Περιπέτεια υγείας για τον Άκη Τσελέντη – Νοσηλεύτηκε για 50 ημέρες

Ακίνητος για 50 ημέρες παρέμεινε στο νοσοκομείο ο Άκης Τσελέντης, σύμφωνα με ανάρτησή του στα social media.

Ο γνωστός σεισμολόγος Άκης Τσελέντης πέρασε μία περιπέτεια με την υγεία του, η οποία τον ανάγκασε να παραμείνει στο νοσοκομείο για 50 ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άκης Τσελέντης, αποκάλυψε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι για 50 ημέρες νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε χωρίς όμως να αποκαλύπτει λεπτομέρειες, αναφέροντας ότι πρόκειται για «προσωπικά δεδομένα».

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο πλευρό του βρέθηκε ο καθηγητής Παναγιώτης Βαρώτσος, ο οποίος ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που τον κοίταξαν με στοργή όταν ξύπνησε.

«Αν και ακόμη δεν έχω συνέλθει προσπαθώ να καλύψω το κενό των αναρτήσεων μου… Πολλές τις είχα ανεβάσει στο φβ αλλά λόγω της κατάστασης μου δεν τα κατάφερα.

Έλειψα περίπου 50 ημέρες στο νοσοκομείο ακίνητος σε ένα κρεβάτι και ξέφευγα ξεφυλλίζοντας το μεγάλο ημερολόγιο με τις αναμνήσεις μου. Πάντως ο Άδωνις κάτι έκανε. Τόσες ημέρες ακίνητος θα είχα γεμίσει ψείρες. Ούτε κουνούπι δε πέταγε.

Οφείλω να πω ένα εύγε για το έμπειρο και φιλότιμο ιατρικό προσωπικό που αντιμετώπιζαν κάθε ασθενή προσωπικά σαν δικό τους άνθρωπο. Τα πρώτα μάτια που με κοίταγαν με στοργή όταν ξύπνησα ήταν του ανθρώπου σύμβολο για μένα του καθηγητή Βαρώτσου», έγραψε ο γνωστός σεισμολόγος.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

{https://www.facebook.com/Prof.Akis.Tselentis/posts/pfbid02itB856DhuDuDpuRMJh6UsZa9xfn8JfHSCC99ootnscW3iinUpmy8tHnCfRZrfv7kl}