Τι σημαίνει αν φοράτε συχνά μαύρα ρούχα, σύμφωνα με τους ψυχολόγους

Ευ Ζην
Τι σημαίνει αν φοράτε συχνά μαύρα ρούχα, σύμφωνα με τους ψυχολόγους
No Revisions / Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 20/07/2025 - 02:30

Τι μπορεί να δείχνει το μαύρο χρώμα στα ρούχα για την ψυχολογία και τη διάθεση αυτού που το φοράει.

Για πολλούς ανθρώπους, το μαύρο είναι μια εύκολη και ασφαλής επιλογή στα ρούχα. Κολακεύει τη σιλουέτα, ταιριάζει με όλα και δείχνει πάντα κομψό. Πίσω από αυτή την απλή επιλογή, όμως, μπορεί να κρύβονται πολλά περισσότερα. Η ψυχολογία των χρωμάτων μάς δείχνει ότι κάθε χρώμα που επιλέγετε να φορέσετε επηρεάζει – και επηρεάζεται – από τα συναισθήματα και την προσωπικότητά σας. Το μαύρο, συγκεκριμένα, έχει ιδιαίτερους συμβολισμούς, θετικούς αλλά και αρνητικούς, που αξίζει να γνωρίζετε.

Τα θετικά στοιχεία που αντιπροσωπεύει το μαύρο χρώμα στα ρούχα

Η ψυχολόγος Lara Ferreiro εξήγησε στο ABC ότι, αν και το μαύρο θεωρείται από ορισμένους ως μια απόχρωση που συμβολίζει αρνητικά στοιχεία, έχει και θετική πλευρά. Μπορεί να εκφράζει απλότητα και εσωτερική τάξη. «Για πολλούς ανθρώπους, το μαύρο αντιπροσωπεύει δύναμη και σοβαρότητα. Είναι ένα χρώμα που συνδυάζεται εύκολα, γι’ αυτό και είναι απολύτως φυσιολογικό να προτιμάται. Επιπλέον, σε μία επαγγελματική συνέντευξη προσδίδει κύρος και επισημότητα», είπε χαρακτηριστικά.

Το περιοδικό μόδας «L'Officiel» σημειώνει ότι «το μαύρο είναι το χρώμα που πρέπει να φοράτε όταν θέλετε να εντυπωσιάσετε, να καθησυχάσετε ή να αποπλανήσετε. Μεταδίδει αξιοπιστία». Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική έρευνα, το 64% των ανδρών και το 50% των γυναικών θεωρούν ότι το μαύρο είναι ένα χρώμα που αποπνέει αυτοπεποίθηση.

Ακόμη και στον χώρο του μάρκετινγκ και της διαφήμισης, το μαύρο χρησιμοποιείται από πολλές μάρκες προκειμένου να δημιουργήσουν μια εικόνα δύναμης και αποκλειστικότητας. Στην Ιαπωνία το μαύρο, γνωστό ως «kuro», συνδέεται με το μυστήριο και το βάθος.

Τα αρνητικά στοιχεία που αντιπροσωπεύει το μαύρο χρώμα στα ρούχα

Για κάποιους ανθρώπους, ωστόσο, το μαύρο χρώμα φέρει αρνητικούς συνειρμούς. Όπως περιγράφει η Ferreiro, στις δυτικές κοινωνίες το μαύρο συχνά συνδέεται με το σκοτάδι, την αμαρτία και τον θάνατο. Μπορεί επίσης να σχετίζεται με το πένθος ή τη θλίψη.

Η ειδικός επισημαίνει ότι οι άνθρωποι που βιώνουν μοναξιά ή ψυχολογική πίεση τείνουν να αισθάνονται πιο άνετα όταν φορούν μαύρα ρούχα. «Ανάλογα με την προσωπικότητά σας, μπορείτε να το αντιληφθείτε διαφορετικά, καθώς για πολλούς το μαύρο χρώμα μεταφέρει και αίσθηση ειρήνης», προσθέτει.

Ποιοι άνθρωποι προτιμούν τα μαύρα ρούχα

Η Ferreiro συνοψίζει ορισμένα χαρακτηριστικά που συναντώνται συχνά σε ανθρώπους που επιλέγουν να φορούν μαύρα ρούχα:

  • Αντιπροσωπεύει τη θλίψη: «Οι καταθλιπτικοί ασθενείς συνήθως φορούν μαύρα ρούχα», αναφέρει η ειδικός.
  • Συμβολίζει προστασία: «Είχα μία υπέρβαρη ασθενή που μου είχε εκμυστηρευτεί ότι φορούσε μαύρα για να προστατεύει τον εαυτό της και να αποφεύγει να τραβά την προσοχή», εξηγεί η ψυχολόγος.
  • Εκπέμπει αυστηρότητα: «Ορισμένες ψυχολογικές πτυχές που σχετίζονται με το μαύρο είναι η απόκρυψη, το ψέμα, η σκληρότητα, η χειραγώγηση και η προδοσία», τονίζει η ειδικός.
  • Προτιμάται από ατομικιστές και εσωστρεφείς ανθρώπους: Άνθρωποι με ατομικιστική ή εσωστρεφή προσωπικότητα τείνουν επίσης να επιλέγουν το μαύρο στις ενδυματολογικές τους επιλογές.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2025 - 02:31

