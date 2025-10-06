ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φαρμακοποιός προειδοποιεί: Το λάθος που κάνουμε με τα εσώρουχα – Κίνδυνος κακής υγιεινής

Ευ Ζην
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Δευτέρα, 06/10/2025 - 15:24

Το συρτάρι με τα εσώρουχά σας μπορεί να μην είναι τόσο καθαρό όσο νομίζετε.

Μία νέα μελέτη εστίασε στα εσώρουχα που φοράμε και κατά πόσο τηρούμε τους κανόνες υγιεινής.

Χρησιμοποιώντας ως δείγμα εκατομμύρια Βρετανούς, η μελέτη διαπίστωσε ότι φορούν τα εσώρουχά τους για χρόνια χωρίς να πετούν τα παλιά και να αγοράζουν καινούρια.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η φαινομενικά ακίνδυνη αυτή συνήθεια θα μπορούσε να αυξάνει «αθόρυβα» τον κίνδυνο λοιμώξεων, ερεθισμών και άλλων προβλημάτων υγείας.

Η μάρκα εσωρούχων Pour Moi διαπίστωσε ότι το παλαιότερο εσώρουχο που βρέθηκε στα συρτάρια των καταναλωτών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι κατά μέσο όρο «ηλικίας» δύο ετών και επτά μηνών, με περισσότερους από έναν στους έξι ενήλικες (16%) να παραδέχονται ότι εξακολουθούν να φορούν εσώρουχα «ηλικίας» άνω των πέντε ετών.

Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, η φαρμακοποιός Ana Carolina Goncalves προειδοποιεί ότι τα παλιά εσώρουχα μπορούν να γίνουν εστία αναπαραγωγής βακτηρίων και μυκήτων. Με την πάροδο του χρόνου, οι ίνες των υφασμάτων διασπώνται, διευκολύνοντας την παραμονή των μικροβίων ακόμη και μετά από το πλύσιμο. Αυτή η συσσώρευση, εξηγεί η φαρμακοποιός, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως άφθες, ερεθισμός του δέρματος, βακτηριακές κολπίτιδες, ακόμη και ουρολοιμώξεις (UTIs).

«Τα βακτήρια μπορούν να αρχίσουν να αναπτύσσονται στα εσώρουχα σχεδόν αμέσως μετά τη χρήση τους», λέει η Goncalves. «Τα στενά εσώρουχα μπορούν να επιδεινώσουν το πρόβλημα ειδικά στα άτομα που παράγουν φυσικά περισσότερα βακτήρια λόγω της γενετικής ή του τρόπου ζωής τους», προσθέτει.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης μια άλλη ανησυχητική τάση: σχεδόν τρεις στους δέκα (29%) Βρετανούς παραδέχονται ότι φορούν το ίδιο εσώρουχο περισσότερες από μία φορές χωρίς να το πλύνουν. Αυτό ισοδυναμεί με πάνω από 13,8 εκατομμύρια ενήλικες που κυκλοφορούν χωρίς φρεσκοπλυμένα εσώρουχα.

Η Goncalves εξηγεί ότι με το να ξαναφορέσετε τα εσώρουχα χωρίς να τα πλύνετε δίνετε στα βακτήρια χρόνο να πολλαπλασιαστούν. «Δεν πρέπει να φοράτε εσώρουχα για περισσότερο από μία ημέρα - οποιαδήποτε χρήση πέρα από αυτό αυξάνει τη συσσώρευση μικροβίων και τον κίνδυνο μόλυνσης», καταλήγει.

Ακόμα και η ίδια η ρουτίνα πλυσίματος μπορεί να παίξει ρόλο. Ορισμένα βακτήρια μπορούν να επιβιώσουν εάν τα ρούχα πλένονται σε χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κάτω από 30°C. Η χρήση απορρυπαντικού και το πλύσιμο μετά από κάθε χρήση βοηθά στην εξάλειψη των περισσότερων μικροβίων, αλλά οι ειδικοί συνιστούν τακτικά πλυσίματα σε ζεστό νερό, ανάλογα βέβαια και με το είδος του υφάσματος.

