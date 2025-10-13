ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Γνωστό αντισηπτικό ανακαλείται από την ελληνική αγορά – Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Επικαιρότητα
Γνωστό αντισηπτικό ανακαλείται από την ελληνική αγορά – Η ανακοίνωση του ΕΟΦ
roger vaughan / Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 13/10/2025 - 15:20

Γιατί ανακλήθηκε το συγκεκριμένο αντισηπτικό χεριών και επιφανειών.

Ένα αντισηπτικό χεριών και επιφανειών ανακαλείται από την ελληνική αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πρόκειται για το προϊόν «EUROSEPT PLUS 71% ισοπροπυλική αλκοόλη/7% αιθυλική αλκοόλη». Η απόφαση της ανάκλησής του λήφθηκε έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

Ανάκληση παρτίδας του αντισηπτικού χεριών & επιφανειών EUROSEPT PLUS 71% ισοπροπυλική αλκοόλη/7% αιθυλική αλκοόλη

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: EUROCHEM ABEE

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)

2. Την υπ΄αριθμ 84-25 Έκθεση της Διεύθυνσης Εργαστηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 0025253 του αντισηπτικού χεριών & επιφανειών EUROSEPT PLUS 71% ισοπροπυλική αλκοόλη/7% αιθυλική αλκοόλη, διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Εργαστηρίων του ΕΟΦ σε δείγμα του προϊόντος δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές του ως προς την ισοπροπανόλη που υπερβαίνει το ποσοστό που αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος.

Η εταιρεία EUROCHEM ABEE, ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος, οφείλει να αποσύρει από την αγορά την εν λόγω παρτίδα του προϊόντος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τίθενται υπόψη του ΕΟΦ.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καρκίνος του μαστού: Τα άγνωστα συμπτώματα που πρέπει να ξέρετε
Καρκίνος του μαστού: Τα άγνωστα συμπτώματα που πρέπει να ξέρετε 14 Οκτωβρίου 2025
Μεσογειακή Διατροφή: Οι 2 μικρές αλλαγές που μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο του διαβήτη 13 Οκτωβρίου 2025
Μεσογειακή Διατροφή: Οι 2 μικρές αλλαγές που μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο του διαβήτη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Marks and Spencer: Αποσύρεται από την αγορά κούπα για καπουτσίνο

Marks and Spencer: Αποσύρεται από την αγορά κούπα για καπουτσίνο

Επικαιρότητα
Ανακαλείται φυτικό συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη από την Superfoods λόγω σαλμονέλας

Ανακαλείται φυτικό συμπλήρωμα διατροφής σε σκόνη από την Superfoods λόγω σαλμονέλας

Επικαιρότητα
ΕΟΦ: Εκτός λειτουργίας για δύο ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

ΕΟΦ: Εκτός λειτουργίας για δύο ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Επικαιρότητα
Nestle: Η «συγγνώμη» του CEO για τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος

Nestle: Η «συγγνώμη» του CEO για τις ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος

Επικαιρότητα
ΕΟΦ: Αυτά είναι τα φάρμακα που σταμάτησαν να κυκλοφορούν στην Ελλάδα – Αναλυτική λίστα

ΕΟΦ: Αυτά είναι τα φάρμακα που σταμάτησαν να κυκλοφορούν στην Ελλάδα – Αναλυτική λίστα

Φάρμακο
ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για τη χρήση του σιροπιού Tegretol σε βρέφη

