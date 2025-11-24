ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Περιπέτεια υγείας για τον Άκη Τσελέντη – Νοσηλεύτηκε για 50 ημέρες

Επικαιρότητα
Περιπέτεια υγείας για τον Άκη Τσελέντη – Νοσηλεύτηκε για 50 ημέρες
Newsroom
Δευτέρα, 24/11/2025 - 14:55

Ακίνητος για 50 ημέρες παρέμεινε στο νοσοκομείο ο Άκης Τσελέντης, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media.

Ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης πέρασε μία περιπέτεια με την υγεία του, η οποία τον ανάγκασε να παραμείνει στο νοσοκομείο για 50 ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άκης Τσελέντης, αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι για 50 ημέρες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε χωρίς όμως να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι πρόκειται για «προσωπικά δεδομένα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλευρό του βρέθηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος, ο οποίος ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που τον κοίταξαν με στοργή όταν ξύπνησε.

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το κενό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα.

Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου. Πάντως ο Άδωνις κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε.

Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο. Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου», έγραψε ο γνωστός σεισμολόγος.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

{https://www.facebook.com/Prof.Akis.Tselentis/posts/pfbid02itB856DhuDuDpuRMJh6UsZa9xfn8JfHSCC99ootnscW3iinUpmy8tHnCfRZrfv7kl}

Τελευταία τροποποίηση στις 24/11/2025 - 15:02

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Δύο νέες θέσεις ειδικευόμενων γιατρών προκηρύχτηκαν – Στο «Αλεξάνδρα» και στο Παίδων «Αγία Σοφία»
Δύο νέες θέσεις ειδικευόμενων γιατρών προκηρύχτηκαν – Στο «Αλεξάνδρα» και στο Παίδων «Αγία Σοφία» 24 Νοεμβρίου 2025
Ανήλικοι διέρρηξαν φαρμακείο στις Αχαρνές – Συνελήφθησαν έξι άτομα 24 Νοεμβρίου 2025
Ανήλικοι διέρρηξαν φαρμακείο στις Αχαρνές – Συνελήφθησαν έξι άτομα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρόδος: Τι ζητούν Περιφέρεια και τοπικοί φορείς για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου

Ρόδος: Τι ζητούν Περιφέρεια και τοπικοί φορείς για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου

Επικαιρότητα
Σοκ στην Καρδίτσα: Βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά έξω από το νοσοκομείο

Σοκ στην Καρδίτσα: Βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά έξω από το νοσοκομείο

Επικαιρότητα
Βόλος: Στο νοσοκομείο μαθητής Δημοτικού με ιογενή μηνιγγίτιδα

Βόλος: Στο νοσοκομείο μαθητής Δημοτικού με ιογενή μηνιγγίτιδα

Επικαιρότητα
Ανήλικοι και social media: Έρχεται νόμος που θα απαγορεύει τη χρήση στους κάτω των 15

Ανήλικοι και social media: Έρχεται νόμος που θα απαγορεύει τη χρήση στους κάτω των 15

