Απώλεια όσφρησης: «Καμπανάκι» για πρόωρο θάνατο και άνοια

Η όσφρηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την γεύση. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery διαπίστωσε ότι τα προβλήματα στην αίσθηση της όσφρησης σχετίζονται σημαντικά με αυξημένη θνησιμότητα σε ηλικιωμένους.

Τα ευρήματα, βασισμένα σε δεδομένα από περισσότερους από 2.500 συμμετέχοντες στη Σουηδική Εθνική Μελέτη για τη Γήρανση και τη Φροντίδα στο Kungsholmen, υποδηλώνουν ότι οι έλεγχοι της όσφρησης θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πολύτιμος πρώιμος δείκτης ευρύτερης επιδείνωσης της υγείας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε λανθασμένη απάντηση σε ένα τεστ αναγνώρισης οσμών με 16 ερωτήσεις συνδέθηκε με αύξηση 6% στον κίνδυνο θνησιμότητας από κάθε αιτία σε διάστημα έξι ετών και αύξηση 5% σε διάστημα 12 ετών.

Οι ισχυρότερες συσχετίσεις παρατηρήθηκαν για θανάτους που σχετίζονται με νευροεκφυλιστικές, καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις. Η μελέτη αναγνώρισε την άνοια ως τον σημαντικότερο διαμεσολαβητή στη σχέση μεταξύ της οσφρητικής απώλειας και της θνησιμότητας, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το ένα τέταρτο του παρατηρούμενου κινδύνου. Η ευθραυστότητα και ο υποσιτισμός έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η αίσθηση της όσφρησης είναι κάτι περισσότερο από μια αισθητηριακή λειτουργία - είναι ένα παράθυρο στη συνολική υγεία και την ανθεκτικότητα στη γήρανση. Οι οσφρητικές εξετάσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ατόμων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο γνωστικής και σωματικής παρακμής, πολύ πριν εμφανιστούν άλλα συμπτώματα», λέει η Ingrid Ekström, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Κέντρο Έρευνας Γήρανσης (ARC), Τμήμα Νευροβιολογίας, Επιστημών Φροντίδας και Κοινωνίας στη Σουηδία, και μία από τους ερευνητές της μελέτης.

Η μελέτη υπογραμμίζει την αυξανόμενη αναγνώριση της οσφρητικής λειτουργίας ως κρίσιμου, αλλά υποτιμημένου βιοδείκτη στη γεροντολογική φροντίδα. Οι ειδικοί ζητούν μεγαλύτερη εστίαση στις δοκιμές όσφρησης στις συνήθεις αξιολογήσεις υγείας των ηλικιωμένων, παράλληλα με τους ελέγχους όρασης και ακοής. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει να γερνάει, αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν τις δυνατότητες των απλών, μη επεμβατικών δοκιμών όσφρησης για την υποστήριξη στρατηγικών έγκαιρης παρέμβασης και τη βελτίωση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων σε ηλικιωμένους πληθυσμούς.