Τι «λένε» τα δάχτυλα των χεριών για την υγεία μας

Σημαντικός δείκτης υγείας μπορεί να είναι τα δάχτυλα των χεριών σας, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να «μαρτυρούν» προβλήματα σε διάφορα συστήματα του σώματος, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ξαφνικός πόνος στα δάχτυλα, μούδιασμα ή και αλλαγές στην εμφάνιση/σχήμα τους μπορούν να αποτελούν σημαντικά προειδοποιητικά σημάδια για πιθανές παθήσεις και νόσους.

Πόνος στα δάχτυλα των χεριών

Ο πόνος στα δάχτυλα των χεριών είναι ένα πολύ συχνό πρόβλημα και -όταν δεν οφείλεται σε κάποιον τραυματισμό, μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα των παρακάτω παθήσεων:

Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα : Προκαλείται από φλεγμονή στο έλυτρο του τένοντα στη βάση του δαχτύλου. Το αποτέλεσμα είναι να «κλειδώνει» ή να «πιάνεται» το δάχτυλο όταν προσπαθείτε να το κουνήσετε.

: Προκαλείται από φλεγμονή στο έλυτρο του τένοντα στη βάση του δαχτύλου. Το αποτέλεσμα είναι να «κλειδώνει» ή να «πιάνεται» το δάχτυλο όταν προσπαθείτε να το κουνήσετε. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα : Επηρεάζει το μέσο νεύρο που περνά μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα στον καρπό. Όταν το νεύρο πιέζεται, λόγω στενότητας ή πρηξίματος μέσα στον σωλήνα, προκαλείται πόνος, μουδιάσματα και μυρμήγκιασμα στο χέρι και τα δάχτυλα. Ο πόνος μπορεί να ξεκινά από τα δάχτυλα και να φτάνει μέχρι το χέρι ή το μπράτσο.

: Επηρεάζει το μέσο νεύρο που περνά μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα στον καρπό. Όταν το νεύρο πιέζεται, λόγω στενότητας ή πρηξίματος μέσα στον σωλήνα, προκαλείται πόνος, μουδιάσματα και μυρμήγκιασμα στο χέρι και τα δάχτυλα. Ο πόνος μπορεί να ξεκινά από τα δάχτυλα και να φτάνει μέχρι το χέρι ή το μπράτσο. Γαγγλιακές κύστεις : Πρόκειται για μικρά εξογκώματα γεμάτα υγρό που εμφανίζονται κοντά σε αρθρώσεις ή τένοντες, συνήθως στους καρπούς ή τη βάση των δαχτύλων. Μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος και να είναι μαλακές ή σκληρές στην αφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνες, αλλά μπορεί να προκαλέσουν πόνο ή μυρμήγκιασμα.

: Πρόκειται για μικρά εξογκώματα γεμάτα υγρό που εμφανίζονται κοντά σε αρθρώσεις ή τένοντες, συνήθως στους καρπούς ή τη βάση των δαχτύλων. Μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος και να είναι μαλακές ή σκληρές στην αφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακίνδυνες, αλλά μπορεί να προκαλέσουν πόνο ή μυρμήγκιασμα. Οστεοαρθρίτιδα : Πρόκειται για την πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας. Εμφανίζεται όταν ο χόνδρος που προστατεύει τα άκρα των οστών φθείρεται. Αν και μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε άρθρωση, συνηθέστερα εμφανίζεται στα δάχτυλα και τα χέρια. Η εξέλιξή της είναι συνήθως σταδιακή και τα συμπτώματα επιδεινώνονται με τον χρόνο. Είναι πιο συχνή σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, καθώς και σε όσους έχουν υποστεί παλαιότερους τραυματισμούς στις αρθρώσεις.

: Πρόκειται για την πιο συχνή μορφή αρθρίτιδας. Εμφανίζεται όταν ο χόνδρος που προστατεύει τα άκρα των οστών φθείρεται. Αν και μπορεί να επηρεάσει οποιαδήποτε άρθρωση, συνηθέστερα εμφανίζεται στα δάχτυλα και τα χέρια. Η εξέλιξή της είναι συνήθως σταδιακή και τα συμπτώματα επιδεινώνονται με τον χρόνο. Είναι πιο συχνή σε μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους, καθώς και σε όσους έχουν υποστεί παλαιότερους τραυματισμούς στις αρθρώσεις. Ρευματοειδής αρθρίτιδα: Είναι μια χρόνια πάθηση κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται λανθασμένα στους υγιείς ιστούς που επενδύουν τις αρθρώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πόνο, πρήξιμο, παραμορφώσεις στις αρθρώσεις και δυσκαμψία.