Επικαιρότητα
Υποβαθμίζουν παράτυπα Ακτινολογικό Τμήμα του ΕΣΥ

Υποβαθμίζουν παράτυπα Ακτινολογικό Τμήμα του ΕΣΥ

Επικαιρότητα
Άδωνις Γεωργιάδης: Η αλήθεια πίσω από τα σόου και τις χειροπέδες

Άδωνις Γεωργιάδης: Η αλήθεια πίσω από τα σόου και τις χειροπέδες

Πολιτική Υγείας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πώς το σπίτι σας επηρεάζει την ψυχική σας ευεξία
Ευ Ζην
01/03/2026 - 09:21
Μπορείτε να αγγίξετε τα δάχτυλα των ποδιών σας; Τι λέει αυτό για την υγεία σας
Ευ Ζην
01/03/2026 - 08:38
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν τρώτε πατάτες
Ευ Ζην
01/03/2026 - 06:44
Nερό με λεμόνι: 7 οφέλη για τον οργανισμό μας
Ευ Ζην
01/03/2026 - 06:27
Αυτές οι στάσεις ύπνου προκαλούν έντονο στρες
Ευ Ζην
01/03/2026 - 06:12
7 τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο που πρέπει να καταναλώνετε συχνά
Ευ Ζην
01/03/2026 - 06:00
Γιατί μυρίζει άσχημα ο αφαλός σας - Οι πιο πιθανές αιτίες
Ευ Ζην
28/02/2026 - 09:18
Πώς θα καταλάβετε εάν η κούρασή σας είναι σωματική ή ψυχική – Ψυχολόγος απαντά
Ευ Ζην
28/02/2026 - 08:36
3-2-8: Το ιδανικό πλάνο γυμναστικής για δύναμη και ευεξία
Ευ Ζην
28/02/2026 - 06:42
Ταχίνι: Θρεπτική αξία και οφέλη για την υγεία
Ευ Ζην
28/02/2026 - 06:25
Καταγγελία-σοκ από νεφροπαθείς: «Λουκέτο» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Αίγινας
Επικαιρότητα
28/02/2026 - 06:10
Εξέταση αίματος «υπολογίζει» πότε μπορεί να εμφανιστεί το Αλτσχάιμερ
Μελέτες
28/02/2026 - 06:00
Πόσο καιρό πρέπει να κάνετε Pilates για να δείτε αποτελέσματα
Ευ Ζην
27/02/2026 - 21:29
Πώς το έντερο μπορεί να βοηθήσει τον εγκέφαλο να αναρρώσει
Μελέτες
27/02/2026 - 20:10
Το σνακ που μπορεί να αυξήσει στη μυϊκή δύναμη στους άνω των 65
Μελέτες
27/02/2026 - 18:42
Ξυπνήσατε στη μέση της νύχτας; - Πώς θα ξανακοιμηθείτε γρήγορα
Ευ Ζην
27/02/2026 - 18:02
Γαστρικός Δακτύλιος: Γιατί πρέπει να αφαιρείται;
Επικαιρότητα
27/02/2026 - 17:55
Τιμητική διάκριση για την UCB Ελλάδας: Ο Λεωνίδας Ισσόπουλος τιμήθηκε με τον βαθμό του Αξιωματικού του Τάγματος του Στέμματος του Βελγίου
Επιχειρείν
27/02/2026 - 17:46
Moderna: «Πράσινο φως» στην Ευρώπη για το συνδυαστικό εμβόλιο κορωνοϊού-γρίπης
Φάρμακο
27/02/2026 - 17:34
Νοσοκομείο «Παπανικολάου»: Συνέδριο για τον Καρκίνο του Πνεύμονα, 27 Φεβρουαρίου – 1η Μαρτίου 2026
Επικαιρότητα
27/02/2026 - 16:55
Νέα μελέτη: «Το σχολείο ξεκινά υπερβολικά νωρίς» - Η επίδραση στη μάθηση
Μελέτες
27/02/2026 - 16:39
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ενδοφλέβιων καθετήρων – Δεν πέρασαν τους δοκιμαστικούς ελέγχους
Επικαιρότητα
27/02/2026 - 16:21
«Λαϊκό»: Αγιασμός για τη λειτουργία της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος του ΕΚΠΑ
Πολιτική Υγείας
27/02/2026 - 15:56
Η αλήθεια για το κολλαγόνο – Μπορεί να «σβήσει» τις ρυτίδες;
Επικαιρότητα
27/02/2026 - 15:27
HDL: Πώς θα αυξήσετε την «καλή» χοληστερίνη φυσικά
Ευ Ζην
27/02/2026 - 14:57
Ανακαλείται από την αγορά αντηλιακό προϊόν – Κίνδυνος εγκαύματος
Επικαιρότητα
27/02/2026 - 14:49
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα γνωστού φαρμάκου για τη χοληστερίνη
Επικαιρότητα
27/02/2026 - 14:12
Οι χορτοφάγοι κινδυνεύουν λιγότερο από πέντε μορφές καρκίνου
Μελέτες
27/02/2026 - 14:00
Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η τοξική ουσία σερεουλίδη σε βρέφος, μετά από κατανάλωση γάλακτος
Επικαιρότητα
27/02/2026 - 13:25
Παγκόσμιες «πρωταθλήτριες» στο κάπνισμα οι ανήλικες στην Ευρώπη μεταξύ 13 και 15 ετών
Επικαιρότητα
27/02/2026 - 13:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