Αυγά με αβοκάντο: Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν τρώτε αυτό το πρωινό κάθε μέρα

Τα αυγά και το αβοκάντο είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές.

Ο συνδυασμός αυγών με αβοκάντο δεν είναι μόνο νόστιμος αλλά προσφέρει στον ανθρώπινο οργανισμό υγιή λίπη, πρωτεΐνη και απαραίτητα μικροθρεπτικά στοιχεία.

Ας δούμε αναλυτικά τι προσφέρει στον οργανισμό ο συνδυασμός ενός πρωινού με αυγά και αβοκάντο.

1. Καλύτερη υγεία της καρδιάς

Ο συνδυασμός αβοκάντο και αυγών παρέχει στον οργανισμό υγιή λίπη και πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία της καρδιάς.

Τα αβοκάντο περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά, έναν τύπο υγιούς λίπους. Τα μονοακόρεστα λιπαρά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση των επιπέδων κακής χοληστερόλης, η οποία με τη σειρά της μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και καρδιακών παθήσεων.

Τα αβοκάντο έχουν συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και στεφανιαίας νόσου. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση δύο ή περισσότερων μερίδων αβοκάντο (1 μερίδα = ½ αβοκάντο) την εβδομάδα συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και στεφανιαίας νόσου. Η αντικατάσταση ορισμένων λιπαρών τροφών με υγιή ακόρεστα λιπαρά, όπως το αβοκάντο, έχει επίσης αποδειχθεί ότι μειώνει τον κίνδυνο.

Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των αυγών και του αβοκάντο μπορεί να συμβάλει στην υγεία της καρδιάς. Η κατανάλωση μιας υγιεινής για την καρδιά διατροφής με ποικιλία πρωτεϊνών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Τα αυγά θεωρούνται πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, καθώς περιέχουν και τα εννέα απαραίτητα αμινοξέα. Τα αβοκάντο περιέχουν επίσης πρωτεΐνη, περισσότερη πρωτεΐνη από οποιοδήποτε άλλο φρούτο.

2. Κρατά τον οργανισμό χορτάτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Ο συνδυασμός αβοκάντο και αυγών σας βοηθά να αισθάνεστε χορτάτοι και να παραμένετε χορτάτοι, χάρη στις φυτικές ίνες και την πρωτεΐνη τους. Ένα αβοκάντο περιέχει σχεδόν 14 γραμμάρια φυτικών ινών. Επίσης, τα αυγά λόγω της περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνη δημιουργούν αίσθημα πληρότητας.

3. Βελτιωμένη λειτουργία του εγκεφάλου

Τόσο τα αβοκάντο όσο και τα αυγά περιέχουν θρεπτικά συστατικά που μπορούν να υποστηρίξουν την υγεία του εγκεφάλου και μπορούν να βοηθήσουν στην επιβράδυνση της γνωστικής παρακμής.

Τα αβοκάντο μπορεί να βελτιώσουν τη γνωστική λειτουργία. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι ηλικιωμένοι ενήλικες που έτρωγαν αβοκάντο 24 ώρες πριν από μια διατροφική έρευνα σημείωσαν σημαντικά καλύτερη βαθμολογία σε γνωστικά τεστ, συμπεριλαμβανομένων των τεστ μνήμης.

Ωστόσο, αυτή η μελέτη μπορεί να μην αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την τυπική πρόσληψη αβοκάντο, επομένως δεν είναι σαφές πόσο συνέβαλε το ίδιο το αβοκάντο στις βαθμολογίες.

Τα αυγά μπορούν να προστατεύσουν τη λειτουργία του εγκεφάλου στις γυναίκες. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι οι μεγαλύτερες γυναίκες που έτρωγαν περισσότερα αυγά την εβδομάδα είχαν χαμηλότερη μείωση στη σημασιολογική μνήμη (μακροχρόνια μνήμη γενικών γνώσεων) και την εκτελεστική λειτουργία σε διάστημα τεσσάρων ετών. Ωστόσο, η διαφορά δεν παρατηρήθηκε σε ηλικιωμένους άνδρες.

