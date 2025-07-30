Η απρόσμενη παρενέργεια της υπερκατανάλωσης καρπουζιού

Σε σπάνιες περιπτώσεις η υπερκατανάλωση καρπουζιού μπορεί να προκαλέσει απρόσμενες παρενέργειες.

«Μπορείτε να φάτε με ασφάλεια δύο μερίδες καρπουζιού την ημέρα, αλλά δεν είναι ποτέ καλή ιδέα να ακολουθήσετε μια δίαιτα που περιλαμβάνει μόνο ένα είδος τροφής», είχε δηλώσει παλαιότερα η διαιτολόγος Lara Whitson στην Κλινική Cleveland. «Η αποτοξίνωση με καρπούζι είναι μια μόδα, όπως και πολλές άλλες, η οποία μπορεί να στερήσει το σώμα σας από σημαντικά θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να λειτουργήσει σωστά», προσθέτει η ίδια.

Ενώ το καρπούζι μπορεί να είναι απίστευτα ενυδατικό και θρεπτικό, η κατανάλωσή του μπορεί επίσης να προκαλέσει πεπτικά προβλήματα, προειδοποιεί το μη κερδοσκοπικό ιατρικό κέντρο.

Θεωρείται τροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε «FODMAP», γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν ορισμένα σάκχαρα που μπορούν να προκαλέσουν εντερικό στρες. Το Johns Hopkins Medicine σημειώνει ότι οι δίαιτες χαμηλές σε FODMAP - ένας όρος που αναφέρεται σε δύσπεπτους υδατάνθρακες - έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν άτομα που πάσχουν από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Καρπούζι και ημικρανίες

Η Κλινική Cleveland προειδοποιεί επίσης ότι τα άτομα που είναι επιρρεπή σε ημικρανίες μπορεί να θέλουν να απέχουν από την κατανάλωση καρπουζιού. Αυτό συμβαίνει επειδή το καρπούζι περιέχει υψηλό επίπεδο τυραμίνης, ενός αμινοξέος που θα μπορούσε να τις πυροδοτήσει. Βρίσκεται επίσης σε χειροποίητα τυριά, επεξεργασμένα κρέατα, τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και αλκοόλ. Η λήψη ορισμένων φαρμάκων για τη θεραπεία της κατάθλιψης ενώ παράλληλα τρώτε τροφές πλούσιες σε τυραμίνη έχει επίσης συνδεθεί με επικίνδυνες αυξήσεις στην αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με την Κλινική Mayo.

Σε άλλες σπάνιες περιπτώσεις, το καρπούζι μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αντίδραση σε άτομα με αλλεργίες στα χόρτα ή το φυτό αμβροσία, σύμφωνα με το VeryWellHealth. «Τα άτομα με αλλεργίες στα χόρτα μπορεί να έχουν αντίδραση στα ροδάκινα, το σέλινο, τις ντομάτες, τα καρπούζια και τα πορτοκάλια. Όσοι έχουν αλλεργία στο φυτό αμβροσία μπορεί να έχουν συμπτώματα όταν τρώνε τροφές όπως μπανάνα, αγγούρι, πεπόνι και κολοκυθάκια», προειδοποιεί η Αμερικανική Ακαδημία Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας.

Τέλος, η Κλινική του Cleveland συμβουλεύει τα άτομα με διαβήτη να προσέχουν την ποσότητα καρπουζιού που καταναλώνουν.