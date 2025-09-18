ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κορωνοϊός: Τι υποστηρίζει νέα μελέτη για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων

Μελέτες
Κορωνοϊός: Τι υποστηρίζει νέα μελέτη για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Πέμπτη, 18/09/2025 - 18:38

Νέα μελέτη φέρνει για ακόμη μία φορά στο προσκήνιο τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού.

Τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού βρέθηκαν στο επίκεντρο πολλαπλών συζητήσεων τόσο για την αποτελεσματικότητά τους κατά του ιού που προκαλεί τον Covid όσο και για τις πιθανές παρενέργειες ή τους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν για ορισμένες ομάδες ασθενών.

Η συζήτηση και η έρευνα για τα εμβόλια κατά του κορωνοϊού συνεχίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, μία νέα μελέτη, αυτή τη φορά από Ιάπωνες ερευνητές υποστηρίζει ότι, ενώ τα εμβόλια mRNA των Pfizer και Moderna αναμφίβολα απέτρεψαν σοβαρές ασθένειες, η ανοσοποιητική προστασία μειώθηκε πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.

Αναλύοντας δεδομένα για αντισώματα από περισσότερους από 2.500 ενήλικες, η ομάδα των ερευνητών διαπίστωσε ότι σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες στη μελέτη παρουσίασαν «ταχεία» μείωση της ανοσίας εντός εννέα μηνών από την ενισχυτική δόση.

Τα ποσοστά μόλυνσης από Covid ήταν επίσης περίπου 15% υψηλότερα σε αυτήν την ομάδα σε σύγκριση με εκείνους των οποίων τα επίπεδα αντισωμάτων παρέμειναν υψηλά. Οι ειδικοί χαρακτήρισαν τα ευρήματα «σημαντικά» και δήλωσαν ότι υποδεικνύουν την ανάγκη για περισσότερες «εξατομικευμένες στρατηγικές εμβολιασμού» για να παραμένουν οι άνθρωποι προστατευμένοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ανάγκη για περαιτέρω έρευνα

Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποίησαν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να εξηγηθεί γιατί τα εμβόλια, φαίνεται να προκαλούν ασθενέστερες αντιδράσεις σε ορισμένα άτομα. Η νέα τεχνολογία mRNA στα εμβόλια, εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2005, με τα εμβόλια Pfizer-BioNTech και Moderna Covid να είναι τα πρώτα αυτού του είδους, που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως.

Στη συγκεκριμένη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν τα αντισώματα από 2.526 άτομα στη Φουκουσίμα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μεταξύ Απριλίου 2021 και Νοεμβρίου 2022. Όλοι οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν λάβει δύο δόσεις και μια αναμνηστική δόση είτε του εμβολίου Pfizer (BNT162b2) είτε του εμβολίου Moderna (mRNA–1273).

Κατά τη διάρκεια 18μηνης παρακολούθησης, η ομάδα εντόπισε τέσσερα ξεχωριστά πρότυπα ανοσολογικής απόκρισης μετά από την αναμνηστική δόση. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες διατήρησαν υψηλά επίπεδα αντισωμάτων με την πάροδο του χρόνου. Περίπου το 19% αν και ξεκίνησε με υψηλά αντισώματα, αυτά μειώθηκαν γρήγορα. Ένα επιπλέον 28% παρήγαγε λίγα αντισώματα που επίσης μειώθηκαν γρήγορα. Τέλος, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες διατήρησαν μία «ενδιάμεση» κατάσταση αντίδρασης όσον αφορά τα αντισώματά τους.

Συνοψίζοντας, σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες στη μελέτη έχασαν σημαντικά αντισώματα μέσα σε μόλις εννέα μήνες από την αναμνηστική δόση.

Οι ερευνητές περιέγραψαν τη διαφορά στα ποσοστά μόλυνσης από Covid ως «μέτρια». Αλλά ενώ το 5,2% των συμμετεχόντων με ανθεκτικά αντισώματα μολύνθηκαν, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 6% μεταξύ των ατόμων με γρήγορη μείωση στα αντισώματα - μια σχετική αύξηση περίπου 14%. Εντός τριών μηνών από την αναμνηστική δόση, ένας στους πέντε σε αυτές τις κατηγορίες είχε κολλήσει Covid, αριθμός ο οποίος αυξήθηκε στο μισό μέσα σε έξι μήνες. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ομάδα με τα ανθεκτικά αντισώματα ήταν ένας στους πέντε.

Γράφοντας στο Science Translational Medicine, η ομάδα από το Πανεπιστήμιο Nagoya ανέφερε ότι ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη μελέτη δεν «διατήρησαν τα επίπεδα αντισωμάτων τους σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τον αναμνηστικό εμβολιασμό».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 17:49