Τα αυγά μπορεί να βελτιώσουν τη μνήμη στους άνδρες: Μια άλλη μελέτη διαπίστωσε ότι η κατανάλωση περισσότερων αυγών συνδέθηκε με καλύτερη απόδοση σε τεστ συνολικής ανάκλησης, βραχυπρόθεσμης μνήμης αλλά και μακροπρόθεσμης μνήμης μεταξύ ηλικιωμένων ανδρών, αλλά όχι γυναικών μεγαλύτερης ηλικίας.

Και τα δύο περιέχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τον εγκέφαλο: Τα αβοκάντο έχουν βιταμίνη Ε, λουτεΐνη, βιταμίνες Β και μονοακόρεστα, τα οποία μπορεί να έχουν συμβάλει στις υψηλότερες γνωστικές βαθμολογίες στην έρευνα.

Τα αυγά περιέχουν επίσης άλλα θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν τον εγκέφαλο, όπως πρωτεΐνες, αμινοξέα, χοληστερόλη, χολίνη και καροτενοειδή (λουτεΐνη και ζεαξανθίνη). Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της κατανάλωσης αυγών και αβοκάντο στη λειτουργία του εγκεφάλου και πώς μεμονωμένοι παράγοντες, όπως το φύλο, μπορούν να επηρεάσουν αυτές τις επιδράσεις.

4. Υγιές δέρμα και μαλλιά

Τα υγιή λίπη και οι βασικές βιταμίνες στο αβοκάντο και τα αυγά μπορούν να συμβάλουν στην υγεία του δέρματος και των μαλλιών. Τα αβοκάντο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, η οποία υποστηρίζει την υγεία του δέρματος.

Η βιταμίνη Ε βοηθά στην προστασία του δέρματος από τη βλάβη του ήλιου λόγω της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας. Τα υγιή λίπη στο αβοκάντο υποστηρίζουν επίσης την υγεία του δέρματος.

Τα αυγά είναι μια εξαιρετική πηγή βιοτίνης, η οποία θεωρείται συνήθως ευεργετική για το υγιές δέρμα και τα μαλλιά. Ωστόσο, οι ειδικοί έχουν αμφισβητήσει τα οφέλη της βιοτίνης για την υγεία των μαλλιών και του δέρματος, σημειώνοντας ότι μπορεί να είναι ευεργετική για ορισμένες παθήσεις των μαλλιών, αλλά όχι για άτομα με υγιή μαλλιά ή χωρίς ανεπάρκεια βιοτίνης.

Από την άλλη πλευρά, η βιοτίνη είναι το κλειδί για την παραγωγή κερατίνης, μιας προστατευτικής πρωτεΐνης που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του δέρματος, των μαλλιών και των νυχιών, και βοηθά στη διατήρηση υγιούς δέρματος και μαλλιών.

Η κατανάλωση αυγών μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της παραγωγής κερατίνης του σώματος.

5. Ισορροπημένο σάκχαρο στο αίμα

Η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες των αυγών σε συνδυασμό με τα υγιή λίπη και τις φυτικές ίνες στο αβοκάντο μπορεί να σας βοηθήσει να αισθάνεστε χορτάτοι και να παραμένετε χορτάτοι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι σημαντικό για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, καθώς η αποφυγή της υπερκατανάλωσης τροφής μπορεί να μειώσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη.

Ωστόσο, ενώ η κατανάλωση αβοκάντο έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί εάν η κατανάλωση αυγών έχει κάποια επίδραση στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

6. Βελτιωμένη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Η κατανάλωση αβοκάντο και αυγών μαζί μπορεί να βελτιώσει την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Οι κρόκοι των αυγών περιέχουν γενικά όλες τις λιποδιαλυτές βιταμίνες: A, D, E και K.18 Αυτές οι λιποδιαλυτές βιταμίνες απορροφώνται καλύτερα όταν καταναλώνονται με διαιτητικό λίπος, όπως αυτό του αβοκάντο. Προσθέτοντας ένα αβοκάντο, βοηθάτε το σώμα σας να προσλάβει σημαντικά θρεπτικά συστατικά από το αυγό.