Τι να κάνετε σήμερα αν χθες βράδυ φάγατε πολλή ζάχαρη

Σύμφωνα με τους διαιτολόγους, εάν φάγατε πολλή ζάχαρη χθες βράδυ, υπάρχουν μερικά βήματα που καλό είναι να ακολουθήσατε.

Αν και η ζάχαρη στην ουσία προσφέρει «κενές θερμίδες», η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, εφόσον βέβαια δε γίνεται υπερκατανάλωση.

Φυσικά, ακόμα και όσοι προσέχουν πολλοί τη διατροφή τους, ορισμένες φορές θα απολαύσουν μια μεγαλύτερη ποσότητα γλυκού από τη συνηθισμένη. Μια τέτοια «παρεκτροπή» δε επιφέρει κάποια ουσιώδη αλλαγή ούτε στην υγεία σας αλλά ούτε και στα κιλά σας, εφόσον γίνεται σποραδικά και έπειτα επανέρχεστε στο φυσιολογικό πρόγραμμα διατροφής σας.

Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι νιώθουν φούσκωμα, ενοχές και άγχος την επόμενη μέρα. Τι πρέπει να κάνετε σε αυτή την περίπτωση;

Παρότι είναι πολύ πιθανό να νιώσετε την έντονη ανάγκη να περιορίσετε θερμίδες, να κόψετε τους υδατάνθρακες ή ακόμη και να καταφύγετε σε κάποια «αποτοξίνωση», οι διαιτολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι η πιο σωστή προσέγγιση είναι να το αφήσετε πίσω σας και να επιστρέψετε στη συνηθισμένη σας ρουτίνα, χωρίς να καταφύγετε σε ακραίες λύσεις που συνήθως κάνουν περισσότερο κακό παρά καλό.

Τι πρέπει να κάνετε πρώτα αν χθες φάγατε πολλή ζάχαρη

Είναι λογικό να σκέφτεστε ότι ο καλύτερος τρόπος να «διορθώσετε» μια βραδιά με πολλή ζάχαρη είναι να γίνετε πιο αυστηροί με τη διατροφή σας την επόμενη ημέρα, όμως αυτή η προσέγγιση μπορεί εύκολα να σας εγκλωβίσει σε έναν φαύλο κύκλο περιορισμού και υπερκατανάλωσης. Για αυτόν τον λόγο, είναι προτιμότερο να το αφήσετε πίσω σας και να επιστρέψετε στο καθημερινό σας πρόγραμμα, χωρίς υπερβολές.

«Αντισταθείτε στην ανάγκη να αναιρέσετε τη ζάχαρη με ακόμη περισσότερους περιορισμούς», ανέφερε η διαιτολόγος Marissa Beck, εξηγώντας ότι είναι σημαντικό να επιστρέψετε σε μια ρουτίνα που περιλαμβάνει επαρκή αυτοφροντίδα, να δώσετε προσοχή στα σήματα πείνας και κορεσμού και να φροντίσετε να καταναλώνετε τακτικά γεύματα και σνακ που περιλαμβάνουν όλα τα μακροθρεπτικά συστατικά.

«Όταν δίνετε έμφαση στην ισορροπία και στη σωστή θρέψη του οργανισμού σας, μπορείτε να συνεχίσετε την καθημερινότητά σας με τρόπο που υποστηρίζει τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική σας υγεία, χωρίς να μπαίνετε σε φαύλους κύκλους», πρόσθεσε η ίδια.

Το πρώτο και πιο ουσιαστικό βήμα είναι να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ένα θρεπτικό πρωινό πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, ώστε να δώσετε από νωρίς τον σωστό τόνο στη διατροφή σας. Αν και μπορεί να πιστεύετε ότι η παράλειψη του πρωινού θα βοηθήσει να «ισοφαρίσετε» τη ζάχαρη που καταναλώσατε το προηγούμενο βράδυ, στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο, καθώς ένα πρωινό με υψηλή θρεπτική αξία συμβάλλει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, σας δίνει ενέργεια και σας βοηθά να ανταποκριθείτε καλύτερα στις απαιτήσεις της ημέρας. Επιπλέον, μπορεί να μειώσει τις λιγούρες και την πιθανότητα υπερκατανάλωσης αργότερα μέσα στην ημέρα, αποτρέποντας την επανάληψη του ίδιου μοτίβου.

