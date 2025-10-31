ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κάθε πότε πρέπει να ταΐζετε τη γάτα σας

Κάθε πότε πρέπει να ταΐζετε τη γάτα σας
Παρασκευή, 31/10/2025 - 06:30

Η ποσότητα και η συχνότητα των γευμάτων εξαρτώνται από την ηλικία, την υγεία και τις προτιμήσεις της γάτας σας.

Η σωστή διατροφή είναι καθοριστική για τη συνολική υγεία και τη μακροζωία μιας γάτας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι οι διατροφικές ανάγκες είναι διαφορετικές από γάτα σε γάτα, ενώ ακόμα και οι ανάγκες της ίδιας γάτας δεν παραμένουν σταθερές, αλλά μεταβάλλονται ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο δραστηριότητας και τυχόν προβλήματα υγείας.

Δείτε παρακάτω όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τη διατροφή της γάτας σας, σύμφωνα με τους ειδικούς του Κτηνιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου του Κορνέλ.

Η ηλικία της γάτας παίζει ρόλο

Τα μικρά γατάκια, κάτω του ενός έτους, χρειάζονται περισσότερη τροφή ανά κιλό σωματικού βάρους σε σχέση με τις ενήλικες γάτες, γιατί αναπτύσσονται γρήγορα. Γι’ αυτό, πρέπει να τρέφονται πιο συχνά μέσα στην ημέρα. Μέχρι την ηλικία των έξι μηνών, τρία γεύματα την ημέρα θεωρούνται ιδανικά. Από τους έξι μήνες έως τον έναν χρόνο, συνήθως αρκούν δύο γεύματα την ημέρα.

Όταν η γάτα ενηλικιωθεί, δηλαδή περίπου στον έναν χρόνο, μπορείτε να την ταΐζετε μία ή δύο φορές την ημέρα. Οι ηλικιωμένες γάτες (άνω των 10 ετών) μπορούν να διατηρήσουν το ίδιο πρόγραμμα, εκτός αν ο κτηνίατρος προτείνει κάτι διαφορετικό.

Η υγεία της γάτας έχει σημασία

Οι γάτες με συγκεκριμένα προβλήματα υγείας μπορεί να χρειάζονται ειδική διατροφή. Οι διαβητικές γάτες, για παράδειγμα, ωφελούνται από μια διατροφή με περιορισμένη ποσότητα υδατανθράκων, ενώ όσες πάσχουν από προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσο χρειάζονται τροφή με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φώσφορο.

Αν η γάτα σας έχει περιοδοντική νόσο, κάτι που είναι πολύ συχνό, μπορεί να δυσκολεύεται να μασήσει ξηρή τροφή. Σε αυτή την περίπτωση, προτιμήστε υγρή τροφή ή επιλέξτε ξηρή με μικρότερους κόκκους, ή προσθέστε λίγο νερό για να τη μαλακώσετε.

Υπάρχει «καλύτερη» τροφή για τη γάτα σας;

Το πιο σημαντικό είναι η διατροφή της γάτας σας να είναι πλήρης και ισορροπημένη. Υπάρχουν πολλές ποιοτικές υγρές και ξηρές τροφές που καλύπτουν αυτές τις προϋποθέσεις.

Η υγρή τροφή περιέχει περίπου 70-80% νερό και μπορεί να προσφέρεται συνδυαστικά ή αντί της ξηρής. Πολλές γάτες τη βρίσκουν πιο νόστιμη και μπορεί να τρώνε περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται, αν έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή, κάτι που μπορεί να συμβεί και με την ξηρή τροφή.

Αυτός είναι και ο λόγος που για τις περισσότερες γάτες δε συστήνεται η πρακτική της «ελεύθερης σίτισης», καθώς μπορεί να οδηγήσει σε υπερφαγία και αύξηση του βάρους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες βασίζονται στις ανάγκες μιας «μέσης» γάτας, γι’ αυτό αν η δική σας γάτα είναι πιο ήρεμη ή κινείται λιγότερο, μπορεί να χρειάζεται μικρότερη ποσότητα. Αντίθετα, μια πιο δραστήρια γάτα χρειάζεται συνήθως περισσότερες θερμίδες για να διατηρήσει καλή φυσική κατάσταση.

Παράλληλα, όλες οι γάτες πρέπει να έχουν πάντα διαθέσιμο καθαρό νερό, όμως αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό για όσες τρώνε μόνο ξηρή τροφή, ειδικά αν έχουν τάση για προβλήματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος.

