Κορωνοϊός: Το απροσδόκητο σύμπτωμα της νέας παραλλαγής που φαίνεται αμέσως

Μία από τις πιο συχνές παραλλαγές του κορωνοϊού που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο είναι η XFG, γνωστή και ως Stratus.

Καθώς σιγά – σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, οι ιώσεις (όπως αυτή της γρίπης, του κρυολογήματος και του κορωνοϊού) γίνονται ολοένα και πιο συχνές. Αν και οι περισσότερες ιώσεις του χειμώνα έχουν αρκετά κοινά μεταξύ τους συμπτώματα, η νέα παραλλαγή του κορωνοϊού πολύ συχνά εμφανίζει άμεσα ένα χαρακτηριστικό σύμπτωμα, που θα το παρατηρήσετε εύκολα.

Ειδικότερα, μια από τις πιο διαδεδομένες παραλλαγές του ιού τον τελευταίο καιρό είναι η XFG, γνωστή και ως Stratus, η οποία αποτελεί μια υποπαραλλαγή της μετάλλαξης Όμικρον.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή δεν φαίνεται να είναι πιο επικίνδυνη από τις προηγούμενες ούτε να προκαλεί πιο σοβαρή νόσηση. Ωστόσο, οι πρόσφατες γενετικές αλλαγές του ιού φαίνεται να αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης και να εμφανίζουν ελαφρώς διαφορετικά συμπτώματα.

Ο γιατρός Kaywaan Khan, γενικός ιατρός στην Harley Street και ιδρυτής της Hannah London Clinic, ανέφερε στη βρετανική εφημερίδα, The Mirror:

«Μπορεί να εμφανιστούν τα ίδια συμπτώματα με το κοινό κρυολόγημα, όπως βήχας ή καταρροή, αλλά βλέπουμε πολύ συχνότερα βραχνάδα στη φωνή. Δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο της Covid, μπορεί να συμβεί και με ένα απλό κρυολόγημα, αλλά στην Covid παρατηρείται συχνά μια ήπια λαρυγγίτιδα που προκαλεί αυτή τη βραχνή φωνή».

Σύμφωνα με τον Dr Khan, τα συμπτώματα αυτά διαφέρουν λίγο από εκείνα των προηγούμενων παραλλαγών. Όπως εξήγησε:

«Μπορεί να υπάρχει έντονος πονόλαιμος ή και απώλεια γεύσης. Είναι πιο σπάνιο απ’ ό,τι στις πρώτες παραλλαγές, αλλά μπορεί να αποτελεί ένδειξη Covid».

Είναι φυσιολογικό οι ιοί να εξελίσσονται με τον χρόνο καθώς μεταδίδονται από άτομο σε άτομο. Όταν οι αλλαγές τους είναι αρκετά σημαντικές, τότε μιλάμε για νέες παραλλαγές.

Η Covid εξακολουθεί να προκαλεί διάφορα συμπτώματα, όπως πονοκέφαλο, βήχα, ρινική συμφόρηση ή καταρροή και κόπωση, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διάκριση από το κοινό κρυολόγημα ή τη γρίπη.

Αν υποψιάζεστε ότι έχετε νοσήσει, είναι σημαντικό να αποφεύγετε την επαφή με ευάλωτα άτομα και, αν είναι δυνατόν, να παραμένετε στο σπίτι. Αν χρειαστεί να βγείτε ενώ έχετε συμπτώματα, οι υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να συνιστούν τη χρήση μάσκας, το συχνό πλύσιμο των χεριών και τη σωστή απόρριψη χαρτομάντιλων, ώστε να περιορίζεται η διασπορά του ιού.

Ο Dr Khan τόνισε ότι τα άτομα με αυξημένο κίνδυνο ή εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα καλό είναι να κάνουν τεστ το συντομότερο δυνατό.

Όπως εξήγησε: «Για την Covid υπάρχουν αντιιικά φάρμακα, αλλά είναι αποτελεσματικά μόνο αν γίνει το τεστ αρκετά νωρίς. Αν έχετε εξασθενημένο ανοσοποιητικό ή κάποια άλλη πάθηση, το αποτέλεσμα του τεστ μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό σας να κρίνει αν χρειάζεστε αντιιική αγωγή».