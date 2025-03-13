Πόσο καλά γερνάει το σώμα σας - Δείτε με ποια άσκηση θα το μάθετε

Η άσκηση στο ένα πόδι που μπορείτε να αξιολογήσετε πόσο καλά γερνάτε.

Μελέτη αποκάλυψε ότι η άσκηση με ισορροπία στο ένα πόδι (μονόπλευρη στάση) μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια τον ρυθμό της νευρομυϊκής μας γήρανσης.

Το νευρομυϊκό σύστημα περιλαμβάνει όλους τους μύες και τα νεύρα του σώματος και φαίνεται να φθίνει με την ηλικία, επηρεάζοντας κάθε κίνηση που κάνουμε. Είναι σημαντικό να δίνουμε προσοχή στο νευρομυϊκό σύστημα, ειδικά μετά την ηλικία των 50 ετών, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε μια ενεργή ζωή.

Τα καλά νέα είναι ότι καθένας από εμάς μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργικότητα του σώματός του εάν αυτό το τεστ ισορροπίας δείξει κάποιο πρόβλημα.

Μια ομάδα ερευνητών από την Κλινική Mayo στο Ρότσεστερ, καθώς από την Κίνα και την Ταϊβάν, ζήτησαν από 40 συμμετέχοντες να εκτελέσουν τις ακόλουθες ασκήσεις για όσο περισσότερο μπορούσαν. Ο στόχος ήταν να διατηρήσουν τη στάση για 30 δευτερόλεπτα.

Οι ασκήσεις που κλήθηκαν να εκτελέσουν:

Σταθείτε και στα 2 πόδια με ανοιχτά μάτια

Σταθείτε και στα 2 πόδια με κλειστά μάτια

Σταθείτε στο ένα πόδι με κλειστά μάτια

Σταθείτε στο άλλο πόδι με ανοιχτά μάτια

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι δυσκολεύονταν να διατηρήσουν τη στάση για όσο διάστημα μπορούσαν οι νεότεροι.

Επιπλέον, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η διάρκεια την οποία κάποιος μπορούσε να κρατήσει αυτές τις θέσεις ήταν ο πιο σημαντικός δείκτης της διαδικασίας γήρανσης.

Η διατήρηση της ισορροπίας στο ένα πόδι απαιτεί σημαντική νοητική συγκέντρωση. Επομένως, η εξάσκηση αυτής της στάσης μπορεί να βελτιώσει γνωστικές λειτουργίες, όπως η προσοχή, η μνήμη και η χωρική αντίληψη.

Αυτή η πνευματική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τους ηλικιωμένους, καθώς βοηθά στη διατήρηση της διανοητικής οξύτητας και εγρήγορσης.

Η στάση στο ένα πόδι (unipedal stance), είναι μια εξαιρετική άσκηση για τη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας. Η διατήρηση της ισορροπίας στο ένα πόδι απαιτεί τον συντονισμό διαφόρων μυϊκών ομάδων και νεύρων, καθιστώντας την μια ολοκληρωμένη άσκηση για ολόκληρο το σώμα.

Η βελτίωση της ισορροπίας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πτώσεων και τραυματισμών, ειδικά στους ηλικιωμένους. Επιπλέον, αυτή η άσκηση ενισχύει τους μύες του πυρήνα, οι οποίοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σταθερότητα και τη σωστή στάση του σώματος.

Η εκτέλεση της άσκησης μπορεί επίσης να υποστηρίξει την υγεία των αρθρώσεων, προάγοντας τη σωστή ευθυγράμμιση και τα σωστά μοτίβα κίνησης. Ενεργοποιεί τους σταθεροποιητικούς μύες γύρω από τις αρθρώσεις, ιδιαίτερα στους αστραγάλους, τα γόνατα και τους γοφούς. Η ενδυνάμωση αυτών των μυών μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη προβλημάτων των αρθρώσεων και στη βελτίωση της συνολικής λειτουργίας τους.

Πρόκειται για μια εύκολη άσκηση που μπορεί να εκτελεστεί οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.

Η σωστή στάση είναι σημαντική

«Η σωστή στάση απαιτεί ουδέτερη θέση της σπονδυλικής στήλης και δυνατό πυρήνα», συμβουλεύει η Anita Mirchandani, πιστοποιημένη γυμνάστρια. «Απόφυγε να γέρνεις προς τη μία πλευρά για να αντισταθμίσεις το βάρος σου. Διατήρησε τα πόδια σου στο άνοιγμα των γοφών, μοίρασε το βάρος σου ομοιόμορφα και κράτα το βλέμμα σου μπροστά», συμπληρώνει η Dr. Mirchandani.

Δείτε το σχετικό βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=Jvv7BFG3rPI}