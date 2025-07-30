ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η απρόσμενη παρενέργεια της υπερκατανάλωσης καρπουζιού

Ευ Ζην
Η απρόσμενη παρενέργεια της υπερκατανάλωσης καρπουζιού
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 30/07/2025 - 14:27

Το καρπούζι είναι ένα άκρως καλοκαιρινό φρούτο.

Σε σπάνιες περιπτώσεις η υπερκατανάλωση καρπουζιού μπορεί να προκαλέσει απρόσμενες παρενέργειες.

«Μπορείτε να φάτε με ασφάλεια δύο μερίδες καρπουζιού την ημέρα, αλλά δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να ακολουθήσετε μια δίαιτα που περιλαμβάνει μόνο ένα είδος τροφής», είχε δηλώσει παλαιότερα η διαιτολόγος Lara Whitson στην Κλινική Cleveland. «Η αποτοξίνωση με καρπούζι είναι μια μόδα, όπως και πολλές άλλες, η οποία μπορεί να στερήσει το σώμα σας από σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά», προσθέτει η ίδια.

Ενώ το καρπούζι μπορεί να είναι απίστευτα ενυδατικό και θρεπτικό, η κατανάλωσή του μπορεί επίσης να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα, προειδοποιεί το μη κερδοσκοπικό ιατρικό κέντρο.

Θεωρείται τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε «FODMAP», γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν ορισμένα σάκχαρα που μπορούν να προκαλέσουν εντερικό στρες. Το Johns Hopkins Medicine σημειώνει ότι οι δίαιτες χαμηλές σε FODMAP - ένας όρος που αναφέρεται σε δύσπεπτους υδατάνθρακες - έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Καρπούζι και ημικρανίες

Η Κλινική Cleveland προειδοποιεί επίσης ότι τα άτομα που είναι επιρρεπή σε ημικρανίες μπορεί να θέλουν να απέχουν από την κατανάλωση καρπουζιού. Αυτό συμβαίνει επειδή το καρπούζι περιέχει υψηλό επίπεδο τυραμίνης, ενός αμινοξέος που θα μπορούσε να τις πυροδοτήσει. Βρίσκεται επίσης σε χειροποίητα τυριά, επεξεργασμένα κρέατα, τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και αλκοόλ. Η λήψη ορισμένων φαρμάκων για τη θεραπεία της κατάθλιψης ενώ παράλληλα τρώτε τροφές πλούσιες σε τυραμίνη έχει επίσης συνδεθεί με επικίνδυνες αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με την Κλινική Mayo.

Σε άλλες σπάνιες περιπτώσεις, το καρπούζι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αντίδραση σε άτομα με αλλεργίες στα χόρτα ή το φυτό αμβροσία, σύμφωνα με το VeryWellHealth. «Τα άτομα με αλλεργίες στα χόρτα μπορεί να έχουν αντίδραση στα ροδάκινα, το σέλινο, τις ντομάτες, τα καρπούζια και τα πορτοκάλια. Όσοι έχουν αλλεργία στο φυτό αμβροσία μπορεί να έχουν συμπτώματα όταν τρώνε τροφές όπως μπανάνα, αγγούρι, πεπόνι και κολοκυθάκια», προειδοποιεί η Αμερικανική Ακαδημία Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας.

Τέλος, η Κλινική του Cleveland συμβουλεύει τα άτομα με διαβήτη να προσέχουν την ποσότητα καρπουζιού που καταναλώνουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 30/07/2025 - 14:32

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Το Νο1 σημάδι ότι δεν λαμβάνετε αρκετό μαγνήσιο
Το Νο1 σημάδι ότι δεν λαμβάνετε αρκετό μαγνήσιο 30 Ιουλίου 2025
Πώς θα συνδυάσετε τις τροφές σας για καλύτερη καύση λίπους 31 Ιουλίου 2025
Πώς θα συνδυάσετε τις τροφές σας για καλύτερη καύση λίπους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πώς το μικροβίωμα του εντέρου καθορίζει την αντίδραση του οργανισμού στον καρκίνο

Πώς το μικροβίωμα του εντέρου καθορίζει την αντίδραση του οργανισμού στον καρκίνο

Μελέτες
Η μέθοδος 30-30-3 υπόσχεται καλύτερη υγεία του εντέρου και λιγότερο φούσκωμα

Η μέθοδος 30-30-3 υπόσχεται καλύτερη υγεία του εντέρου και λιγότερο φούσκωμα

Ευ Ζην
Πώς επηρεάζει ο καφές την πέψη - Τι να προσέχετε

Πώς επηρεάζει ο καφές την πέψη - Τι να προσέχετε

Ευ Ζην
Μπορεί το μικροβίωμα του εντέρου να περιορίσει την ανάπτυξη των όγκων και να ενισχύσει την ανοσία;

Μπορεί το μικροβίωμα του εντέρου να περιορίσει την ανάπτυξη των όγκων και να ενισχύσει την ανοσία;

Ευ Ζην
Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερίνη: Ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Γιατί η βρώμη μειώνει τη χοληστερίνη: Ο καθοριστικός ρόλος του εντερικού μικροβιώματος