Στη συνέχεια, είναι σημαντικό να φροντίσετε να καταναλώνετε ισορροπημένα γεύματα και σνακ καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντί να παραλείπετε γεύματα στην προσπάθεια να «αντισταθμίσετε» την υπερκατανάλωση. Όταν ο οργανισμός στερείται τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, ενεργοποιούνται μηχανισμοί που αυξάνουν την πείνα, γεγονός που συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερη κατανάλωση τροφής αργότερα μέσα στην ημέρα και τελικά ενισχύει τον ίδιο φαύλο κύκλο.

Γιατί είναι σημαντικό να επιστρέψετε στη ρουτίνα σας

Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν θέση οι δίαιτες, οι αποτοξινώσεις ή ο αυστηρός περιορισμός θερμίδων, καθώς τέτοιες πρακτικές συνήθως οδηγούν σε έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο όπου ο περιορισμός καταλήγει σε υπερφαγία και η υπερφαγία οδηγεί ξανά σε περιορισμό. Αντί γι’ αυτό, είναι πιο ουσιαστικό να δείξετε κατανόηση στον εαυτό σας, να καταναλώσετε ένα ισορροπημένο γεύμα και να διακόψετε αυτόν τον κύκλο πριν παγιωθεί.

Η διαιτολόγος Alexis Silver είπε στο Eating Well ότι συχνά συνδέει αυτή την κατάσταση με τη συνολική εικόνα της σχέσης που έχει κάποιος με το φαγητό, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες περιόδους της ζωής είναι απολύτως φυσιολογικό να καταναλώνει κανείς περισσότερη ζάχαρη, νάτριο ή λιπαρά. Ωστόσο, αυτό που καθορίζει πραγματικά την υγεία είναι οι συνολικές συνήθειες και ο τρόπος ζωής, υπενθυμίζοντας ότι όλοι είναι άνθρωποι και τέτοιες καταστάσεις είναι αναμενόμενες.

Άλλες συμβουλές και στρατηγικές

Πέρα από τη σωστή θρέψη και τη διατήρηση τακτικών γευμάτων και σνακ, υπάρχουν και ορισμένες πρακτικές κινήσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε τόσο τα σωματικά όσο και τα συναισθηματικά συμπτώματα που μπορεί να προκύψουν, διευκολύνοντας την επιστροφή σας στη ρουτίνα.

Βγείτε για περπάτημα, καθώς η ήπια σωματική δραστηριότητα μπορεί να συμβάλει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και ταυτόχρονα να σας βοηθήσει να καθαρίσετε το μυαλό σας και να νιώσετε καλύτερα. Η διαιτολόγος Lisa Andrews ανέφερε ότι μια βραδιά υπερβολής δεν πρόκειται να καταστρέψει την υγεία σας, όμως η κίνηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάθεσή σας, ειδικά αν αισθάνεστε δυσφορία μετά από υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης.

Φροντίστε να παραμένετε ενυδατωμένοι, καθώς, παρότι το νερό δεν έχει κάποια «μαγική» ιδιότητα ούτε μπορεί να αναιρέσει τη ζάχαρη που καταναλώσατε, παίζει σημαντικό ρόλο στην πέψη και στη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Αν αισθάνεστε φούσκωμα ή κόπωση, αξίζει να γνωρίζετε ότι πολλές φορές αυτά τα συμπτώματα σχετίζονται περισσότερο με την αφυδάτωση παρά με την ίδια τη ζάχαρη.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να δείξετε κατανόηση στον εαυτό σας και να προσπαθήσετε να κατανοήσετε τι ακριβώς οδήγησε σε αυτή τη συμπεριφορά, αντί να επικεντρώνεστε σε ενοχές.

Δεν υπάρχουν «καλές» ή «κακές» τροφές, ούτε λόγος να νιώθετε ντροπή για το τι ή πόσο φάγατε, καθώς η κατανάλωση τροφής δεν αποτελεί ηθική πράξη. Μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτογνωσία, αναγνωρίζοντας αν για παράδειγμα επηρέασε μια δύσκολη ημέρα, η βαρεμάρα ή απλώς το γεγονός ότι το φαγητό ήταν ιδιαίτερα απολαυστικό. Αυτή η κατανόηση σας βοηθά να κάνετε διαφορετικές επιλογές την επόμενη φορά που θα βρεθείτε σε παρόμοια κατάσταση, ενώ αν τα επεισόδια υπερφαγίας εμφανίζονται συστηματικά, είναι σκόπιμο να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία υγείας.