνει έμπρακτα τον ρόλο που της αναλογεί μέσα από στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες. Είναι στο χέρι μας, να μην είναι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης στο χέρι των ανηλίκων».

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη φιλοσοφία της εταιρείας, καθώς πέρα από τον επιχειρηματικό της ρόλο, αναλαμβάνει ενεργά το κοινωνικό της μερίδιο ευθύνης.

Η διαχρονική δέσμευση της Παπαστράτος

Στα 95 χρόνια ιστορίας της, η Παπαστράτος έχει αποδείξει ότι δεν μένει αμέτοχη μπροστά στις κοινωνικές προκλήσεις. Έχει υποστηρίξει την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου και του εθνικού σχεδίου κατά του καπνίσματος, τασσόμενη παράλληλα υπέρ της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου για την αποτροπή της πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Με σταθερότητα και συνέπεια, η εταιρεία κάνει πράξη το όραμά της για έναν κόσμο χωρίς τσιγάρο, επενδύοντας στην τεχνολογική πρόοδο, την καινοτομία και την επιστημονική εξέλιξη.

Η κοινωνία απαιτεί δράση και η Παπαστράτος ανταποκρίνεται με ουσιαστικές πρωτοβουλίες

Η πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης αποτελεί ένα πρόβλημα με βαθιές κοινωνικές και υγειονομικές προεκτάσεις. Δεν είναι μια πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα αλλά απαιτεί συνεργασία, υπευθυνότητα και συντονισμένες δράσεις.

Η Παπαστράτος, με την πρωτοβουλία «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε ζητήματα που αφορούν την κοινωνία συνολικά.

Με όραμα, συνέπεια και συνεργασία με την Πολιτεία, ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή ευθύνης και πρόληψης. Το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί να αφεθεί στην τύχη. Είναι στο χέρι μας και είναι ευθύνη όλων μας.

Δείτε περισσότερα εδώ.