Ευ Ζην
Ποιες ώρες να τρώτε γιαούρτι για καλύτερη πέψη και αδυνάτισμα

Ποιες ώρες να τρώτε γιαούρτι για καλύτερη πέψη και αδυνάτισμα

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ένα διατροφικό συμπλήρωμα μείωσε την επιθετικότητα – Τι έδειξε ανάλυση
Μελέτες
09/02/2026 - 21:34
Τσικνοπέμπτη: Η πιο αντιοξειδωτική σαλάτα για να συνοδεύσετε τα κρεατικά – Συνταγή
Ευ Ζην
09/02/2026 - 20:05
Είναι αλήθεια ότι τα μαλλιά μακραίνουν πιο γρήγορα όταν κουρεύεστε συχνά; Καθηγητής πανεπιστημίου απαντά
Ευ Ζην
09/02/2026 - 19:28
Η διατροφή που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού στις γυναίκες
Μελέτες
09/02/2026 - 19:05
Χρωστικές αλλοιώσεις: Πώς απειλούν την υγεία των δοντιών μας;
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 17:44
ΚΥ Αμοργού: Προβαίνει σε διευκρινίσεις με αφορμή πρόσφατο τηλεοπτικό ρεπορτάζ
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 17:30
Διαλειμματική νηστεία: Η χρονική στιγμή των γευμάτων μπορεί να επηρεάσει τη μεταβολική σας υγεία
Μελέτες
09/02/2026 - 17:15
Takeda: Προσανατολίζεται στην παραγωγή φαρμάκων με AI επενδύοντας 1,7 δισ. δολάρια
Επιχειρείν
09/02/2026 - 17:03
Ευεργετικές οι στυφές και πικρές τροφές για τον εγκέφαλο – Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
09/02/2026 - 15:55
Διαβήτης: Πόσα κιλά θα πρέπει να χάσετε για να αρχίσετε να βλέπετε διαφορά στο σάκχαρό σας
Μελέτες
09/02/2026 - 15:34
Συνάντηση Πατούλη – Γεωργιάδη: Στο επίκεντρο η αύξηση της ιατρικής αμοιβής
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 15:20
Σκλήρυνση κατά πλάκας: Ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα νέας κλινικής δοκιμής για το fenebrutinib της Roche
Φάρμακο
09/02/2026 - 14:47
«Αγλαΐα Κυριακού»: Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών – Προσβλήθηκε από RSV
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 14:03
Αχαΐα: Σύλληψη κτηνοτρόφου για την παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 13:49
Συναγερμός ανακλήσεων σε όλη την Ευρώπη - Πασίγνωστα καλλυντικά περιέχουν απαγορευμένες ουσίες
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 13:38
Γεωργιάδης: Τι δήλωσε για την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά το 2026
Πολιτική Υγείας
09/02/2026 - 13:36
Η Ελλάδα αποκτά θεσμική φωνή στην Ευρώπη για τις κατ’ οίκον υπηρεσίες
Επιχειρείν
09/02/2026 - 13:29
Nεοεπικουρική θεραπεία: Σημαντικά τα αποτελέσματα από την αύξηση της χρήσης της στον καρκίνο
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 13:08
Ιλαρά: Αυτά είναι τα συμπτώματα που πρέπει να γνωρίζετε
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 12:49
Το Νο1 δημητριακό που χαρίζει μακροζωία
Ευ Ζην
09/02/2026 - 12:06
«Κάντε το εμβόλιο της ιλαράς» - Η έκκληση αξιωματούχου υγείας στις ΗΠΑ
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 11:34
Άρτα: Έπαθε ανακοπή την ώρα που θήλαζε – Αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή για το θάνατο 35χρονης
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 11:03
Γεωργιάδης για Μαρέβα Μητσοτάκη: «Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ, εμπιστεύθηκε το ΕΣΥ»
Πολιτική Υγείας
09/02/2026 - 10:45
Ανήλικη εντοπίστηκε μεθυσμένη στο λιμάνι του Ρεθύμνου
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 10:23
Καλλιθέα: «Μάχη» για τη ζωή της δίνει η 2χρονη που έπεσε σε συντριβάνι
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 10:10
Η καθημερινή συνήθεια που μπορεί να μειώσει σταδιακά τη διάρκεια ζωής σας
Μελέτες
09/02/2026 - 09:20
Ιός Νίπα: Τι είναι - Υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσει παγκόσμια πανδημία;
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 08:31
«Δίαιτα» 48 ωρών μόνο με βρώμη - Μείωση χοληστερίνης και βελτίωση του μεταβολισμού
Μελέτες
09/02/2026 - 07:47
Από το κακό στο χειρότερο η στελέχωση του ΕΣΥ - Αποκαρδιωτικά στοιχεία
Επικαιρότητα
09/02/2026 - 06:40
Πώς να ξεγελάσετε τον εγκέφαλό σας ώστε να κάνετε κάτι που αποφεύγετε
Ευ Ζην
09/02/2026 - 06:28

ΔΗΜΟΦΙΛΗ