Κλείνουν παραλίες στη Μεσόγειο: Έφτασε ο «Πορτογάλος πολεμιστής» που μοιάζει με μέδουσα

Ανησυχία έχει προκληθεί στη Γαλλία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, καθώς πολλές παραλίες νοτιοδυτικά της χώρας έκλεισαν μετά την εμφάνιση ενός θαλάσσιου πλάσματος που μοιάζει με μέδουσα αλλά είναι πολύ πιο επικίνδυνο.

Πρόκειται για τον «Πορτογάλο Παλαιστή», γνωστό στο εξωτερικό ως Man o’ War ή Physalia physalis, ένα θαλάσσιο πλάσμα που αναγνωρίζεται από τη γεμάτη αέρα ουροδόχο κύστη. Το δηλητήριο του μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, εμετό και αναπνευστική δυσχέρεια.

Με τα πλοκάμια του που φτάνουν σε μήκος τα 20 μέτρα, το συγκεκριμένο ζώο μπορεί να σκοτώσει μικρά θαλάσσια πλάσματα, ενώ σε ορισμένες πιο σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να σκοτώσει ακόμα και άνθρωπο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως δεν πρέπει να αγγίζουμε το πλάσμα με γυμνά χέρια. Εφόσον κάποιος τσιμπηθεί, πρέπει να ζητήσει ιατρική συμβουλή.

Αν και συνήθως βρίσκονται σε τροπικά ύδατα τα τελευταία χρόνια το θαλάσσιο πλάσμα εμφανίζεται αρκετά συχνά στις ακτές του Ατλαντικού. Επιστήμονες εκτιμούν πως ο Πορτογάλος Πολεμιστής αλλάζει συνήθειες εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των ωκεανών.

{https://www.youtube.com/watch?v=9ITV471Uowg}

Τι είναι ο Πορτογάλος Παλαιστής που ξεβράστηκε στις γαλλικές ακτές

Σύμφωνα με την αμερικανική ωκεανολογική υπηρεσία National Ocean Service, ο Πορτογάλος Παλαιστής μοιάζει με μέδουσα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα είδος σιφωνοφόρου — μια κατηγορία θαλάσσιων οργανισμών που συγγενεύουν με τις μέδουσες.

Αυτό που το κάνει ξεχωριστό είναι ότι δεν πρόκειται για έναν μόνο οργανισμό, αλλά για μια αποικία από εξειδικευμένα, γενετικά πανομοιότυπα άτομα, γνωστά ως ζωοειδή (zooids), τα οποία συνεργάζονται μεταξύ τους και λειτουργούν σαν ένας ενιαίος οργανισμός. Κάθε ζωοειδές έχει τον δικό του ρόλο: κάποιο φροντίζει για την πλεύση, κάποιο για τη σύλληψη της τροφής, άλλο για τη χώνευση και άλλο για την αναπαραγωγή.

Το συγκεκριμένο είδος απαντάται κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές θάλασσες και κινείται μόνο με τη βοήθεια των ανέμων και των θαλάσσιων ρευμάτων. Μάλιστα, δεν είναι σπάνιο να τα δείτε να επιπλέουν σε ομάδες που ξεπερνούν τα 1.000 άτομα.

Ονομάστηκε έτσι επειδή θυμίζει ιστιοφόρο πολεμικό πλοίο του 18ου αιώνα. Το πλωτό του τμήμα — ένα είδος φούσκας που μοιάζει με μπαλόνι — μπορεί να έχει μπλε, μοβ ή ροζ χρώμα και υψώνεται μέχρι και 15 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του νερού.

Κάτω από αυτό κρέμονται μακριά πλοκάμια και πολύποδες, τα οποία κατά μέσο όρο φτάνουν τα 10 μέτρα μήκος, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ξεπερνούν και τα 30 μέτρα. Τα πλοκάμια είναι γεμάτα με κνιδοκύστες — μικροσκοπικές κάψουλες που περιέχουν σωληνάκια με αγκίστρια και δηλητήριο, ικανά να παραλύσουν ή και να σκοτώσουν μικρά ψάρια και καρκινοειδή.

Για τον άνθρωπο, το τσίμπημα δεν είναι συνήθως θανατηφόρο, είναι όμως εξαιρετικά επώδυνο και προκαλεί έντονους ερεθισμούς και κοκκινίλες στο δέρμα.

{https://x.com/thisiscolossal/status/748245269632983044}