Μούδιασμα στα δάχτυλα των χεριών

Μερικά από τα συχνότερα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν μούδιασμα στα δάχτυλα των χεριών είναι τα παρακάτω:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα : Προκαλεί συμπτώματα όπως μούδιασμα στον αντίχειρα, στο δείκτη και στα μεσαία δάχτυλα, μυρμήγκιασμα ή πόνο. Τα συμπτώματα είναι συχνά χειρότερα τη νύχτα.

: Προκαλεί συμπτώματα όπως μούδιασμα στον αντίχειρα, στο δείκτη και στα μεσαία δάχτυλα, μυρμήγκιασμα ή πόνο. Τα συμπτώματα είναι συχνά χειρότερα τη νύχτα. Αυχενική ριζοπάθεια : Η αυχενική ριζοπάθεια, συμβαίνει όταν ένα νεύρο στην κορυφή της σπονδυλικής στήλης στον λαιμό σας συμπιέζεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα και μυρμήγκιασμα. Οι δύο πιο κοινές αιτίες περιλαμβάνουν εκφύλιση των οστών καθώς μεγαλώνετε και μια κήλη δίσκου.

: Η αυχενική ριζοπάθεια, συμβαίνει όταν ένα νεύρο στην κορυφή της σπονδυλικής στήλης στον λαιμό σας συμπιέζεται. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα και μυρμήγκιασμα. Οι δύο πιο κοινές αιτίες περιλαμβάνουν εκφύλιση των οστών καθώς μεγαλώνετε και μια κήλη δίσκου. Διαβήτης : Μια κατάσταση που ονομάζεται διαβητική νευροπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των νεύρων στα πόδια και τα χέρια. Έως και 50% των ατόμων με διαβήτη μπορεί να εμφανίσουν αυτήν την κατάσταση. Το μούδιασμα, ο πόνος ή η αδυναμία συνήθως παρατηρούνται πρώτα στα πόδια αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσουν και τα χέρια.

: Μια κατάσταση που ονομάζεται διαβητική νευροπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των νεύρων στα πόδια και τα χέρια. Έως και 50% των ατόμων με διαβήτη μπορεί να εμφανίσουν αυτήν την κατάσταση. Το μούδιασμα, ο πόνος ή η αδυναμία συνήθως παρατηρούνται πρώτα στα πόδια αλλά μπορεί επίσης να επηρεάσουν και τα χέρια. Το φαινόμενο Raynaud : Το φαινόμενο Raynaud προκαλεί μούδιασμα όταν οι μικρές αρτηρίες στα δάχτυλά σας σπάνε ή στενεύουν. Αυτό επηρεάζει την κυκλοφορία σας και μειώνει το οξυγόνο στα νεύρα των χεριών. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκληθεί από χαμηλές θερμοκρασίες και συναισθηματική δυσφορία. Τα δάχτυλα που επηρεάζονται μπορεί να φαίνονται χλωμά ή μπλε κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου και μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά έως αρκετές ώρες.

: Το φαινόμενο Raynaud προκαλεί μούδιασμα όταν οι μικρές αρτηρίες στα δάχτυλά σας σπάνε ή στενεύουν. Αυτό επηρεάζει την κυκλοφορία σας και μειώνει το οξυγόνο στα νεύρα των χεριών. Αυτή η κατάσταση μπορεί να προκληθεί από χαμηλές θερμοκρασίες και συναισθηματική δυσφορία. Τα δάχτυλα που επηρεάζονται μπορεί να φαίνονται χλωμά ή μπλε κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου και μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά έως αρκετές ώρες. Ρευματοειδής αρθρίτιδα : Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μια αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί οίδημα, ευαισθησία και πόνο στις αρθρώσεις. Αυτή η κατάσταση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, κάψιμο και πόνο στα χέρια, όπως αναφέραμε παραπάνω.

: Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι μια αυτοάνοση διαταραχή που προκαλεί οίδημα, ευαισθησία και πόνο στις αρθρώσεις. Αυτή η κατάσταση μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μυρμήγκιασμα, μούδιασμα, κάψιμο και πόνο στα χέρια, όπως αναφέραμε παραπάνω. Ωλένια Νευρίτιδα : Η ωλένια νευρίτιδα, επηρεάζει το ωλένιο νεύρο που διατρέχει την πλευρά του μικρού δαχτύλου του βραχίονα. Το νεύρο συνήθως συμπιέζεται στον αγκώνα, προκαλώντας το μούδιασμα.

: Η ωλένια νευρίτιδα, επηρεάζει το ωλένιο νεύρο που διατρέχει την πλευρά του μικρού δαχτύλου του βραχίονα. Το νεύρο συνήθως συμπιέζεται στον αγκώνα, προκαλώντας το μούδιασμα. Λοιμώξεις : Η νόσος του Lyme, η σύφιλη, ο ιός HIV και η λέπρα είναι μερικές από τις λοιμώξεις που μπορούν να προκαλέσουν μούδιασμα στα δάχτυλα.

: Η νόσος του Lyme, η σύφιλη, ο ιός HIV και η λέπρα είναι μερικές από τις λοιμώξεις που μπορούν να προκαλέσουν μούδιασμα στα δάχτυλα. Καταστάσεις που επηρεάζουν τα αιμοφόρα αγγεία ή τα νεύρα: Ορισμένες καταστάσεις που επηρεάζουν τα αιμοφόρα αγγεία ή τα νεύρα σας μπορεί να προκαλέσουν μούδιασμα στα δάχτυλα (π.χ.: αμυλοείδωση, Σύνδρομο Guillain-Barré (GBS), Σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣΚΠ), Νόσος Sjögren, ινομυαλγία, Σύνδρομο θωρακικής εξόδου, εγκεφαλικό).

Αλλαγή στην εμφάνιση των δακτύλων

Σύμφωνα με τον οργανισμό Asthma + Lung UK, το πρήξιμο στις άκρες των δαχτύλων, το οποίο τους δίνει μια πιο στρογγυλεμένη εμφάνιση (finger clubbing) μπορεί να αποτελεί πρώιμο σημάδι βρογχεκτασίας.

Η βρογχεκτασία είναι μια σχετικά σπάνια πάθηση που επηρεάζει τους πνεύμονες και τους αεραγωγούς, συνήθως δεν έχει σαφή αιτία και είναι ανίατη, ωστόσο υπάρχουν ορισμένες αγωγές που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείρισή της.

Η συγκεκριμένη νόσος προκαλεί υπερπαραγωγή βλέννας, με αποτέλεσμα διάφορα προβλήματα και ασυνήθιστα συμπτώματα που δεν σχετίζονται άμεσα με τους πνεύμονες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι πνευμονικές παθήσεις, όπως η βρογχεκτασία, ασκούν επιπλέον πίεση στους μύες της ουροδόχου κύστης, του κατώτερου τμήματος του σώματος και του πυελικού εδάφους.

Το πρήξιμο και η στρογγυλεμένη εμφάνιση των δακτύλων προκαλούνται κυρίως λόγω της χρόνιας χαμηλής οξυγόνωσης του αίματος, που προκαλούν πνευμονικές παθήσεις όπως η βρογχεκτασία. Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας (NHS), περίπου ένας στους 200 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο πλήττεται από αυτή την πάθηση.

Πέρα από βρογχεκτασία, το finger clubbing μπορεί να αποτελεί και ένδειξη καρκίνου του πνεύμονα, καθώς παρατηρείται σε πάνω από το 35% των ατόμων με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, σύμφωνα με την Cancer Research UK.

Για να δείτε εάν έχετε το συγκεκριμένο σύμπτωμα, μπορείτε να κάνετε το εξής απλό τεστ: Απλώς πιέστε τα νύχια στον αντίχειρα και τον δείκτη σας μαζί και κοιτάξτε εάν έχει σχηματιστεί ένα μικρό παράθυρο σε σχήμα ρόμβου. Εάν δεν το βλέπετε, τότε μπορεί να έχετε finger clubbing και είναι σημαντικό να μιλήσετε με το γιατρό σας.