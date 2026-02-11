ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η θερμοκρασία που πρέπει να έχει το σπίτι για ποιοτικό ύπνο και υγιή καρδιά στους άνω των 65

Μελέτες
Jp Valery / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 11/02/2026 - 14:40

Αυτή η θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο μπορεί να προωθήσει τον καλό ύπνο σε μεγαλύτερους ενήλικες.

Για τους ηλικιωμένους, ένα υπνοδωμάτιο ρυθμισμένο στους 24°C τη νύχτα φαίνεται πως αποτελεί την ιδανική συνθήκη για πιο ήρεμο ύπνο και για μια καρδιά που επιβαρύνεται λιγότερο.

Ειδικότερα, μια νέα μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Medicine διαπίστωσε ότι όταν η θερμοκρασία του υπνοδωματίου διατηρείται στους 24°C καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, μειώνονται οι αντιδράσεις στρες κατά τον ύπνο σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα ευρήματα αναδεικνύουν τη θερμοκρασία του χώρου ως σημαντικό και συχνά παραγνωρισμένο παράγοντα για τη νυχτερινή αποκατάσταση του οργανισμού.

«Για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, η διατήρηση της θερμοκρασίας του υπνοδωματίου στους 24°C κατά τη διάρκεια της νύχτας μείωσε την πιθανότητα εμφάνισης αυξημένων αντιδράσεων στρες στον ύπνο», ανέφερε ο Fergus O'Connor, επικεφαλής της έρευνας.

Γιατί η ζέστη επιβαρύνει τον οργανισμό

Ο Fergus O'Connor εξήγησε ότι η υψηλή θερμοκρασία αυξάνει τις απαιτήσεις από το καρδιαγγειακό σύστημα.

«Όταν το ανθρώπινο σώμα εκτίθεται σε ζέστη, η φυσιολογική του αντίδραση είναι να αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό. Η καρδιά δουλεύει πιο έντονα, προσπαθώντας να διοχετεύσει αίμα προς την επιφάνεια του δέρματος ώστε να επιτευχθεί ψύξη.

Όταν όμως η καρδιά λειτουργεί πιο έντονα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυτό δημιουργεί στρες και περιορίζει την ικανότητα του οργανισμού να ανακάμψει από την έκθεση στη ζέστη της προηγούμενης ημέρας», επισήμανε.

Παρακολούθηση του ύπνου σε πραγματικές συνθήκες

Οι συμμετέχοντες φορούσαν συσκευές καταγραφής δραστηριότητας στον μη κυρίαρχο καρπό τους, οι οποίες κατέγραφαν δεδομένα που σχετίζονταν με τη λειτουργία της καρδιάς κατά τη διάρκεια του ύπνου. Παράλληλα, αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετημένοι στα υπνοδωμάτια κατέγραφαν συνεχώς τις συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στην Αυστραλία.

Τα αποτελέσματα παρείχαν τις πρώτες ενδείξεις από συνθήκες καθημερινής ζωής, δείχνοντας ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο υπνοδωμάτιο επηρεάζουν άμεσα τον καρδιακό ρυθμό και τις αντιδράσεις στρες κατά τον ύπνο.

Σύμφωνα με τον Fergus O'Connor, τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς οι νυχτερινές θερμοκρασίες αυξάνονται. «Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα των ζεστών νυχτών, κάτι που μπορεί από μόνο του να συμβάλλει σε αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα, επηρεάζοντας αρνητικά τον ύπνο και την αποκατάσταση του αυτόνομου νευρικού συστήματος», ανέφερε.

Τόνισε επίσης ότι υπάρχει κενό στις ισχύουσες οδηγίες. «Ενώ υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τη μέγιστη εσωτερική θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, που ορίζεται στους 26°C, δεν υπάρχουν αντίστοιχες συστάσεις για τις συνθήκες της νύχτας», κατέληξε.