ΕΟΦ: Εφιστά την προσοχή για τη χρήση του σιροπιού Tegretol σε βρέφη

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Υγιεινά σνακ για τις λιγούρες στην εγκυμοσύνη
Ευ Ζην
18/01/2026 - 10:15
Πόνοι στην πλάτη: Τι να κάνετε για ανακούφιση
Ευ Ζην
18/01/2026 - 09:24
Λιναρόσπορος: Τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία
Ευ Ζην
18/01/2026 - 08:20
Απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής για καλύτερη υγεία μετά τα 50
Ευ Ζην
18/01/2026 - 06:42
Το πιο ανησυχητικό σημάδι ότι μια σχέση τελειώνει
Ευ Ζην
18/01/2026 - 06:25
Καρότα: Ένα θρεπτικό superfood για την καθημερινή διατροφή
Ευ Ζην
18/01/2026 - 06:11
Βιντεοπαιχνίδια: Πόσες ώρες την εβδομάδα συνδέονται με χειρότερη υγεία
Μελέτες
18/01/2026 - 06:00
Σπιτικές λιχουδιές για σκύλους: Υγιεινές επιλογές για κάθε μέρα
Επικαιρότητα
17/01/2026 - 11:20
Κρέμα ματιών και αντιγήρανση: Πώς συμβάλλει στη νεανική όψη
Ευ Ζην
17/01/2026 - 10:30
Wellness συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε αυτή τη χρονιά
Ευ Ζην
17/01/2026 - 09:22
Γιατί λαχανιάζουμε ενώ ανεβαίνουμε σκάλες - Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε
Ευ Ζην
17/01/2026 - 08:20
Πώς να προσεγγίσετε τη γήρανση με θετική νοοτροπία
Ευ Ζην
17/01/2026 - 06:40
Τα 3 βότανα για την περίοδο του κρυολογήματος και της γρίπης
Ευ Ζην
17/01/2026 - 06:24
Μέλι: Οφέλη για την υγεία και πώς να το εντάξετε σωστά στη διατροφή σας
Ευ Ζην
17/01/2026 - 06:11
Χωρίς έξοδο από τα νοσοκομεία 800 άνθρωποι λόγω ανύπαρκτης πρόνοιας
Επικαιρότητα
17/01/2026 - 06:00
Ο λόγος που οι περισσότερες δίαιτες αποτυγχάνουν σε βάθος χρόνου - Τι μπορείτε να κάνετε
Ευ Ζην
16/01/2026 - 21:33
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας αν τρώτε ένα ακτινίδιο την ημέρα
Ευ Ζην
16/01/2026 - 20:34
Νέα μελέτη: Η βιταμίνη Α και ο καρκίνος
Μελέτες
16/01/2026 - 19:29
Αθλητές: Συχνές κακώσεις γόνατος και εξατομικευμένη χειρουργική αντιμετώπιση
Επικαιρότητα
16/01/2026 - 17:45
Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε το ανακαινισμένο ΤΕΠ του Ερυθρού Σταυρού
Πολιτική Υγείας
16/01/2026 - 17:11
Έκρηξη περιστατικών βίας σε γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων – Τι ζητά ο ΙΣΑ
Επικαιρότητα
16/01/2026 - 16:50
«Στάση του πελαργού»: Τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία
Ευ Ζην
16/01/2026 - 16:18
Απόστολος Βαλτάς για ελλείψεις φαρμάκων: «Τον πρώτο λόγο έχουν οι φαρμακευτικές που δεν παράγουν»
Φάρμακο
16/01/2026 - 15:39
Πέθανε η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα σε ηλικία 93 ετών
Επικαιρότητα
16/01/2026 - 15:10
Marks and Spencer: Αποσύρεται από την αγορά κούπα για καπουτσίνο
Επικαιρότητα
16/01/2026 - 14:18
ΠΑΓΝΗ: 25χρονη γιατρός νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με συμπτώματα μηνιγγίτιδας
Επικαιρότητα
16/01/2026 - 13:38
Χαλκίδα: Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για το θάνατο της 13χρονης μαθήτριας
Επικαιρότητα
16/01/2026 - 12:55
Καρκίνος προστάτη: Βέλτιστη διάρκεια του ανδρογονικού αποκλεισμού σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία
Επικαιρότητα
16/01/2026 - 12:40
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή
Επικαιρότητα
16/01/2026 - 12:18
8 τροφές με περισσότερη βιταμίνη Β12 από ένα αυγό
Ευ Ζην
16/01/2026 - 11:53

ΔΗΜΟΦΙΛΗ