Γνωστό αντισηπτικό ανακαλείται από την ελληνική αγορά – Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Γιατί ανακλήθηκε το συγκεκριμένο αντισηπτικό χεριών και επιφανειών.

Ένα αντισηπτικό χεριών και επιφανειών ανακαλείται από την ελληνική αγορά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πρόκειται για το προϊόν «EUROSEPT PLUS 71% ισοπροπυλική αλκοόλη/7% αιθυλική αλκοόλη». Η απόφαση της ανάκλησής του λήφθηκε έπειτα από εργαστηριακό έλεγχο.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ:

Ανάκληση παρτίδας του αντισηπτικού χεριών & επιφανειών EUROSEPT PLUS 71% ισοπροπυλική αλκοόλη/7% αιθυλική αλκοόλη

Υπεύθυνος κυκλοφορίας: EUROCHEM ABEE

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)

2. Την υπ΄αριθμ 84-25 Έκθεση της Διεύθυνσης Εργαστηρίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 0025253 του αντισηπτικού χεριών & επιφανειών EUROSEPT PLUS 71% ισοπροπυλική αλκοόλη/7% αιθυλική αλκοόλη, διότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Διεύθυνση Εργαστηρίων του ΕΟΦ σε δείγμα του προϊόντος δε συμφωνούν με τις προδιαγραφές του ως προς την ισοπροπανόλη που υπερβαίνει το ποσοστό που αναγράφεται στην επισήμανση του προϊόντος.

Η εταιρεία EUROCHEM ABEE, ως υπεύθυνος κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος, οφείλει να αποσύρει από την αγορά την εν λόγω παρτίδα του προϊόντος μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τίθενται υπόψη του ΕΟΦ.

Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση ΕΔΩ.