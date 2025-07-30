ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Το Νο1 σημάδι ότι δεν λαμβάνετε αρκετό μαγνήσιο

Το Νο1 σημάδι ότι δεν λαμβάνετε αρκετό μαγνήσιο
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 30/07/2025 - 12:20

Οι ειδικοί θεωρούν το μαγνήσιο ως τον «κρυφό ήρωα» της διατροφής.

Το μαγνήσιο είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία. Βοηθά το σώμα να παράγει ενέργεια, ρυθμίζει το σάκχαρο στο αίμα και την αρτηριακή πίεση και υποστηρίζει τα νεύρα και τους μύες - συμπεριλαμβανομένης της καρδιάς.

Η γνώση των συμπτωμάτων έλλειψης μαγνησίου κρίνεται απαραίτητη. «Το μαγνήσιο είναι ένα από αυτά τα κρυφά μέταλλα που τροφοδοτούν αθόρυβα εκατοντάδες βασικές διεργασίες στο σώμα», λέει η Samantha Peterson, R.D., ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Simply Wellness.

Αν και η έλλειψη μαγνησίου είναι σπάνια, η έρευνα δείχνει σταθερά ότι το 48% των Αμερικανών προσλαμβάνει λιγότερο μαγνήσιο από ό,τι θα έπρεπε, σύμφωνα με τα NIH. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλοί καταναλωτές δεν τρώνε αρκετά λαχανικά, τα οποία είναι φυσικά πλούσια σε μαγνήσιο, εξηγεί η Erin Barrett, Ph.D., διευθύντρια καινοτομίας προϊόντων και επιστημονικών υποθέσεων στο Shaklee. Επίσης, πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα «απογυμνώνονται» από μέταλλα όταν ραφινάρονται.

Επιπλέον, ορισμένοι άνθρωποι χρειάζονται απλώς περισσότερο μαγνήσιο από άλλους, προσθέτει η Amy Davis, R.D.N., σύμβουλος διατροφής στο Live Conscious. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ηλικιωμένοι, άτομα με ορισμένα προβλήματα υγείας (όπως γαστρεντερικές παθήσεις, διαβήτη τύπου 2 και διαταραχές χρήσης ουσιών) και άτομα που λαμβάνουν ορισμένα φάρμακα - τα οποία μπορεί να δυσκολεύουν την απορρόφηση του μαγνησίου, σύμφωνα με το NIH.

Πώς θα καταλάβετε ότι πιθανόν έχετε έλλειψη μαγνησίου

Ένα από τα πρώτα συμπτώματα που χτυπούν «καμπανάκι» για την έλλειψη μαγνησίου είναι η ανεξήγητη κόπωση. Αν αισθάνεστε κουρασμένοι, αδύναμοι ή γενικά έχετε χαμηλή ενέργεια, μπορεί να φταίνε τα επίπεδα μαγνησίου σας.

«Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο για την παραγωγή ATP - του κύριου μορίου ενέργειας στα κύτταρα», επισημαίνει η Barrett. «Χωρίς αρκετή ποσότητα, το σώμα σας δεν μπορεί να παράγει ή να χρησιμοποιήσει ενέργεια αποτελεσματικά, γεγονός που μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε κουρασμένοι ή αδύναμοι», συμπληρώνει.

Αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια χαμηλού μαγνησίου. Και αν δυσκολεύεστε να διακρίνετε τη διαφορά μεταξύ της συνηθισμένης κόπωσης και της πραγματικής εξάντλησης, προσέξτε για «επίμονη κόπωση που δεν βελτιώνεται με την ξεκούραση», όπως υπογραμμίζουν οι ειδικοί.

