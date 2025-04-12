Πώς το mat Pilates μπορεί να είναι πιο απαιτητικό από το reformer

Το Reformer Pilates είναι πιο δημοφιλές από ποτέ. Ποια όμως η διαφορά του με το κλασικό mat Pilates;

Αυτός ο τύπος Pilates εκτελείται σε ένα μηχάνημα reformer. Διαθέτει μια πλατφόρμα που ολισθαίνει, γνωστή ως «carriage», η οποία χρησιμοποιεί αποσπώμενα ελατήρια για να τροποποιήσει τη δυσκολία μετακίνησης μπρος και πίσω. Υπάρχουν επίσης σχοινιά και λαβές που χρησιμοποιούνται είτε για υποστήριξη της ισορροπίας είτε για πρόσθετη αντίσταση.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ mat και reformer Pilates;

Και οι δύο τύποι Pilates επικεντρώνονται στην ελεγχόμενη κίνηση σε συγχρονισμό με την αναπνοή, με στόχο την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της κινητικότητας, της ισορροπίας και του συντονισμού.

«Το reformer σχεδιάστηκε αρχικά ως μια συσκευή αποκατάστασης, ώστε τα τραυματισμένα άτομα να έχουν κάτι να τους στηρίζει και να μπορούν να σπρώχνουν και να τραβούν», αναφέρει η Gemma Folkard, εκπαιδεύτρια Pilates.

«Μοιράζονται τις ίδιες αρχές του Pilates, αλλά η σειρά των ασκήσεων στο mat περιλαμβάνει παραδοσιακά 34 κινήσεις, ενώ στο reformer είναι περίπου 60», συμπληρώνει.

Είναι πιο αποτελεσματικό το mat ή το reformer Pilates;

Υπάρχει η αντίληψη ότι το reformer Pilates είναι μια πιο δύσκολη εκδοχή του mat Pilates, αλλά αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Και οι δύο μορφές προσφέρουν μοναδικές προκλήσεις.

Το mat Pilates βασίζεται στο σωματικό βάρος και την επίγνωση του χώρου, κάτι που μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση του συντονισμού και της δύναμης. Νοητικά, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το mat Pilates είναι λίγο πιο απαιτητικό από αυτή την άποψη.

«Το reformer προσθέτει φορτίο μέσω των ελατηρίων, των ιμάντων και της κινούμενης πλατφόρμας», αναφέρει η Folkard.

Καμία από τις δύο μορφές δεν είναι πιο αποτελεσματική από την άλλη. Είναι απλώς διαφορετικά είδη άσκησης βασισμένα στις ίδιες αρχές, που συμπληρώνουν το ένα το άλλο.

Χρειάζεται να κάνετε και mat και reformer Pilates;

Ο συνδυασμός mat και reformer Pilates μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προπόνησης και βελτίωσης της δύναμης σας.

«Και οι δύο μορφές είναι σημαντικές για να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνουμε ίση ποσότητα προπόνησης με κινήσεις ώθησης και έλξης, προκειμένου να χτίσουμε μυϊκή δύναμη και συνολική ενδυνάμωση», αναφέρει η εκπαιδεύτρια, πριν προτείνει μια εναλλακτική. «Θα μπορούσατε να συμπληρώσετε τις προπονήσεις στο mat με προπόνηση ενδυνάμωσης, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό γυμναστηρίου και αλτήρες, για παράδειγμα».

Πέντε ασκήσεις reformer που μπορείτε να κάνετε στο mat

Αυτές οι κινήσεις είναι εμπνευσμένες από τις ασκήσεις της παραδοσιακής σειράς του reformer. Οι στάσεις και οι κινήσεις αντικατοπτρίζουν την ιδέα αυτών των ασκήσεων, απλώς χωρίς την κίνηση της πλατφόρμας ή το φορτίο των ελατηρίων.

Δείτε σχετικό βίντεο:

{https://www.instagram.com/p/DHQPg4Xoib7/}

Υπάρχουν τόσα πολλά οφέλη από το να τις δοκιμάσετε στο mat, είτε θέλετε να εμβαθύνετε την εξάσκησή σας στο Pilates, είτε απλά να προετοιμαστείτε για να δοκιμάσετε και το reformer Pilates.

Δεν χρειάζεστε κανέναν εξοπλισμό για αυτή τη ρουτίνα, μόνο ένα στρώμα Pilates ή κάτι που να υποστηρίζει τα γόνατά σας.