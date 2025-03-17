ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η άσκηση ενδυνάμωσης συμβάλλει στην διαχείριση της αϋπνίας στους ηλικιωμένους

Μελέτες
Η άσκηση ενδυνάμωσης συμβάλλει στην διαχείριση της αϋπνίας στους ηλικιωμένους
Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 17/03/2025 - 06:28

Μια νέα μελέτη αναφέρει ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να είναι η καλύτερη μορφή άσκησης για τους ηλικιωμένους.

Προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι έως και το 50% των ηλικιωμένων παγκοσμίως έχουν δυσκολίες στον ύπνο και ότι δεν είναι ασυνήθιστο οι ενήλικες άνω των 60 ετών να εμφανίζουν αϋπνία.

Η αϋπνία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για διάφορα προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις, κατάθλιψη, γνωστική εξασθένηση, άνοια και κίνδυνο πτώσεων.

Υπάρχουν αρκετές αλλαγές στον τρόπο ζωής που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αϋπνίας, όπως η αποφυγή της καφεΐνης λίγες ώρες πριν από τον ύπνο, η τήρηση ενός σταθερού προγράμματος ύπνου, η διαχείριση του στρες και η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, φαίνεται ότι η προπόνηση ενδυνάμωσης μπορεί να είναι η καλύτερη μορφή άσκησης για τη θεραπεία της αϋπνίας στους ηλικιωμένους.

Ποια μορφή άσκησης είναι η καλύτερη για έναν ποιοτικό ύπνο;

Για τη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 24 προηγούμενες μελέτες και κλινικές δοκιμές, που αφορούσαν περισσότερους από 2.000 ενήλικες ηλικίας 60 ετών και άνω, οι οποίοι είχαν διαγνωστεί με αϋπνία.

Η πλειονότητα των μελετών είχε διεξαχθεί στην Ασία, καθώς και στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική.

ασκηση ηλικιωμενοι αυπνια

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε πέντε τύπους άσκησης:

  • Αερόβια άσκηση, όπως χορός, ποδηλασία, κολύμβηση και γρήγορο περπάτημα.
  • Ασκήσεις με το βάρος του σώματος, όπως κάμψεις στον τοίχο.
  • Ασκήσεις ισορροπίας, όπως ανεβοκατεβάσματα σε σκαλοπάτια.
  • Ασκήσεις ευλυγισίας, όπως η γυμναστική.
  • Συνδυαστικές ασκήσεις, όπως η γιόγκα και το πιλάτες.

Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ακολουθούσαν άσκηση ήπιας έως μέτριας ή μόνο μέτριας έντασης, κατά μέσο όρο 50 λεπτών.

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες γυμνάζονταν δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ τα προγράμματα άσκησης διήρκεσαν κατά μέσο όρο 14 εβδομάδες.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τον Δείκτη Ποιότητας Ύπνου του Πίτσμπουργκ (PSQI) ως μέτρο για την αξιολόγηση της ποιότητας του ύπνου των συμμετεχόντων.

Μετά την ανάλυση των δεδομένων, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι:

  • Όσοι ακολουθούσαν ένα συνδυαστικό πρόγραμμα άσκησης βελτίωσαν σημαντικά τη βαθμολογία τους στον PSQI κατά 2,35 μονάδες.
  • Όσοι επικεντρώθηκαν σε αερόβιες ασκήσεις μείωσαν τη βαθμολογία τους κατά 4,36 μονάδες.
  • Η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε σε όσους έκαναν προπόνηση ενδυνάμωσης και αντίστασης, οι οποίοι βελτίωσαν τη βαθμολογία τους κατά 5,75 μονάδες.

«Γνωρίζουμε ότι η μειωμένη ποιότητα ύπνου επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και γνωστική απόδοση. Έχουμε αποδείξεις ότι η βελτίωση του ύπνου ενισχύει προβλέψιμα τη σωματική και γνωστική απόδοση», ανέφεραν οι ερευνητές.

«Μιλάω συχνά με τους μεσήλικες και ηλικιωμένους ασθενείς μου για τη σημασία της καταπολέμησης της σαρκοπενίας, της πρόληψης των πτώσεων και του προστατευτικού ρόλου της άλιπης μυϊκής μάζας σε καταστάσεις υγείας. Αυτή η μελέτη υποστηρίζει περαιτέρω τη σημασία της προπόνησης αντίστασης, εκτός από την καρδιοαναπνευστική άσκηση, καθώς και την προπόνηση ισορροπίας και ευλυγισίας», επισήμανε ο Vernon Williams, αθλητικός νευρολόγος.

Η εύρεση νέων τρόπων αντιμετώπισης της αϋπνίας στους ηλικιωμένους είναι ζωτικής σημασίας για πολλούς λόγους, καθώς επηρεάζει τόσο την ατομική ευεξία όσο και τη δημόσια υγεία.

Η αϋπνία μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής, οδηγώντας σε κόπωση κατά τη διάρκεια της ημέρας, ευερεθιστότητα, δυσκολία συγκέντρωσης και μειωμένη απόλαυση των καθημερινών δραστηριοτήτων.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/03/2025 - 00:55

